Le principali notizie finanziarie - Split azionario di Alphabet e GameStop

Luglio 19, 2022 12:28

Le principali notizie finanziarie di oggi: Lo split azionario 20:1 della società madre di Google, Alphabet, è ora una realtà. I prezzi delle azioni di GOOG e GOOGL sono scesi da circa 2.300 USD alla fine della scorsa settimana a circa 108 USD al momento della scrittura, rendendo le azioni della blue-chip più accessibili a una più ampia gamma di investitori.

Un'altra società presente nelle notizie finanziarie è il rivenditore di videogiochi GameStop, che ha in programma un frazionamento azionario di 4:1 dal prezzo attuale di circa 145 USD il 19 luglio. Il frazionamento azionario di GameStop entrerà in vigore dopo la chiusura del mercato il 21 luglio.

Poiché i mercati azionari sono attualmente in una fase di ribasso, i prezzi più bassi delle azioni sembrano avere senso, soprattutto se si considera la crescente probabilità di una recessione negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. I frazionamenti azionari non modificano la capitalizzazione di mercato della società, ma aumentano il numero di azioni disponibili, riducendo così il prezzo di ogni singola azione. Al 19 luglio, l'attuale capitalizzazione di mercato di GOOG è di 1,48 trilioni di dollari e quella di GameStop di 10,78 miliardi di dollari.

Tra le altre notizie, questa mattina verrà pubblicato il tasso di disoccupazione dell'ILO per il mese di maggio. Il dato di riferimento è quello previsto, invariato rispetto al risultato precedente del 3,8%.

La BCE annuncia oggi l'indagine sui prestiti bancari, prima della decisione sui tassi di interesse della banca centrale di giovedì. L'indagine giunge in un momento delicato per l'economia dell'Eurozona. Le prospettive sui tassi d'interesse dell'Europa si stanno facendo più prudenti a causa delle prospettive di crescita più deboli, ostacolate dal conflitto in Ucraina e dall'incertezza sugli sviluppi della COVID-19.

Per quanto riguarda le notizie sulle banche centrali, mercoledì 20 luglio la People's Bank of China (PBoC) pubblicherà la sua ultima decisione sui tassi d'interesse. Finora la PBoC è rimasta prudente in presenza di scoppi di COVID-19 che hanno un impatto sulla produttività industriale. Eventuali sorprese al rialzo o al ribasso potrebbero far muovere le coppie di valute CNY.

La Banca del Canada (BoC) pubblicherà domani gli importantissimi dati sull'inflazione di giugno. Si prevede che l'IPC sia salito dal precedente 6,1% al 6,7% a giugno. Data l'attuale sensibilità dei mercati di trading nei confronti dell'inflazione, eventuali sorprese potrebbero muovere le coppie di valute del CAD e definire le aspettative per la prossima decisione della BoC sui tassi di interesse.

Infine, per quanto riguarda le notizie di trading di questa settimana, la Banca del Giappone annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse giovedì. Non si prevede che la banca centrale modifichi la propria guidance sui tassi di interesse rispetto all'attuale livello di meno 0,1%, pertanto eventuali sorprese potrebbero far muovere le coppie di valute JPY.

Che cos'è uno split azionario?

Il modo migliore per spiegare un frazionamento azionario è immaginare di possedere un'azione di una società del valore di 1000 dollari USA. Gli azionisti della società decidono di dividere le azioni in 2:1 per aumentare la liquidità, ovvero la facilità di acquisto e vendita delle azioni. Ora siete in possesso di due azioni, ciascuna del valore di 500 USD. I frazionamenti azionari si verificano di solito quando il prezzo di un'azione sale troppo per essere facilmente liquidabile sui mercati più ampi. Non modificano la capitalizzazione di mercato o il valore complessivo della società.

