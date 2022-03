La crescita economica del Regno Unito in evidenza

Marzo 31, 2022 15:20

La crescita economica del Regno Unito è al centro dell'attenzione oggi, con il rilascio dei dati del PIL del quarto trimestre, che si è attestato sopra le aspettative all'1,3% su base trimestrale. L'inflazione è ai massimi da 30 anni, guidata dall'impatto dei rischi geopolitici e COVID-19 sui prezzi del greggio.

L'economia statunitense riflette una storia simile di inflazione, posti di lavoro e crescita del PIL in una corsa contro il tempo. I finanziari di Londra e Wall Street sono in attesa di vedere quale tendenza economica dominerà la politica monetaria, con le aspettative che la BoE e la Federal Reserve probabilmente alzeranno i loro orientamenti sui tassi di interesse nel breve termine.

I numeri dei posti di lavoro ADP per marzo hanno soddisfatto le aspettative che il mercato del lavoro statunitense ha mantenuto la forza per tutto il primo trimestre, mentre l'economia si è ripresa dal blocco della COVID-19. Se il settore dei posti di lavoro dovesse rimanere stabile nel secondo trimestre, probabilmente sosterrà il valore di rifugio sicuro del dollaro.

In ulteriori sviluppi, i numeri NFP saranno rilasciati venerdì con un possibile effetto a catena sul dollaro e sui prezzi dell'oro spot.

Gli Stati Uniti sono pronti a procedere con le riserve di petrolio greggio

I prezzi spot del greggio ha subito un colpo dopo la notizia che gli Stati Uniti potrebbero rilasciare 180 milioni di barili di riserve nel tentativo di calmare i timori sull'offerta e gli alti prezzi del carburante derivanti dai rischi geopolitici. Il conflitto in Ucraina ha scatenato gli spiriti animali e i prezzi spot del petrolio greggio hanno attraversato un mese di volatilità.

Nelle notizie correlate, il peso massimo del mercato del petrolio OPEC si incontra oggi tra le aspettative che il gruppo non modifichi i suoi piani di aggiungere non più di 432.000 bpd agli attuali livelli di produzione durante maggio.

Altri eventi finanziari da tenere d'occhio oggi includono le vendite al dettaglio della Germania, che potrebbero avere un impatto sui cross dell'EUR dopo aver raggiunto un sette per cento migliore del previsto. E i dati manifatturieri che verranno rilasciati dal Giappone sono un evento da segnalare per i trader che utilizzano lo yen.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.