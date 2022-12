Impatto delle News sul Mercato delle Materie Prime sul Sentiment

Dicembre 16, 2022 15:45

Nella costante ricerca di valore, trader e investitori farebbero bene a tenersi aggiornati sulle notizie macroeconomiche del settore delle materie prime. La stampa mondiale ha scritto molto sull'andamento delle materie prime e vale la pena esplorare come le notizie possano muovere i mercati e influenzare il sentiment.

Partendo dall'inizio, esiste davvero un legame diretto tra i prezzi delle materie prime e le notizie? Quali sono le prove che gli operatori di mercato reagiscono alle notizie acquistando e vendendo asset? Forse non basta fare osservazioni intuitive o basarsi sull'esperienza. Dopo tutto, a volte i sensi possono fare collegamenti sbagliati e anche l'investitore più esperto potrebbe formulare un'ipotesi non comprovata.

Legame causale tra notizie e prezzi delle materie prime

Secondo i ricercatori quantitativi Ankur Sinha e Tanmay Khandait, esiste un legame causale tra le notizie e i prezzi di una delle principali materie prime, l'oro. Il loro studio, pubblicato nel 2020, ha esaminato oltre 1000 titoli di notizie sull'oro provenienti da fonti solide e consolidate.

"...abbiamo eseguito un'analisi di causalità, che rivela che le notizie relative ai prezzi dell'oro hanno un impatto significativo sui prezzi dell'oro". Ankur Sinha e Tanmay Khandait. Studio: 'Impatto delle notizie sul mercato delle materie prime: Dataset e risultati".

I titoli delle notizie sono stati classificati, tra l'altro, in "prezzi in rialzo", "prezzi stabili", "prezzi in ribasso", "notizie sui prezzi futuri", "notizie generali" e "confronto tra asset". La ricerca ha concluso che i titoli hanno influenzato il comportamento di acquisto e vendita degli investitori in oro anche 24 ore dopo.

Osservare le tendenze

Il fatto che i prezzi delle materie prime come l'oro siano influenzati dalle notizie può essere osservato nelle tendenze di mercato. In un esempio estremo, il 23 giugno 2016 i prezzi dell'oro spot hanno subito un'impennata, indicando una notevole incertezza nei mercati finanziari. Era il giorno del referendum sulla Brexit, quando i trader e gli investitori hanno reagito all'incertezza spostando risorse in asset legati all'oro.

Queste tendenze rappresentano acquirenti e venditori che accettano o rifiutano i prezzi degli asset e possiamo osservare modelli in altre materie prime che spesso possono essere ricondotti a rapporti influenti. Ad esempio, il New South Wales Weekly Commodity Report australiano, che riassume le direzioni dei prezzi di grano, orzo, sorgo, zucchero, cotone, semi oleosi e ceci, per citarne alcuni. Il rapporto è compilato da fonti come l'USDA e Grain Central. Oltre a una panoramica dei prezzi, il rapporto include un'istantanea delle condizioni meteorologiche, che influiscono direttamente sulla produzione agricola.

Caffè e altre materie prime

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) pubblica rapporti su un'ampia gamma di materie prime, dal cotone al caffè, dalla carne alle patate. Le indagini forniscono informazioni sull'offerta e sulla domanda internazionale e sulle proiezioni dei prezzi in questi importanti mercati di materie prime.

Il rapporto dell'USDA sul caffè riguarda la produzione in Brasile, Vietnam, Colombia, Indonesia e altri produttori mondiali. Il rapporto contiene informazioni importanti sul caffè: sapevate che l'Unione Europea rappresenta il 40% delle importazioni mondiali di caffè, soprattutto dal Brasile? Il Brasile è anche uno dei principali fornitori del secondo importatore di caffè, gli Stati Uniti. Da qui l'idea che le informazioni contenute nel rapporto sul caffè possano avere un effetto a catena sui prezzi delle azioni del settore del caffè al dettaglio e del tempo libero, se si verificasse qualcosa di insolito.

Seguire le fonti di notizie sulle materie prime del Fondo Monetario Internazionale (FMI) può aiutare i trader e gli investitori di materie prime a seguire i movimenti dei prezzi delle materie prime internazionali e i livelli di import/export, dal legname al tè. Il Portale dati sulle materie prime del FMI tiene traccia di 68 prezzi di quattro classi di materie prime: energia, agricoltura, fertilizzanti e metalli.

Spunti per l'articolo

Forse l'informazione più utile dei benchmark è la comprensione dell'intervallo di prezzi abituale per ciascuna materia prima. In questo modo, quando un prezzo sale o scende, saprete che si tratta di un movimento inaspettato e ne cercherete la ragione. Così come ci accorgiamo istintivamente quando paghiamo troppo una tazza di caffè, l'istinto sarà quello di fare delle ricerche e approfondire le cause dei movimenti del prezzo.

Nell'esempio dei prezzi spot dell'oro, il sentiment del mercato segue le tendenze e, man mano che i trader e gli investitori diventano sempre più informati e sofisticati, è probabile che queste tendenze si basino sempre di più sui fondamentali della domanda e dell'offerta.

Il trading sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading in tempo reale.

