Mentre il petrolio sale, Tesla ne può trarre vantaggio?

Marzo 03, 2022 14:35

Ieri, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha parlato al Comitato dei Servizi Finanziari della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti e, durante una settimana in cui l'incertezza ha attanagliato i mercati finanziari, i commenti di Powell hanno contribuito a calmare alcune preoccupazioni degli investitori.

Prima dello scoppio del conflitto nell'Europa dell'Est, molti si aspettavano che la Fed alzasse i tassi in modo aggressivo alla riunione politica di questo mese, nel tentativo di tenere a freno l'inflazione. Tuttavia, nel discorso di ieri, Powell ha apparentemente gettato acqua fredda su questa idea, affermando di essere incline a sostenere un aumento di 25 punti base dei tassi di interesse.

La risposta del mercato è stata positiva. Dopo aver chiuso più in basso martedì, Wall Street ha concluso ieri straordinariamente più in alto, con tutti e tre i principali indici di riferimento che hanno recuperato le perdite di martedì. Il Nasdaq Composite, il Dow Jones e lo S&P 500 hanno chiuso la sessione con guadagni dell'1,62%, 1,79% e 1,86% rispettivamente.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio continuano a salire.

Il greggio Brent, che apparentemente non era soddisfatto di rompere sopra i 110 dollari al barile ieri, è salito sopra il livello di 120 dollari al barile questa mattina per la prima volta da aprile 2012.

Questo inarrestabile aumento dei prezzi del petrolio è una preoccupazione per l'inflazione globale, che attualmente è altissima.

Gli alti prezzi del petrolio aumentano i costi di produzione per le imprese, che a loro volta le costringono ad alzare i prezzi per i consumatori. Questo, tra le altre cose, ha giocato la sua parte nella continua incertezza che abbiamo visto nei mercati finanziari di recente, in particolare nel mercato azionario.

Questa settimana, l'S&P 500 è stato praticamente piatto, con il prezzo di chiusura di ieri che ha portato i guadagni settimanali dell'indice allo 0,04%. Tuttavia, all'interno dell'indice ci sono una serie di aziende che hanno ottenuto buoni risultati questa settimana, nonostante l'incertezza e le turbolenze. Due di queste aziende sono Tesla e Chevron.

Due compagnie molto diverse che rappresentano due modi diversi di vedere come l'aumento dei prezzi del petrolio influenzerà il nostro consumo energetico.

Da un lato, Tesla, senza dubbio l'attuale re della produzione di veicoli elettrici. Mentre lo S&P 500 è stato fermo questa settimana, le azioni Tesla hanno guadagnato l'8,7%.

C'è un argomento da fare che, più alti diventano i prezzi del petrolio e di altri combustibili fossili, più i veicoli elettrici diventeranno attraenti per i consumatori e più investimenti vedremo incanalati verso fonti di energia più pulite. In altre parole, gli alti prezzi del petrolio potrebbero accelerare la nostra transizione verso fonti di energia più pulite. Si tratta di una cosa ragionevole?

Mentre gli alti prezzi del petrolio possono stimolare un aumento della domanda di veicoli elettrici, di cui aziende come Tesla beneficerebbero, aumenta anche l'investimento nel petrolio. Quando i prezzi del petrolio sono alti, ci sono più profitti da ottenere dalla sua produzione e, quindi, le compagnie petrolifere tendono ad aumentare la perforazione e la produzione.

Nella storia, questo è successo diverse volte. Il mercato del petrolio è in pieno boom, la produzione aumenta e poi, alla fine, il prezzo viene soppresso perché l'offerta raggiunge la domanda.

E questo è il motivo per cui i produttori di petrolio come Chevron, il cui prezzo delle azioni è salito del 9,8% questa settimana, probabilmente hanno buone probabilità di guadagnare nel clima attuale.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero Tesla. Intervallo di date: 26 ottobre 2020 - 2 marzo 2022. Data di acquisizione: 3 marzo 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale Tesla. Intervallo di date: 9 agosto 2015 - 2 marzo 2022. Data di acquisizione: 3 marzo 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

