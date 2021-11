Risultati contrastanti nei dati PMI manifatturieri

Novembre 02, 2021 15:14

Come succede all'inizio di ogni mese, durante la sessione di ieri e di oggi abbiamo assistito al rilascio di vari dati macroeconomici, tra i quali il principale è stato quello relativo al PMI manifatturiero.

Ieri pomeriggio sono stati rilasciati i dati PMI manifatturieri per gli Stati Uniti e il Regno Unito e oggi è stato il turno di Spagna, Italia, Francia, Germania e dell'intera Eurozona. I risultati sono stati piuttosto diversi.

Da un lato, abbiamo quelli che sono stati migliori del previsto, come il Regno Unito, l'Italia e la Francia. Dall'altro lato, ci sono quelli che hanno riportato un risultato peggiore del previsto, come la Spagna, la Germania e l'intera Eurozona.

Gli Stati Uniti hanno registrato una performance contrastante. Se guardiamo il PMI manifatturiero Markit rispetto al PMI manifatturiero ISM statunitense, possiamo vedere che il primo è stato peggiore del previsto, mentre il secondo ha superato le aspettative del mercato. Prenderemo questo secondo dato come il più rilevante dei due.

Il PMI manifatturiero tedesco è stato peggiore del previsto per il terzo mese consecutivo, nonostante il fatto che il dato preliminare pubblicato il 22 ottobre abbia mostrato un leggero miglioramento. Quindi, ancora una volta, possiamo osservare il deterioramento subito dall'economia tedesca, che, a sua volta, sta trascinando verso il basso l'intera Eurozona.

Nonostante i deludenti dati macro, il DAX40 continua la sua tendenza positiva delle ultime settimane, rimbalzando dal suo importante livello di supporto, mentre la volatilità si è attenuata (mostrata dall'indicatore ATR).

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - DAX40 Grafico giornaliero. Intervallo di date: 17 settembre 2020 - 2 novembre 2021. Data di acquisizione: 2 novembre 2021. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Questo rimbalzo sta portando il benchmark tedesco a superare l'importante livello di 15.810 punti nella zona dei massimi di giugno e luglio. Questo breakout potrebbe portare il prezzo a cercare i suoi massimi storici nella zona di resistenza rappresentata dalla banda verde, nonostante i livelli di ipercomprato accumulati che possiamo vedere nel suo indicatore stocastico.

È importante seguire l'evoluzione del prezzo nelle prossime sessioni. Se dovesse essere in grado di sostenere l'attuale rimbalzo, potrebbe affrontare i suoi massimi di tutti i tempi nel corso della settimana. Una rottura di questo livello potrebbe aprire la porta ad un forte movimento rialzista.

Tuttavia, se il prezzo riuscisse a fare un rimbalzo, potremmo vedere una correzione alla ricerca dei suoi primi livelli di supporto. Anche se, finché il prezzo rimane sopra l'importante zona di supporto/resistenza rappresentata dalla banda arancione, il sentiment dovrebbe rimanere positivo.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - DAX40 Grafico giornaliero. Intervallo di date: 17 settembre 2020 - 2 novembre 2021. Data di acquisizione: 2 novembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: 3,6%

2019: 25,48%

2018: -18,26%

2017: 12,51%

2016: 6,87%

Con il conto Trade.MT5 è possibile fare trading con i contratti per differenza (CFD) su DAX40, IBEX35, SP500 e molti altri strumenti. I CFD permettono ai trader di tentare di trarre profitto sia dai prezzi in rialzo che da quelli in ribasso, beneficiando anche dell'uso della leva finanziaria. Clicca il banner qui sotto per aprire un conto oggi:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: