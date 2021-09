Evergrande si impegna a calmare i mercati mentre le azioni cinesi rimbalzano

Settembre 23, 2021 16:40

Oggi è una giornata intensa, piena di dati macroeconomici dall'Europa, ma anche di notizie dagli Stati Uniti e dalla Cina relative alla riunione della Federal Reserve di ieri e alla situazione di Evergrande.

Durante la sessione odierna, abbiamo visto i dati preliminari di manifattura e servizi PMI per Francia, Germania, Regno Unito e Eurozona in generale. Nel complesso, questi dati sono stati non solo peggiori del mese scorso, ma anche peggiori delle aspettative del mercato per il terzo mese consecutivo sia in Germania che nell'Eurozona - confermando che l'economia continua a rallentare a causa della crisi dovuta ai problemi di distribuzione delle materie prime, ai microchip e alla variante delta del coronavirus.

Jerome Powell ha annunciato ieri che il tapering inizierà nella prossima riunione di novembre e potrebbe terminare a metà del 2022, mentre i tassi di interesse rimangono stabili e non dovrebbero cambiare fino al 2023. Tuttavia, alcuni membri della Federal Reserve ritengono che sarebbe meglio aumentare i tassi di interesse nella seconda metà del 2022.

Sembra che l'incertezza generata dalla bancarotta del gigante cinese Evergrande stia iniziando a diminuire, dopo che l'azienda ha annunciato che salderà le sue rate con scadenza 23 settembre, allentando la tensione che circonda causando un forte rimbalzo sia dell'azienda che dei mercati azionari cinesi in generale.

Se guardiamo il grafico giornaliero, possiamo vedere che, durante le ultime due sessioni, l'indice Hang Seng ha sperimentato un forte rimbalzo dopo aver raggiunto i minimi annuali. Questo lo ha portato ad affrontare il livello di recupero del 38,2% di Fibonacci nella zona che coincide con il suo precedente livello di supporto in rosso del movimento laterale che ha seguito durante gli ultimi due mesi.

È importante seguire l'evoluzione del prezzo nelle prossime sessioni. Attualmente, si trova ad un importante livello di resistenza e un livello al ribasso potrebbe confermare il breakout del canale laterale e innescare un forte impulso rialzista con un pullback il cui target di prezzo sarebbe l'ampiezza del canale laterale definito dalle strisce verdi e rosse.

D'altra parte, se il prezzo riesce a rompere al rialzo e mantenere questi livelli, il prezzo potrebbe formare un nuovo impulso rialzista alla ricerca della sua media mobile bianca a 18 sessioni, intorno al livello di Fibonacci del 50%. Una rottura di questo livello darebbe la possibilità al prezzo di raggiungere la banda superiore del canale.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - HSI50 Grafico giornaliero. Intervallo di date: 3 agosto 2020 - 23 settembre 2021. Data di acquisizione: 23 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

- 2020: -3,40%

- 2019: 9,07%

- 2018: -13,61%

- 2017: 35,99%

- 2016: 0,39%

