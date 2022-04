L'inflazione statunitense e la fiacca crescita del Regno Unito pesano sul sentiment

Aprile 12, 2022 14:12

I dati sull'inflazione negli Stati Uniti e la debole crescita del PIL nel Regno Unito hanno pesato sul sentiment del mercato all'inizio della settimana. La crescita del Regno Unito per febbraio è arrivata ad un anemico 0,1% tra le preoccupazioni per la stagflazione nella sesta economia più grande del mondo.

L'inflazione e i benchmark del PIL rappresentano le due maggiori sfide economiche per gli investitori nel secondo trimestre.

Inflazione USA nel mese di marzo

Nella più grande economia del mondo, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha segnalato una posizione aggressiva sulla politica dei tassi d'interesse per il resto dell'anno, a causa dell'alta inflazione statunitense che è ben al di sopra dell'obiettivo del 2%.

I numeri dell'inflazione di marzo saranno rilasciati più tardi oggi e potrebbero muovere le coppie di valute e le azioni del dollaro a seconda dei risultati rispetto al 7,9% di febbraio, un massimo di 40 anni. L'aspettativa è che l'inflazione statunitense per marzo possa essere tra il sei e l'otto per cento, e qualsiasi sorpresa potrebbe scatenare reazioni volatili degli investitori e impatti sui prezzi degli asset.

Alti prezzi spot del greggio

Gli alti prezzi spot del greggio hanno spinto al rialzo i prezzi del carburante e dei prodotti alimentari a febbraio e sono stati i principali motori dell'inflazione negli Stati Uniti e in altre regioni. La pressione al rialzo è venuta da una ripresa economica dalla recessione COVID-19 e da intensi timori sul lato dell'offerta quando il conflitto in Ucraina è iniziato il 24 febbraio. I prezzi spot del greggio sono rimasti relativamente alti durante le prime due settimane di marzo prima di ritirarsi verso la fine del mese.

Il ritiro dei prezzi spot del greggio ha ridotto l'inflazione negli Stati Uniti durante marzo o il risultato principale stabilirà un altro massimo di 40 anni? I risultati più tardi oggi faranno più luce sulla tendenza economica. Se l'inflazione dovesse rimanere alta a marzo come a febbraio, la Federal Reserve avrebbe un altro motivo per aumentare il tasso di interesse di riferimento dello 0,5% durante la riunione di maggio.

Notizie sul trading nella zona euro

In altre notizie di trading, il Rapporto sui Prestiti Bancari (BLS) per l'Eurozona sarà rilasciata più tardi oggi con un possibile impatto sull'euro. Il sondaggio influenza la politica monetaria della BCE e arriva in un momento delicato per l'economia europea tra gli eventi geopolitici e le elezioni in Francia.

