Il sentiment del mercato è messo a dura prova da una settimana di decisioni delle banche centrali

Maggio 03, 2022 13:25

Una settimana di decisioni delle banche centrali mette a dura prova il Sentiment del mercato: la Reserve Bank of Australia (RBA), la Federal Reserve e la Bank of England (BoE) pubblicheranno infatti decisioni sui tassi d'interesse e dichiarazioni di politica monetaria.

I trader dell'AUD stanno valutando un aumento dei tassi di interesse da parte della RBA oggi. Ci si aspettava che la banca centrale aumentasse la sua guida chiave dallo 0,1% allo 0,25% dopo aver abbandonato la posizione riflessiva presa durante la pandemia COVID-19. L'aumento dei tassi è stato più alto del previsto, allo 0,35%. Il tasso d'inflazione in Australia ha raggiunto un massimo di 20 anni del 5,1% nel primo trimestre e mentre i falchi della RBA stanno attualmente volando più in basso rispetto alla Federal Reserve, i responsabili della politica monetaria probabilmente aumenteranno i tassi d'interesse fino alla fine dell'anno.

La riunione della Federal Reserve è fissata per oggi e domani, 4 maggio, nel bel mezzo della forza del dollaro. Dopo i deludenti risultati del PIL del primo trimestre della scorsa settimana, la banca centrale statunitense si trova di fronte a maggiori possibilità di stagflazione che pesano sull'economia degli Stati Uniti. Ci si aspetta che la Federal Reserve aumenti la sua linea guida sui tassi di interesse di almeno lo 0,5% per frenare l'inflazione e il dollaro potrebbe muoversi in base alla reazione dei trader ai segnali della banca centrale. Così come la RBA, ci si aspetta che la Federal Reserve continui a restringere la politica monetaria e potrebbe iniziare a vendere le sue partecipazioni in titoli del Tesoro già da questo mese.

Anche la Banca d'Inghilterra dovrebbe alzare la sua linea guida sui tassi d'interesse chiave giovedì 5 maggio, con un possibile impatto sulla sterlina. Gli operatori sanno già che la BoE è impostata su una traiettoria piuttosto aggressiva e che il Regno Unito deve affrontare le difficoltà dell'inflazione, quindi parte dell'impatto della decisione della banca centrale potrebbe già riflettersi sul valore della sterlina. Tuttavia, il sentiment del mercato rimane sensibile ai segnali della banca centrale e i trader del settore valutario tengono d'occhio le dichiarazioni di politica monetaria della BoE.

Sei interessato a saperne di più sulle notizie di trading? Partecipa ai nostri webinar!

Nelle notizie sul trading del settore delle materie prime, il conflitto in Ucraina ha mantenuto i prezzi spot del petrolio greggio elevati da febbraio, scatenando vampate inflazionistiche. Le prospettive per i trattati di pace sembrano sempre più incerte, il che significa che le tendenze inflazionistiche causate dagli alti prezzi del greggio sono destinate a non fermarsi neanche nel secondo trimestre.

Gli investitori azionari hanno una giornata impegnativa davanti a loro, con i rapporti sugli utili del primo trimestre del gigante farmaceutico Pfizer, in mezzo alla continua volatilità dei mercati azionari globali. Anche le grandi capitali S&P Global Inc e Airbnb rilasceranno oggi i risultati del primo trimestre.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.