Reserve Bank of New Zealand: Un altro rialzo dei tassi in arrivo?

Febbraio 21, 2023 13:27

Gli investitori e i trader sono concentrati sulla decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) prevista per mercoledì. Gli analisti di mercato si aspettano la pubblicazione dei verbali del Federal Open Market Committee (FOMC) per capire se la Federal Reserve (Fed) intende procedere con un'ulteriore stretta di politica monetaria.

Incertezza sulla decisione della RBNZ riguardo ai tassi di interesse

Gli analisti di mercato si sono già concentrati sulla prossima riunione del consiglio di amministrazione della RBNZ. Si prevede che il consiglio annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse e sulla politica monetaria. Sebbene gli economisti suggeriscano che la RBNZ probabilmente aumenterà i costi di finanziamento, sono incerti sull'entità, con alcuni che prevedono un aumento di 25 punti base e altri di 50 punti base.

Il ministro delle Finanze neozelandese Grant Robertson ha osservato che "la RBNZ ha la responsabilità di affrontare l'inflazione. La RBNZ deve considerare gli eventi attuali".

Gli analisti dell'ANZ hanno affermato nel loro rapporto che: "questa settimana è tutta incentrata sulla RBNZ e sul dibattito se il ciclone Gabrielle possa o debba cambiare la loro decisione sull'OCR (il consenso degli analisti e i prezzi di mercato dicono ancora un rialzo di 50 punti base). L'NZD sarà ipersensibile alla decisione e al tono della RBNZ".

La Bank of Canada pubblicherà i dati sull'inflazione

La Bank of Canada (BoC) pubblicherà il rapporto sull'inflazione di gennaio. Gli economisti si aspettano che l'inflazione core dell'IPC si attesti al 5,5% su base annua. Il 25 gennaio, la banca centrale canadese ha aumentato il tasso di interesse di riferimento al 4,5%, il livello più alto registrato dal 2008.

Secondo un rapporto della Reuters, il consiglio della BoC è sotto pressione perché una commissione del Senato ha chiesto maggiore trasparenza sulle decisioni della banca centrale. Il partito conservatore ha accusato il consiglio della BoC di aver valutato male l'inflazione.

Commentando l'inflazione, il vice governatore della BoC Paul Beaudry ha osservato che "la BoC è impegnata a riportare l'inflazione verso l'obiettivo e lo farà anche se il suo percorso di definizione delle politiche dovesse divergere dalle banche centrali di altri Paesi. Sappiamo che ci vorrà del tempo per tornare all'obiettivo di inflazione della Banca. Anche se ultimamente l'inflazione è diminuita, non possiamo distogliere lo sguardo troppo presto e lasciare che rimanga significativamente al di sopra dell'obiettivo per troppo tempo".

Il rapporto sulle vendite al dettaglio canadesi è previsto per mercoledì

Il 23 febbraio Statistics Canada pubblicherà il rapporto sulle vendite al dettaglio di dicembre. Gli economisti prevedono un aumento dello 0,2% su base mensile. A novembre le vendite al dettaglio erano diminuite dello 0,1% su base mensile. Secondo gli analisti di mercato, un eventuale aumento delle vendite al dettaglio potrebbe costringere la Banca d'Inghilterra a rivalutare la propria politica monetaria, in quanto l'aumento della spesa dei consumatori potrebbe favorire l'inflazione.

Goldman Sachs: Le azioni cinesi potrebbero salire del 24% entro la fine del 2023

Il mercato azionario cinese sembra ricevere il voto di fiducia degli analisti di Goldman Sachs (GS) per quanto riguarda la crescita prevista. Secondo un rapporto di GS pubblicato il 20 febbraio, l'indice MSCI China potrebbe avere un potenziale rialzo del 24%.

Più specificamente, il rapporto evidenzia che "riteniamo che il tema principale del mercato azionario si sposterà gradualmente dalla riapertura alla ripresa, con il driver dei potenziali guadagni che probabilmente ruoterà dall'espansione dei multipli alla crescita/consegna degli utili". A fine gennaio, l'indice MSCI China ha toccato un massimo di 4 mesi, guadagnando quasi il 60% dall'inizio di ottobre 2022.

Gli economisti di GS prevedono che il PIL cinese crescerà probabilmente del 5,5% nel 2023, grazie all'eccesso di risparmio di 437 miliardi di dollari e all'aumento della spesa dei consumatori.

