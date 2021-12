Le azioni delle compagnie aeree e crocieristiche sono protagoniste dei picchi di Wall Street

Dicembre 22, 2021 16:01

Che differenza fa un giorno.

Dopo il sell-off guidato da Omicron di lunedì, che ha segnato tre giorni consecutivi di ribassi a Wall Street, i principali indici statunitensi si sono tutti mossi più in alto martedì, poiché gli investitori sembrano scrollarsi di dosso le preoccupazioni che circondano l'ultima variante di Covid-19.

L'S&P 500, che era sceso di oltre il 2,8% nelle tre sessioni precedenti, ha chiuso la giornata in rialzo dell'1,78% - quasi ribaltando le perdite del giorno precedente.

I guadagni di martedì sono stati in gran parte guidati dalla tecnologia e dai titoli di viaggio - con le compagnie aeree e le linee di crociera che hanno avuto giornate particolarmente forti.

Tra i titoli di viaggio che hanno ottenuto buoni risultati, la compagnia di crociere Carnival Corporation ha fatto da apripista, salendo dell'8,7% durante la sessione e portando i suoi guadagni totali per la settimana fino al 14%, dopo il rilascio dei risultati del Q4 lunedì.

Ma perché gli investitori sono così rialzisti su una società che ha registrato una perdita netta di 2,6 miliardi di dollari per il trimestre e che sta bruciando cassa ad un tasso medio mensile di 510 milioni di dollari?

Beh, se guardiamo oltre questi numeri non così incoraggianti, c'è certamente motivo di ottimismo da trovare.

Secondo i risultati, durante il trimestre conclusosi il 30 novembre, le entrate per giorno di crociera dei passeggeri sono aumentate di circa il 4% rispetto allo stesso trimestre in un "forte 2019". Inoltre, questo è stato ottenuto con la flotta della linea di crociera che opera al 61% della capacità. Guardando al futuro, Carnival prevede che la loro flotta completa sarà di nuovo in funzione entro la primavera del 2022.

Il Q4 ha segnato il terzo trimestre consecutivo in cui la compagnia ha visto un aumento dei depositi dei clienti, che hanno totalizzato 3,5 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 13% rispetto al trimestre precedente. Le prenotazioni anticipate per la seconda metà del 2022 e la prima metà del 2023 sono anche "all'estremità superiore delle gamme storiche e a prezzi più elevati".

E che dire della quantità di denaro che stanno bruciando ogni mese? Beh, questo sembra un po' meno spaventoso se si considera che Carnival ha più di 9 miliardi di dollari in contanti sui libri contabili. Anche al loro attuale tasso di combustione, hanno più che abbastanza per sostenersi fino all'arrivo del loro "periodo estivo stagionalmente forte".

Tutti questi aspetti positivi aiutano a spiegare perché gli investitori si sono riversati su questa compagnia di crociera questa settimana. Tuttavia, con la minaccia di Omicron e delle future varianti ancora in agguato, non si può escludere un'ulteriore volatilità delle azioni di viaggio nei prossimi mesi.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Carnival Corp Grafico giornaliero. Intervallo di date: 23 agosto 2021 - 21 dicembre 2021. Data di acquisizione: 22 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



Evoluzione quinquennale del prezzo delle azioni di Carnival Corporation

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale di Carnival Corp. Intervallo di date: 7 giugno 2015 - 21 dicembre 2021. Data di acquisizione: 22 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

