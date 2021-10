Bitcoin supera ancora una volta la soglia dei 50.000 dollari

Ottobre 06, 2021 19:25

Durante le ultime sessioni, abbiamo assistito di nuovo a un forte rimbalzo nel settore delle criptovalute. Il Bitcoin ha nuovamente superato la soglia psicologica dei 50.000 dollari dopo aver confermato il rimbalzo all'importante livello di supporto, come abbiamo discusso nella nostra analisi del 24 settembre.

Questo rimbalzo del Bitcoin sta anche causando uno slancio rialzista in Ethereum, che ha recuperato 3.500 dollari, riprendendo i livelli dello scorso settembre. Anche se, per il momento questo rimbalzo non si sta verificando in altre criptovalute come Litecoin o Ripple, quindi dobbiamo essere molto attenti nelle prossime sessioni, in quanto potrebbero sperimentare un forte rimbalzo se Bitcoin riuscisse a mantenere questo nuovo slancio.

Ripple mantiene la sua polemica con la SEC statunitense, anche se dopo una lunga battaglia in tribunale sembra che Ripple possa uscire trionfante da questa situazione. Tuttavia, bisogna stare molto attenti all'evoluzione di questa situazione, poiché sia una risoluzione finale favorevole che una sentenza contraria potrebbero causare ancora più volatilità in questo strumento.

Dopo tre anni molto duri, con un significativo movimento laterale dopo i forti cali del 2018 dovuti - tra l'altro, ai problemi legali di cui sopra - quest'anno, XRPUSD ha gradualmente riacquistato importanza tra gli investitori. Finora quest'anno, ha sperimentato forti rally che hanno portato il prezzo da un livello vicino a 0,20 dollari a segnare i massimi annuali il 14 aprile a circa 1,96 dollari, come possiamo vedere nel grafico settimanale. Finora quest'anno, Ripple si è apprezzato del 367%.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - XRPUSD Grafico settimanale. Intervallo di date: 2 ottobre 2016 - 6 ottobre 2021. Data di acquisizione: 6 ottobre 2021. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Se ci concentriamo sul grafico giornaliero possiamo vedere come, dopo aver raggiunto i massimi annuali, il prezzo ha iniziato un forte downtrend che lo ha portato nuovamente a rompere diversi livelli di supporto, fino a formare una importante zona di minimo alla banda rossa inferiore intorno a 0.50 USD. Da qui, ha iniziato un nuovo slancio rialzista che lo ha portato non solo a rompere sopra la sua media a 200 sessioni, ma anche a rompere sopra la sua prima linea di downtrend a medio termine rappresentata dalla linea tratteggiata.

Al momento, la sua media a 200 sessioni in rosso è il suo principale livello di supporto; e dopo aver fatto un nuovo slancio ad esso, il prezzo sta lottando per superare il suo importante livello di supporto/resistenza rappresentato dalla banda arancione. Pertanto, occorrerà stare molto attenti all'evoluzione del prezzo.

Se dovesse riuscire a superare questo livello, potremmo vedere un nuovo slancio rialzista che porterà il prezzo a cercare la sua importante linea di downtrend. Un'ulteriore rottura al di sopra di questo livello aprirebbe la porta ad un movimento al rialzo che potrebbe puntare ai massimi annuali, anche se prima dovrebbe affrontare diversi livelli di resistenza.

Al contrario, un fallimento in questo tentativo potrebbe innescare un'ulteriore correzione alla ricerca della sua media a 200 sessioni. La perdita di questo livello potrebbe riportare il prezzo ai suoi minimi annuali nella banda rossa inferiore.

Come menzionato sopra, l'evoluzione della situazione in corso con la SEC potrebbe essere fondamentale nei prossimi mesi, quindi si dovrà prestare molta attenzione al suo esito.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - XRPUSD Grafico giornaliero. Intervallo di date: 20 dicembre 2020 - 6 ottobre 2021. Data di acquisizione: 6 ottobre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: 13,64%

2019: -45,03%

2018: -83,27%

2017: 30.310,07%

2016: 25,01%

