Nonostante i prezzi elevati dell'energia, le azioni Shell e BP scendono

Marzo 01, 2022 12:42

Lunedì, il mercato azionario russo è rimasto chiuso dopo il fine settimana, mentre la valuta della nazione è scesa ai minimi storici.

Nelle prime ore della settimana, il rublo russo era sceso fino al 30% contro il dollaro americano, prima che la banca centrale russa raddoppiasse il suo tasso di interesse chiave al 20% e ordinasse agli esportatori di energia di convertire la maggior parte delle loro partecipazioni in valuta estera in rubli.

Come risultato, il rublo è riuscito a recuperare alcune delle sue perdite, con la coppia di valute USDRUB che ha chiuso la giornata con un guadagno del 14%.

Nel frattempo, nonostante gli alti prezzi dell'energia, i giganti dell'energia BP e Shell hanno chiuso la sessione di New York in calo rispettivamente del 4,95% e del 3,36%.

I ribassi sono arrivati quando il mercato ha reagito alla notizia che entrambe le società avrebbero smesso le loro attività in Russia.

Shell ha annunciato ieri che intende uscire dalle sue joint venture con la compagnia energetica russa Gazprom, compresa la sua quota del 27,5% nell'impianto di gas naturale Sakhalin-II e la sua quota del 50% nella Salym Petroleum Development e la Gydan energy venture. Insieme, queste partecipazioni hanno contribuito per circa 700 milioni di dollari ai guadagni netti di Shell nel 2021.

Inoltre, Shell terminerà anche il suo coinvolgimento nel gasdotto Nord Stream 2, in cui possedeva una quota del 10% del valore stimato di 1 miliardo di dollari. Shell ha inoltre riferito che, alla fine del 2021, aveva circa "3 miliardi di dollari in attività immobilizzate" in queste imprese russe.

La dichiarazione della Shell ha seguito una dichiarazione simile della BP nel fine settimana, che ha annunciato domenica che sarebbe uscita dalla sua partecipazione in Rosneft, una compagnia petrolifera russa in cui ha una quota del 19,75% dal 2013.

Rosneft rappresenta circa la metà delle riserve di petrolio e gas della BP e un terzo della sua produzione, e la BP, che è il più grande investitore straniero in Russia, ha dichiarato che questa manovra avrebbe avuto un costo di 25 miliardi di dollari.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - BP Plc Grafico giornaliero. Intervallo di date: 30 giugno 2021 - 28 febbraio 2022. Data di acquisizione: 28 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale di BP Plc. Intervallo di date: 30 agosto 2015 - 28 febbraio 2022. Data di acquisizione: 28 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

