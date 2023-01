Notizie di trading per principianti - Come prepararsi per il trading

Gennaio 20, 2023 18:14

Come prepararsi al trading è una domanda che tormenta la mente dei trader, soprattutto dei principianti. Essere un trader e navigare nella volatilità dei mercati globali non è un compito facile. Costruire una solida strategia di trading con meccanismi di gestione del rischio può aiutare a superare le condizioni di mercato avverse.

Ma nel frattempo come ci si può organizzare? Alexander Graham Bell diceva che "prima di ogni altra cosa, la preparazione è la chiave del successo". Se l'inventore del telefono, una persona che ha cambiato per sempre le comunicazioni, credeva in questo, forse dovremmo crederci anche noi. Il raggiungimento dei vostri obiettivi di trading richiede un piano e non sarà immediato.

Ecco alcune semplici cose da fare per prepararsi al trading.

Conoscere i mercati finanziari

Il termine "mercati finanziari" si riferisce a qualsiasi mercato in cui vengono acquistati e venduti diversi titoli. Ciò include, ma non solo, il mercato azionario, il mercato obbligazionario, il mercato forex e il mercato dei derivati.

Se tutti questi termini non vi suonano familiari, sarebbe meglio astenersi dal fare trading. Il trading può comportare una perdita di fondi se non si conoscono le cose fondamentali relative ai tipi di attività, alla gestione del rischio, ai vari modi in cui funzionano i mercati, ecc. Quando si parla di trading, la conoscenza è potere.

Vi starete chiedendo come fare per saperne di più sui mercati finanziari. Internet è una vasta risorsa di informazioni, ma bisogna fare attenzione e filtrare tutti i blog o gli articoli che si leggono, poiché solo i migliori siti finanziari sono in grado di revisionare e convalidare i loro contenuti. I broker regolamentati affidabili mettono a disposizione dei propri clienti un'ampia gamma di materiali didattici, come blog, webinar, seminari ecc. in cui gli analisti di mercato condividono preziose intuizioni di mercato.

Scegliere un broker regolamentato

Una ricerca su Google di "broker di trading" restituirà centinaia o forse migliaia di risultati. Tuttavia, i broker regolamentati e affidabili non sono così tanti. Alcuni broker non regolamentati possono promettere grandi profitti, bonus e altri incentivi, ma nessuna autorità di regolamentazione li controlla.

L'apertura di un conto presso un broker pienamente regolamentato attenua il rischio di cadere vittima di una frode, poiché esiste un'autorità di regolamentazione che esamina le attività e procede con le azioni necessarie se qualcosa non va. La maggior parte dei broker regolamentati ha politiche di protezione del saldo negativo che forniscono il quadro in cui il saldo negativo viene compensato.

Un altro vantaggio è che i broker regolamentati sono obbligati a tenere i fondi dei loro clienti in conti bancari segregati. Ciò significa che un broker non può utilizzare i fondi dei propri clienti per attività diverse dal soddisfacimento dei loro requisiti di trading.

I broker affermati e regolamentati vi danno accesso a centinaia o migliaia di strumenti, a vari tipi di attività e a una vasta gamma di strumenti di trading all'avanguardia che possono potenziare la vostra strategia di trading.

Esercitarsi con un conto di trading demo

La maggior parte dei broker offre ai propri clienti la possibilità di utilizzare un conto demo. Un conto di trading demo consente ai trader di utilizzare fondi virtuali, di eseguire varie strategie di trading e di esercitarsi in condizioni di mercato realistiche senza il rischio di perdere fondi reali.

Un conto demo è ideale per i trader principianti, in quanto consente loro di testare le proprie idee di trading senza rischi e ansie. È possibile familiarizzare con piattaforme di trading come MetaTrader4 e MetaTrader 5 o qualsiasi altra piattaforma personalizzata offerta dal broker. Potete anche testare come utilizzare gli strumenti di gestione del rischio in tempo reale e simulare la strategia di trading che preferite.

Stabilire gli obiettivi

Stabilire gli obiettivi è fondamentale per qualsiasi piano. Il trading non fa eccezione. Prima di intraprendere questa esperienza, dovreste decidere cosa volete ottenere e quali mezzi utilizzare. Poiché il trading può comportare una perdita di fondi, sarebbe saggio fissare un obiettivo basso.

Se i risultati della vostra strategia di trading sono positivi, potete rivalutare i vostri obiettivi e modificare la vostra strategia. Tuttavia, è bene ricordare che qualsiasi adeguamento dovrebbe includere l'utilizzo degli strumenti di gestione del rischio a vostra disposizione.

Il trading sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading live.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.