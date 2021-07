I risultati trimestrali di Netflix mostrano una diminuzione del numero di abbonati

Luglio 21, 2021 15:30

Poiché il focus principale è sui risultati di business negli Stati Uniti ed Europa, durante la sessione di ieri l'attenzione del mercato si è concentrata principalmente sui risultati di Netflix.

Sono stati presentati alla chiusura del mercato i risultati di Aprile in cui si è potuto riscontrare un netto rallentamento del numero di abbonati. D'altra parte, durante questo secondo trimestre abbiamo potuto osservare risultati contrastanti, poiché sebbene i ricavi abbiano superato le aspettative del mercato, l'utile per azione è rimasto al di sotto delle aspettative.

In particolare, Netflix ha guadagnato un utile per azione di $ 2,97 per azione con un fatturato trimestrale di $ 7,340 milioni rispetto a $ 3,18 per azione e un fatturato previsto di $ 7,3 miliardi.

Il calo degli abbonati si spiega con lo "sfinimento" degli utenti, dovuto alla forte concorrenza che esiste in questo settore e alla fine delle restrizioni pandemiche che andavano dai confinamenti domiciliari al coprifuoco notturno. Nonostante questo calo degli abbonati, Netflix ha realizzato un utile netto di 3,06 miliardi di dollari durante la prima metà dell'anno.

D'altra parte, Netflix ha confermato la sua espansione nel mondo dei videogiochi, quindi spera di aumentare la sua base di clienti e le entrate attraverso questo mercato, dove potrebbe creare i propri giochi basati sulle proprie produzioni.

Tecnicamente parlando, se osserviamo il grafico giornaliero, possiamo vedere che negli ultimi mesi il prezzo si è mosso in un ampio intervallo laterale di circa 100$ tra le bande verde e rossa che fungono rispettivamente da principale resistenza e livello di supporto. Attualmente il prezzo è nella zona centrale di quel canale dopo essere sceso alla sua media mobile di 18 sessioni.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. Grafico giornaliero Netflix. Intervallo di dati: dal 5 marzo 2020 al 21 luglio 2021. Immagine del 21 luglio 2021 alle 11:30 CEST. Nota: le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri o delle prestazioni future.

Evoluzione degli ultimi 5 anni:

2020: 67.11%

2019: 20.89%

2018: 39.44%

2017: 55.06%

2016: 8.24%

Se osserviamo il grafico orario, possiamo vedere che questo livello di supporto sul grafico giornaliero corrisponde alla zona coincidente tra i livelli di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% e del 50% dell'ultimo rialzo e la sua media mobile a 200 periodi in rosso, quindi possiamo confermare che è un importante punto di appoggio.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. Grafico orario Netflix. Intervallo di dati: dal 1° marzo 2021 al 21 luglio 2021. Immagine del 21 luglio 2021 alle 11:40. Nota: le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri o delle prestazioni future.

Nella prima metà dell'anno Netflix ha perso il 2,32% e la perdita di questo livello di supporto, potrebbe causare un'ulteriore correzione alla ricerca dei prossimi livelli di supporto intorno ai 510$ per azione, la sua media mobile di 200 sessioni rossa sul grafico giornaliero e $500 per azione.

Al contrario, se il prezzo riuscisse a mantenere questo livello di supporto, potremmo trovarci con un nuovo slancio rialzista, anche se come possiamo vedere nel grafico giornaliero, dovrà affrontare diversi livelli di resistenza prima di raggiungere la banda superiore del canale laterale.

