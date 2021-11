Cambiamenti nella leadership di Inditex e Twitter

Tutto il mondo sta seguendo con attenzione lo sviluppo di una nuova variante di Covid-19 emersa in Sudafrica, non solo aumentando l'incertezza a livello globale, ma influenzando seriamente i mercati finanziari a causa dei timori che i prossimi mesi possano affrontare una nuova ondata mondiale di coronavirus.

Anche se è vero che, al momento, non ci sono molti dati affidabili su questa nuova variante, diversi paesi stanno già prendendo misure, come la cancellazione dei collegamenti aerei con i paesi colpiti, a causa del timore che i vaccini esistenti non siano in grado di far fronte a questa nuova variante Omicron. In una recente intervista pubblicata sul Financial Times, il CEO di Moderna Stéphane Bancel, ha indicato che i vaccini esistenti potrebbero essere meno efficaci contro questa nuova variante, quindi essi potrebbero essere modificati durante il prossimo anno.

Attualmente, se ci concentriamo sui mercati finanziari, possiamo vedere che settori chiave, come l'aviazione e il turismo, sono molto penalizzati in borsa. Anche il dollaro statunitense è massicciamente colpito, poiché la nuova variante potrebbe porre problemi ai piani della Federal Reserve nei prossimi mesi, e lo Yen giapponese e il Franco svizzero sono i grandi beneficiari.

D'altra parte, i mercati si concentrano anche su nuovi cambiamenti nella direzione di giganti come Twitter e Inditex dopo che i loro rispettivi CEO hanno annunciato la loro uscita. Durante la sessione di ieri, è stato reso noto che Jack Dorsey lascerà la sua posizione di CEO di Twitter a favore di Parag Agrawal, con effetto immediato dopo una riunione del consiglio di amministrazione. Questo cambio di direzione è stato accolto dai mercati azionari con un calo del 2,74%.

Durante la sessione odierna, è stato comunicato che anche Pablo Isla lascerà la sua posizione il prossimo aprile, a favore della figlia del fondatore del gruppo Amancio Ortega. Marta Ortega assumerà il comando il prossimo aprile, completando il cambio generazionale iniziato dopo il ritiro del padre nel 2011. A causa dell'incertezza generata intorno a questo tipo di cambiamento, dopo aver conosciuto questa notizia, le azioni Inditex sono arrivate a cedere circa il 5% per tutta la sessione.

Tecnicamente parlando, come possiamo vedere nel grafico giornaliero nelle ultime sessioni notiamo come dopo i due forti gap ribassisti il prezzo abbia perso diversi importanti livelli di supporto rappresentati dalla striscia rossa superiore, dalla linea di uptrend a medio termine e dalla media delle 200 sessioni in rosso, portando il prezzo a livelli vicini ai 28,20 euro per azione. La perdita di questo livello di supporto aprirebbe le porte ad un'ulteriore correzione alla ricerca della striscia rossa inferiore. Al contrario, se il prezzo riuscisse a mantenere questi livelli, ci potremmo trovare con un rimbalzo nel tentativo di chiudere il gap attuale.

Evoluzione dei prezzi degli ultimi 5 anni:

2020: -17,20%

2019: 40,71%

2018: -23,05%

2017: -10,44%

2016: 2,33%

