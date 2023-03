I mercati si risollevano grazie all'attenuarsi dei timori del settore bancario

Marzo 21, 2023 14:29

L'acquisizione del Credit Suisse da parte di UBS in Svizzera ha aiutato i mercati azionari a fare un rally di sollievo. Gli analisti di Moody's Investors Services hanno scritto in un rapporto che "nonostante gli eventuali benefici di franchising, Moody's nota anche che la transazione pone a UBSG significative sfide finanziarie, culturali e di integrazione legate al franchising".

Le azioni della First Republic Bank hanno subito un ulteriore calo lunedì, dopo che Standard and Poor's ha abbassato il rating dell'istituto californiano.

I prezzi dell'oro hanno subito una flessione (scambiati a 1.969 dollari martedì mattina), perdendo lo slancio al rialzo di lunedì che li aveva portati ai massimi da un anno a questa parte, sopra i 2.000 dollari.

Lagarde: l'inflazione rimarrà ancora elevata per parecchio tempo

La direttrice della Banca Centrale Europea (BCE) Christine Lagarde ha dichiarato ai membri del Parlamento europeo (PE) che, sebbene l'inflazione complessiva del blocco euro sia scesa all'8,5% a febbraio grazie al calo dei prezzi dell'energia, si prevede che rimarrà superiore all'obiettivo del 2% della BCE per un lungo periodo di tempo.

Lagarde ha dichiarato che la BCE seguirà da vicino gli sviluppi del mercato e ha promesso di "essere pronta a rispondere come necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'area dell'euro".

Statistiche canadesi: rapporto sull'inflazione IPC

Martedì pomeriggio, Statistics Canada pubblicherà il rapporto sull'inflazione IPC di febbraio. Secondo gli economisti, l'inflazione complessiva dovrebbe scendere al 5,4% su base annua, rispetto al 5,9% di gennaio. Se l'inflazione complessiva si attestasse al 5,4%, sarebbe il dato più basso registrato negli ultimi 14 mesi.

Inflazione britannica IPC in calo

Mercoledì mattina, l'Office for National Statistics (ONS) pubblicherà i dati relativi all'inflazione del Regno Unito. Secondo gli economisti, a febbraio l'inflazione complessiva è scesa al 9,9% su base annua, mentre l'inflazione di fondo dovrebbe attestarsi al 5,7%.

L'inflazione globale del Regno Unito è scesa per il terzo mese consecutivo al 10,1% rispetto al 10,5% di dicembre. L'obiettivo di inflazione della Banca d'Inghilterra (BoE) è del 2%. L'Inflation Attitudes Survey pubblicata dalla BoE il 17 marzo ha rivelato che le aspettative di inflazione per il prossimo anno sono scese al 3,9% dal 4,8% di novembre, mentre quelle di inflazione per i 12 mesi successivi sono scese al 3,0% dal 3,4%.

Goldman Sachs: La Fed sospenderà i rialzi dei tassi

Gli analisti di Goldman Sachs (GS) insistono sul fatto che il consiglio direttivo della Fed non aumenterà i tassi di interesse nella riunione di mercoledì prossimo. In una nota agli investitori, gli economisti di GS suggeriscono che "ci aspettiamo che il FOMC faccia una pausa nella riunione di marzo di questa settimana a causa dello stress del sistema bancario. Sebbene i responsabili politici abbiano risposto in modo aggressivo per sostenere il sistema finanziario, i mercati non sembrano del tutto convinti che gli sforzi per sostenere le banche di piccole e medie dimensioni si riveleranno sufficienti".

GS prevede ancora che la Fed possa aumentare i tassi dello 0,25% a maggio, giugno e luglio.

Bundesbank: Probabile contrazione dell'economia tedesca nel 1° trimestre 2023

In un rapporto mensile della banca centrale tedesca si legge che "l'attività economica tedesca probabilmente calerà ancora nel trimestre in corso. Tuttavia, il calo sarà probabilmente inferiore a quello dell'ultimo trimestre del 2022". Gli economisti della Bundesbank hanno osservato che l'inflazione complessiva è destinata a ridursi a marzo, ma hanno aggiunto che "il tasso core si sta dimostrando eccezionalmente persistente. Potrebbe persino aumentare leggermente verso la metà dell'anno".

Il PIL del Paese è sceso dello 0,4% su base trimestrale nel quarto trimestre del 2022. Due trimestri consecutivi di calo dell'attività economica porterebbero la Germania in recessione.

