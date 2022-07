Focus sulle decisioni sui tassi di interesse di RBNZ e Banca del Canada

Luglio 12, 2022 12:18

Il Canada e la Nuova Zelanda annunceranno le decisioni sui tassi di interesse mercoledì 13 luglio.

Entrambi i Paesi e le loro valute nazionali, il CAD e il NZD, sono relativamente influenti nell'economia mondiale. Il Canada è uno Stato membro del G7 e la Nuova Zelanda è uno dei Paesi OCSE più ricchi del mondo.

Banca del Canada (BoC) - inflazione complessiva al 7,7%.

Si prevede che la BoC aumenterà l'attuale tasso di interesse di riferimento dall'1,5% al 2,25%. Le aspettative orientate al rialzo sono dovute al fatto che la banca centrale sta lottando per far scendere l'inflazione complessiva dal 7,7% al 2%.

Se il rialzo dei tassi dovesse avvenire come previsto, il CAD potrebbe trovare sostegno, ma i rischi di una recessione in Canada potrebbero aumentare. Uno dei maggiori partner commerciali del Canada, gli Stati Uniti, è già sull'orlo di una recessione tecnica, anche se i dati sull'occupazione in Nord America rimangono solidi.

Le forze economiche contraddittorie e complesse fanno tutte parte dell'insolito scenario determinato dalla COVID-19 in combinazione con l'impatto di eventi geopolitici come il conflitto in Ucraina sull'economia globale.

Reserve Bank della Nuova Zelanda (RBNZ) - inflazione globale al 6,9%

Si prevede che mercoledì la RBNZ aumenterà il tasso di interesse di riferimento dal 2% al 2,5%. L'economia neozelandese ha mostrato alcuni segnali di debolezza dopo essersi contratta dello 0,2% nel primo trimestre, a causa degli effetti della COVID-19.

Se le decisioni della BoC e della RBNZ dovessero riservare sorprese, potrebbero verificarsi movimenti nelle coppie di valute CAD e NZD.

Tra le notizie di trading correlate, il governatore della Banca d'Inghilterra (BoE) Bailey terrà un discorso in giornata. L'economia del Regno Unito deve far fronte al tasso di inflazione più alto tra i paesi del G7 e la BoE è sottoposta a notevoli pressioni per contenere il fenomeno. Il discorso di oggi potrebbe fornire indizi sulle prossime mosse della BoE.

Rapporti sugli utili

Questa settimana diverse società finanziarie a grande capitalizzazione pubblicheranno le loro relazioni sugli utili, tra cui JP Morgan Chase il 14 luglio e Citigroup il 15 luglio.

