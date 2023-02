Ottimismo del FMI e dati sul PIL dell'Eurozona attirano l'attenzione

Gennaio 31, 2023 12:26

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha alzato le sue proiezioni sulla crescita globale di quest'anno, adducendo una capacità di ripresa delle economie di tutto il mondo superiore al previsto e adottando un tono più positivo rispetto ai suoi rapporti dell'anno precedente. Il FMI suggerisce che la crescita globale raggiungerà il 2,3%, lo 0,2% in più rispetto alla sua precedente previsione. Gli analisti del FMI prevedono che il Regno Unito sarà l'unica economia del G7 a registrare una crescita negativa nel 2023.

Gli investitori e i trader sono concentrati sulle decisioni sui tassi d'interesse della Federal Reserve, della BCE e della BoE, previste per la fine della settimana. I dati sulla crescita del PIL dell'Eurozona e le relazioni sugli utili di Exxon Mobil, Pfizer e McDonald's saranno sotto i riflettori.

I dati sulle vendite al dettaglio in Germania deludono

I dati sulle vendite al dettaglio di dicembre in Germania hanno deluso gli analisti di mercato. Le vendite al dettaglio tedesche sono scese del 6,4% e del 5,3% rispettivamente su base annuale e mensile. Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto un aumento dello 0,2% su base mensile.

I dati preliminari sul PIL della Germania hanno mostrato che la maggiore economia dell'Eurozona si è contratta dello 0,2% su base trimestrale nell'ultimo trimestre del 2022. Gli analisti di Commerzbank hanno scritto nel loro rapporto che "contrariamente alle indicazioni dell'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), il PIL tedesco del 4° trimestre è diminuito leggermente rispetto al 3° trimestre (-0,2%). Ciò è dovuto principalmente ai consumi privati. Ci aspettiamo ancora una contrazione del PIL tedesco dello 0,5%".

Rapporto preliminare sul PIL dell'Eurozona per il 4° trimestre 2022 atteso per oggi

Eurostat rilascerà i dati preliminari sulla crescita del PIL dell'Eurozona nell'ultimo trimestre del 2022. Gli economisti prevedono che l'economia della zona euro abbia registrato una crescita zero su base trimestrale.

Nel terzo trimestre del 2022, l'economia dell'eurozona è cresciuta dello 0,3% su base trimestrale. Il rapporto potrebbe influenzare il valore dell'euro rispetto al dollaro statunitense e alla sterlina britannica.

Statistics NZ pubblicherà il tasso di disoccupazione della Nuova Zelanda per il 4° trimestre 2022

Statistics New Zealand dovrebbe pubblicare il rapporto sul tasso di disoccupazione per il quarto trimestre del 2022. Gli economisti della banca ANZ prevedono che il tasso scenda al 3,2%. Gli analisti di Westpac tendono a non essere d'accordo, suggerendo che il tasso di disoccupazione del Paese sia rimasto invariato al 3,3%.

Hanno inoltre rilevato che la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) limiterà il previsto aumento del tasso di interesse di riferimento a 50 punti base. Secondo le previsioni sul mercato del lavoro pubblicate a novembre dalla RBNZ, il tasso di disoccupazione sarebbe salito costantemente al 5% entro marzo del prossimo anno.

Il PMI manifatturiero di Caixin di gennaio 2023 probabilmente aumenterà

Il Caixin Manufacturing PMI è pubblicato da IHS Markit e si basa su una serie di dati forniti dai responsabili degli acquisti delle aziende del settore manifatturiero. Gli analisti di mercato suggeriscono che il Caixin Manufacturing PMI si attesterà a 49,5, un po' più alto del dato di dicembre (49,0). L'indice è rimasto sotto la soglia dei 50 punti per cinque mesi consecutivi.

Un'indagine di Standard Charter ha rilevato che "la fiducia delle piccole imprese è migliorata a gennaio rispetto a dicembre, con una netta ripresa delle attività immobiliari, di trasporto, alloggio e ristorazione".

Rapporti sugli utili

È la stagione dei rapporti sugli utili, quindi Exxon, Pfizer, McDonald's e AMD pubblicheranno oggi i loro dati relativi all'ultimo trimestre del 2022.

