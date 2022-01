Il greggio continua a salire nonostante l'indebolimento del dollaro e la riduzione dell'offerta

Gennaio 11, 2022 13:57

Oggi, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell parlerà davanti alla commissione bancaria del Senato durante la sua udienza di approvazione e dirà ai senatori che la Fed userà gli strumenti economici a sua disposizione per evitare che la recente inflazione elevata si consolidi.

Anche se questo discorso non farà alcuna menzione di piani specifici su come questo sarà raggiunto, in seguito, egli risponderà alle domande dei senatori, e gli investitori presteranno molta attenzione per qualsiasi suggerimento sulla politica della Fed nei prossimi mesi.

In vista dell'udienza di conferma, martedì mattina, l'indice del dollaro statunitense, che misura il dollaro contro sei delle sue valute rivali, era in calo di circa lo 0,2%. D'altra parte, l'oro, che gode di una relazione inversa con il dollaro USA, è salito dello 0,45%, oscillando intorno ai 1.810 dollari l'oncia.

Un'altra materia prima che ha beneficiato di un USD leggermente più debole è stato il greggio, che è anche salito martedì mattina.

Il greggio Brent è sceso bruscamente a novembre tra le preoccupazioni che l'emergere di una nuova variante di Covid-19, Omicron, possa portare a nuove restrizioni sociali, che, a loro volta, sarebbero dannose per la richiesta di petrolio.

Tuttavia, poiché i segnali hanno continuato a sembrare sempre più positivi, e la maggior parte delle principali economie del mondo non risulta prendere in considerazione rigidi blocchi come abbiamo visto nel 2020, il prezzo del petrolio ha risposto di conseguenza. Dall'inizio di dicembre, il prezzo del Brent ha seguito una traiettoria ascendente, chiudendo sopra gli 80 dollari al barile la settimana scorsa e recuperando i suoi livelli pre-Omicron.

Oltre a un dollaro più debole, i prezzi del petrolio sono attualmente sostenuti da una stretta offerta OPEC+, che è in ritardo rispetto alla crescente richiesta. Inoltre, la già limitata offerta dell'OPEC+ è attualmente al di sotto della quota concordata, poiché alcuni membri, come la Nigeria, non stanno producendo il volume concordato.

Anche la Libia, membro dell'OPEC+, che non è vincolata dai limiti di fornitura dell'organizzazione, ha avuto un impatto sull'offerta a causa della recente manutenzione degli oleodotti e delle interruzioni dei campi petroliferi.

Questa sera, alle 21:30 GMT, l'American Petroleum Institute (API) rilascerà i dati sulle scorte di petrolio degli Stati Uniti. Si prevede che le scorte di greggio degli Stati Uniti scendano per la settima settimana consecutiva di 2 milioni di barili. Una diminuzione più grande del previsto potrebbe vedere i prezzi del greggio spingere ancora più in alto.

