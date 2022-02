L'inflazione e l'aumento dei tassi avranno un impatto positivo sulle azioni britanniche nel 2022?

Febbraio 17, 2022 13:35

Nell'ultimo decennio circa, l'indice azionario blue-chip di Londra, il FTSE 100, non è stato apprezzato dagli investitori e ha regolarmente sottoperformato il mercato.

La dipendenza dell'indice da settori molto denigrati come le banche, il tabacco, le miniere e il petrolio lo ha visto ripetutamente evitato dagli investitori, un fatto solo esacerbato dalla Brexit. Perché investire in questi titoli vecchi e stanchi quando dall'altra parte dell'Atlantico le borse sono piene di nuovi ed eccitanti titoli tecnologici, come Apple, Tesla e Amazon.

Tuttavia, mentre entriamo in un anno di incertezza, dove l'inflazione è dilagante e ci si aspetta che i tassi di interesse vengano alzati ai livelli più alti degli ultimi anni, i titoli tecnologici hanno risentito e sembrano essere caduti in disgrazia.

Il FTSE 100, d'altra parte, ha guadagnato il 2,8% finora nel 2022. Certo, questo potrebbe non sembrare terribilmente notevole al valore nominale, ma se si considera che il DAX 40, Euro Stoxx 50, S&P 500 e Nasdaq sono tutti in calo del 3,03%, 3,74%, 6,11% e 9,72% da un anno all'altro (YTD), diventa molto più significativo.

Allora, perché i titoli tecnologici sono rimasti fuori? La combinazione di inflazione in aumento e i previsti aumenti dei tassi di interesse sono principalmente da biasimare, entrambi i quali rendono i titoli tecnologici costosi e rischiosi un investimento meno desiderabile. In un tale ambiente, gli investitori si orientano verso titoli meno rischiosi, che hanno la capacità di trasferire gli aumenti di prezzo ai loro clienti, hanno dei flussi di liquidità affidabili e che pagano i dividendi.

Fortunatamente per il Regno Unito, il FTSE 100 è pieno di questo tipo di azioni, che sono meno sensibili agli aumenti dei tassi di interesse e molte delle quali sono distributori di dividendi affidabili. L'indice vanta attualmente un rendimento da dividendi di oltre il 3% rispetto all'1,2% dell'S&P 500.

Inoltre, molti dei principali settori del FTSE 100 hanno solide prospettive per quest'anno. I titoli bancari sono destinati a beneficiare direttamente dell'aumento dei tassi di interesse, le compagnie petrolifere stanno già raccogliendo i frutti del forte aumento dei prezzi del petrolio e i titoli minerari dovrebbero sfruttare una ripresa economica globale post-pandemica.

Quindi, il 2022 sarà l'anno dell'indice di riferimento del Regno Unito? Le circostanze attuali rendono il FTSE 100 allettante per gli investitori in questo momento, ma se gli ultimi due anni ci hanno insegnato qualcosa, è di aspettarsi l'inaspettato. Mentre il FTSE 100 ha certamente iniziato l'anno in modo positivo, le prospettive future dipenderanno in gran parte da come l'economia reagirà agli aumenti dei tassi di interesse e se l'inflazione sarà contenuta o meno.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale FTSE 100. Intervallo di date: 23 agosto 2015 - 17 febbraio 2022. Data di acquisizione: 17 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

