Prezzi del greggio in calo e timori di decrescita economica in Cina

Dicembre 07, 2022 14:00

Nel bel mezzo di un brusco e improvviso calo dei prezzi spot del greggio e dei timori di rallentamento dello sviluppo economico della Cina, i mercati attendono i principali dati macroeconomici che potrebbero fare la differenza tra la crescita globale e la recessione nel breve termine.

I prezzi spot del greggio sono scesi dai picchi di circa 122 dollari al barile visti in estate e si stanno dirigendo verso i 70 dollari al barile al momento della scrittura. Se si tiene conto della guerra in Ucraina e dell'incertezza sulle forniture energetiche della regione, si tratta di una svolta inaspettata che sostiene gli sforzi dell'economia mondiale per uscire dalla pandemia COVID-19.

A livello di offerta fondamentale, le scorte di greggio degli Stati Uniti sono diminuite di 12,58 milioni di barili nella settimana conclusasi il 25 novembre. I nuovi dati sono in arrivo oggi e il consensus prevede un calo di 3,305 milioni di barili nella settimana terminata il 2 dicembre. Ciò sembra indicare una domanda sana e un'offerta disponibile. Stiamo forse raggiungendo un equilibrio tra domanda e offerta dopo tre trimestri di volatilità sui mercati energetici?

La Cina allenta le restrizioni COVID-19

Molto dipende dalla seconda economia mondiale, la Cina. Dopo quasi tre anni di tolleranza zero nei confronti della COVID, è emerso che il governo cinese ha allentato le misure restrittive oggi, eliminando l'obbligo di presentare test negativi per viaggiare all'interno del Paese. La produzione locale sarà bloccata solo se l'area è ad alto rischio, il che significa che la produttività industriale probabilmente aumenterà nel breve e medio termine.

Il miglioramento della produzione industriale in Cina sosterrà le aspettative di crescita e potrebbe anche condizionare l'inflazione del Paese. Giovedì potremo avere un quadro della situazione quando verrà reso noto il tasso d'inflazione cinese di novembre. Precedentemente al 2,1%, il consensus stima gli ultimi risultati all'1,6% su base annua. A differenza dell'economia statunitense, quella cinese non si è surriscaldata a seguito della pandemia grazie alle misure di blocco nelle principali regioni industriali, il che significa che l'inflazione è ancora relativamente bassa. Tuttavia, c'è ancora una montagna da scalare prima che la Cina torni ai suoi tassi di crescita abituali.

I dati sull'indice dei prezzi alla produzione (PPI) della Cina sono un'altra pubblicazione chiave da tenere d'occhio giovedì. L'indice PPI per novembre è considerato al livello di meno 1,4% quest'anno, rispetto al precedente livello di meno 1,3% su base annua. Confrontate questo dato con le aspettative di lettura dell'IPP statunitense su base annua previste per venerdì. Poiché l'inflazione energetica si è attestata al 7,2% a novembre di quest'anno e precedentemente all'8% nel 2021, essa ha alimentato i prezzi alla produzione negli Stati Uniti.

In sintesi, la crescita globale è ancora più incerta e le performance delle due maggiori economie mondiali sono contrastanti. Questa opinione è sottolineata dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) che ha recentemente affermato che è in corso un rallentamento globale. Il FMI ha recentemente abbassato le previsioni di crescita globale per il 2022 dello 0,4% al 3,2% e dello 0,9% al 2,7% nel 2023.

"Sebbene questa previsione di base sia soggetta a un'incertezza eccezionale, i rischi sono fortemente ponderati al ribasso e i timori di recessione stanno aumentando". Prospettive economiche regionali MENA dell'FMI autunno 2022.

