II titoli globali in rialzo, ma i problemi del COVID in Cina pesano sul mercato

Maggio 17, 2022 16:42

All'apertura della settimana di trading e investimenti, i titoli globali sono saliti grazie agli acquisti a prezzi stracciati, ma i problemi della politica zero-COVID della Cina hanno pesato sul sentiment.

A causa di numerosi lockdown nel gigante asiatico, l'attività al dettaglio e industriale è scesa al livello più basso degli ultimi due anni, innescando ulteriori stimoli fiscali e monetari all'economia. Ad aprile, le vendite al dettaglio sono calate dell'11,1% su base annua, mentre la produzione industriale è scesa del 2,9% su base annua.

Il crollo della crescita cinese potrebbe ripercuotersi a breve termine sulle economie dei suoi partner commerciali. Gli Stati Uniti, l'Unione Europea e il Regno Unito intrattengono rapporti commerciali molto intensi con la Cina. Queste economie stanno già lottando contro l'inflazione elevata e l'aumento dei tassi d'interesse, e i problemi del COVID cinese aggiungono un'ulteriore sfida.

I rivenditori di prodotti di lusso dell'UE potrebbero risentirne, poiché la Cina è sia un importante centro di produzione che di vendita di prodotti di fascia alta come borse, cosmetici, abbigliamento e scarpe. Anche i produttori di auto come Tesla e Toyota potrebbero essere colpiti dai blocchi.

Notizie sugli utili delle azioni oggi

Diverse società quotate a grande capitalizzazione pubblicheranno oggi gli utili del primo trimestre, tra cui Home Depot (HD) e Walmart (WMT).

L'utile per azione di Home Depot dovrebbe attestarsi a 3,66 USD e il prezzo del titolo potrebbe muoversi a seconda che gli investitori siano soddisfatti della performance dell'azienda. L'EPS di Walmart è stimato a 1,46 USD. Entrambi i rivenditori stanno affrontando una serie di problemi legati all'inflazione e le relazioni di oggi dovrebbero fare luce sulla situazione economica negli Stati Uniti.

Notizie sulle materie prime

I prezzi spot del greggio sono in testa alle notizie di oggi sulle materie prime. Nell'arco di 24 ore si è registrato un aumento di 10 dollari USA, in quanto gli eventi geopolitici in Ucraina hanno provocato tensioni sui mercati petroliferi. Inoltre, l'OPEC ha recentemente segnalato l'intenzione di mantenere le forniture rigide dopo aver tagliato le prospettive di crescita mondiale e di domanda di petrolio. L'OPEC prevede una crescita mondiale del 3,5% rispetto al 3,9% precedente. Il gruppo stima che la domanda di petrolio crescerà di 3,36 mbd nel 2022 rispetto al 2021.

Notizie sul trading valutario

Il Regno Unito ha annunciato il tasso di disoccupazione trimestrale di marzo. Il consensus era per un livello di disoccupazione del 3,8% su base annua, in un contesto di inflazione elevata e crescita relativamente bassa. I timori di recessione sono in agguato, il che significa che qualsiasi imprevisto potrebbe avere un impatto sui cross della sterlina. Il risultato effettivo è stato del 3,7%.

L'euro sarà sotto i riflettori questa mattina con la pubblicazione dei risultati del PIL del primo trimestre dell'Eurozona. Si prevede che si attesteranno al livello del 5% su base annuale e dello 0,2% su base trimestrale. I trader hanno valutato a sufficienza gli effetti del conflitto in Ucraina e i rischi di inflazione? I risultati ci daranno presto maggiori informazioni.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.