Riduzione della crescita dei PMI europei in vista della decisione della BCE sui tassi di luglio

Luglio 06, 2022 12:01

I trader stanno valutando l'ultimo rischio per l'economia europea dopo che l'ultimo indice di riferimento S&P Purchasing Manager Index di giugno è sceso a 52 da 54,8 di maggio. Pur rimanendo tecnicamente in territorio di crescita, la notizia del rallentamento precede la decisione sui tassi d'interesse della Banca Centrale Europea (BCE) del 21 luglio, quando si prevede che i responsabili della politica monetaria aumenteranno il tasso d'interesse di riferimento dallo 0 allo 0,25%.

La domanda principale sarà se l'economia europea possa tornare a una crescita più sostenuta una volta iniziato la stretta monetaria. L'accesso al credito per le imprese e le famiglie diventerà più costoso, con un impatto sugli investimenti e sulla spesa. I prestiti esistenti avranno livelli di rimborso più elevati, il che significa che se la BCE dovesse alzare troppo rapidamente la linea guida sui tassi di interesse, potrebbe esserci il rischio di insolvenze nel settore bancario e finanziario. Detto questo, un aumento dei tassi d'interesse significherebbe anche maggiori entrate per il settore finanziario dopo molti anni di bassi tassi d'interesse, il che potrebbe sostenere gli investitori in termini di rendimenti da dividendi nel medio-lungo termine.

Oltre a queste problematiche, gli eventi geopolitici in Ucraina continuano ad aumentare i timori per l'inflazione e se l'Europa dovesse entrare in un tipo di recessione che pesa sull'occupazione, potrebbe portare a un periodo di stagflazione.

L'euro è fortemente sotto pressione da parte dell'USD, in quanto il sentiment di rifugio sicuro e il posizionamento pre-NFP hanno rafforzato la valuta questa settimana. La moneta unica dell'Eurozona è scesa al minimo di 1,0239 il 5 luglio, mettendo nuovamente in discussione la possibilità di una parità con l'USD.

Sul fronte positivo, i prezzi spot del greggio sembrano essersi ridotti di quasi 20 dollari dalla fine di giugno, aggirandosi intorno ai 100 dollari al barile al momento della scrittura. Qualsiasi pressione al ribasso sull'inflazione è uno sviluppo positivo per l'economia europea. Inoltre, una volta che i tassi di interesse europei inizieranno a salire, ci saranno maggiori possibilità di contenere l'inflazione.

Le notizie di mercato di oggi includono le vendite al dettaglio dell'Eurozona per il mese di maggio. Si prevede che il valore di riferimento sia salito dal 3,9% al 5,4% su base annua. Eventuali sorprese al rialzo o al ribasso potrebbero muovere le coppie di valute dell'euro in questo momento delicato per l'economia europea.

Tra le altre notizie, nel tardo pomeriggio di oggi verranno pubblicati i verbali del FOMC, con approfondimenti sull'analisi dell'economia e sulle aspettative dei tassi di interesse della banca centrale statunitense. A seconda della reazione dei trader al contenuto dei Verbali, le coppie di valute USD potrebbero muoversi. Infine, sono previsti altri dati dagli Stati Uniti, con i risultati dell'ISM Services PMI di giugno, che dovrebbero essere scesi da 55,9 a 54,5.

Suggerimento rapido

Quali sono le condizioni della stagflazione?

Per la stagflazione devono sussistere tre condizioni: alta disoccupazione, bassa crescita e alta inflazione. Se ci sono solo due condizioni, ad esempio bassa crescita e alta inflazione, ci sono maggiori possibilità di migliorare l'economia. Quando tutte e tre le condizioni sono presenti contemporaneamente, di solito sono necessari massicci stimoli di politica fiscale e monetaria per rilanciare l'economia.

