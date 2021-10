Lunedì nero per Facebook

Ottobre 05, 2021 15:47

La settimana è iniziata con ribassi diffusi a Wall Street, con il Dow Jones, l'SP500 e il Nasdaq che sono scesi rispettivamente dello 0,94%, 1,30% e 2,14%. Questi ribassi hanno continuato la tendenza delle ultime settimane che sta portando i principali indici statunitensi alla ricerca dei rispettivi supporti. Ma, senza dubbio, il grande protagonista della sessione di ieri è stato Facebook.

La giornata di ieri ha visto momenti di incertezza in cui ancora una volta milioni di utenti di tutto il mondo hanno dovuto rivolgersi a Twitter per vedere cosa stava succedendo con le applicazioni di Facebook. Il popolare social network, Instagram e WhatsApp hanno smesso di funzionare, registrando il più lungo downtime di sempre. Questa situazione è durata più di 6 ore in cui alcune persone sono state irrimediabilmente costrette a interagire con le persone intorno a loro, mentre i più giovani sono rimasti a parlare su Twitter della potenziale apocalisse se WhatsApp e Instagram non fossero tornati online.

Coloro che hanno davvero vissuto una giornata apocalittica sono stati Mark Zuckerberg e tutti i dipendenti di Facebook, poiché hanno visto l'azienda crollare sul mercato per motivi che non sono ancora del tutto chiari. L'azienda indica che i problemi erano dovuti a "cambiamenti nella configurazione dei router trunk che coordinano il traffico", anche se alcuni gruppi di hacker sostengono di essere responsabili di questa situazione, annunciando la vendita dei dati di 1,5 miliardi di utenti.

In particolare, alla chiusura della sessione di trading di ieri, Facebook aveva perso il 4,89% del prezzo delle sue azioni, chiudendo a 326,23 dollari per azione. Il minimo della sessione è stato fissato a 322,70 dollari, che rappresenta un calo di circa 13 dollari dal prezzo di apertura.

Questo crollo ha portato il prezzo a rimbalzare sulla sua media mobile a 200 sessioni in rosso, continuando così con i cali iniziati il 10 settembre, che hanno permesso al prezzo di rompere l'importante canale rialzista che aveva seguito nei mesi precedenti.

Se guardiamo il grafico giornaliero, durante le ultime settimane il prezzo non solo ha rotto al ribasso il suo importante canale rialzista, ma ha anche causato un incrocio al ribasso delle sue medie mobili di breve e medio termine e l'entrata in territorio negativo dell'indicatore MACD. Pertanto, è di vitale importanza studiare l'azione del prezzo ai livelli attuali intorno alla sua media a 200 sessioni.

Come abbiamo commentato in diverse occasioni, la media mobile a 200 sessioni è un importante livello di supporto e resistenza a lungo termine, quindi la perdita di questo livello di supporto confermerebbe il cambiamento di tendenza - aprendo le porte a un'ulteriore correzione verso il prossimo livello di supporto intorno ai 305 dollari per azione. Al contrario, se il prezzo dovesse riuscire a tenere questo importante livello di supporto e formare una base, questo potrebbe essere un buon punto per iniziare un possibile rimbalzo.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Facebook Grafico giornaliero Intervallo di date: 10 agosto 2020 - 5 ottobre 2021. Data di acquisizione: 5 ottobre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: 33,09%

2019: 56,57%

2018: -25,71%

2017: 53,38%

2016: 9,93%

