Disney annuncia entrate record e una forte crescita degli abbonati

Febbraio 10, 2022 15:40

Oggi, alle 13:30 GMT, il mercato vigilerà attentamente sul rilascio da parte degli Stati Uniti dei dati relativi all'ultimo tasso di inflazione, con il CPI che dovrebbe salire al 7,3%.

Nonostante sia ormai scontato che la Federal Reserve alzerà i tassi a marzo, rimane la questione di quanto li alzerà. La maggior parte si aspetta un aumento dei tassi di 25 punti base, ma se il CPI sarà più alto del previsto, saranno in molti a chiedersi se la mano della Fed sarà costretta ad alzare i tassi di 50 punti base.

Nel frattempo, continuiamo con la stagione degli utili e ieri sera è stato il turno della Disney, che ha rilasciato risultati migliori del previsto per il suo primo trimestre fiscale.

Le entrate totali sono aumentate del 34% su base annua (YOY) a 21,82 miliardi di dollari, superando le previsioni di 20,27 miliardi di dollari, mentre l'utile per azione (EPS) è aumentato di oltre il 230% YOY a 1,06 dollari, superando significativamente i previsti 0,73.

Grazie a un allentamento delle restrizioni sociali e a una ripresa dei viaggi, Disney ha riportato entrate record e reddito operativo nei suoi parchi a tema e resort nazionali, con entrate totali nel settore Parchi, Esperienze e Prodotti più che raddoppiate.

Mentre ci si aspettavano risultati positivi da un'azienda del calibro di Disney, ciò che è stato sorprendente è stata la forte crescita degli abbonamenti per Disney+.

Con meno restrizioni sociali in atto e Netflix che recentemente ha previsto un rallentamento nella propria crescita di abbonati, molti hanno messo in dubbio il futuro dei servizi di streaming. Tuttavia, i risultati positivi di Disney dovrebbero aiutare a restituire fiducia agli investitori in questo settore.

Non solo il numero di abbonati Disney+ a pagamento è aumentato di 11,8 milioni (37% YOY), distruggendo le aspettative degli analisti di circa 7 milioni, ma la società ha anche previsto una crescita più forte degli abbonamenti nella seconda metà del nuovo anno.

In risposta a questi risultati positivi, il prezzo delle azioni Disney è salito di quasi l'8% nel trading pre-mercato questa mattina.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - The Walt Disney Co. Grafico giornaliero. Intervallo di date: 10 giugno 2021 - 9 febbraio 2022. Data di acquisizione: 10 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - The Walt Disney Co. Grafico settimanale. Intervallo di date: 9 agosto 2015 - 9 febbraio 2022. Data di acquisizione: 10 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

