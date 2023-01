Occhi puntati sulla decisione della BoC sui tassi d'interesse e sui dati del PIL USA

Gennaio 25, 2023 13:39

La decisione sui tassi di interesse della Bank of Canada (BoC) sarà al centro dell'attenzione nel corso della giornata, mentre gli investitori e i trader sono ansiosi di esaminare il rapporto preliminare sul PIL degli Stati Uniti per il quarto trimestre del 2022, che sarà pubblicato domani.

Il Bureau of Statistics australiano (ABS) ha annunciato che l'inflazione IPC ha raggiunto un record di 32 anni nel quarto trimestre del 2022, attestandosi al 7,8% su base annua. Il tesoriere australiano Jim Chalmers ha dichiarato che l'inflazione è inaccettabilmente alta.

In altre notizie, i dirigenti di Microsoft hanno rilevato che le vendite sono aumentate solo del 2% nel quarto trimestre del 2022, raggiungendo i 52,7 miliardi di dollari. Si tratta dell'aumento trimestrale più contenuto dal 2016.

Tesla (TSLA) dovrebbe pubblicare i risultati finanziari del quarto trimestre 2022 e dell'intero anno 2022 dopo la chiusura dei mercati. I dirigenti di Tesla hanno riferito che l'azienda ha consegnato 409.000 veicoli elettrici nel quarto trimestre, un record di consegne, ma alcuni analisti di mercato suggeriscono che la cifra è stata inferiore alle aspettative.

La Bank of Canada prende una decisione sui tassi d'interesse

Nel corso della giornata, la Bank of Canada annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse. Un sondaggio di Reuters ha rivelato che gli economisti prevedono un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base. Nell'ultima riunione di dicembre, il consiglio direttivo della BoC ha dichiarato che "valuteremo se il tasso d'interesse di riferimento debba aumentare ulteriormente per riportare l'offerta e la domanda in equilibrio e riportare l'inflazione all'obiettivo". Il sorprendente aumento di 50 punti base ha fatto credere agli operatori che la BoC avesse concluso il suo ciclo di inasprimento della politica monetaria, provocando un sell-off del dollaro canadese.

La scorsa settimana, un'indagine di Statistics Canada ha mostrato che l'inflazione complessiva è scesa al 6,3% su base annua a dicembre. Il piano della Banca centrale canadese è quello di far scendere l'inflazione IPC vicino all'obiettivo del 2%. Gli analisti di ING suggeriscono che "la Banca d'Italia è pronta ad alzare i tassi un'ultima volta mercoledì con un aumento di 25 pb, portando il tasso overnight al 4,5%. L'attività economica sta rallentando, l'inflazione sta scendendo e quella che probabilmente sarà caratterizzata come una pausa di valutazione è destinata a segnare il picco per i tassi".

Nel loro rapporto pubblicato il 23 gennaio, notano anche che " alla fine, a meno di un risultato decisamente conservativo (nessun rialzo e affermazione che i tassi hanno raggiunto il picco) o decisamente aggressivo (rialzo e segnale di ulteriori rialzi), l'impatto sul CAD potrebbe rivelarsi piuttosto effimero".

Probabile aumento dei beni durevoli negli USA

Giovedì 26 gennaio, il Census Bureau statunitense pubblicherà il rapporto sugli ordini di beni durevoli di dicembre. Gli analisti di mercato prevedono un aumento del 2,1%. Il dato di novembre si era attestato a -2,1%, ben al di sopra delle previsioni di -0,6% e con il calo più netto registrato negli ultimi 31 mesi.

I beni durevoli sono beni destinati a durare tre anni o più, come i veicoli e gli elettrodomestici. Poiché la produzione di questi beni durevoli può comportare grandi investimenti, essi sono sensibili alla situazione economica degli Stati Uniti. Un dato positivo elevato potrebbe rafforzare il dollaro USA, mentre uno negativo potrebbe indebolire la valuta del Paese.

Dati preliminari del PIL USA Q4 2022: Il dollaro USA riceverà una spinta?

Il momento della verità arriverà giovedì 26 gennaio, quando investitori e trader avranno l'opportunità di esaminare i dati preliminari del PIL statunitense. Il Bureau of Economic Analysis (BEA) pubblicherà il rapporto sul PIL Q4 2022 che, secondo alcuni analisti, dovrebbe mostrare una crescita dell'economia statunitense del 2,8% su base annua.

In generale, un tasso di crescita del PIL elevato o un dato migliore del previsto aumenta il valore del dollaro USA, mentre una serie di dati sul PIL peggiori del previsto scoraggiano i trader e danneggiano la valuta statunitense. La Federal Reserve (Fed) statunitense monitora attentamente la crescita del PIL e il tasso d'inflazione globale mentre procede con il ciclo di inasprimento della politica monetaria. Alcuni economisti suggeriscono che la Fed aumenterà il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base nella prossima riunione del consiglio di amministrazione della settimana prossima.

