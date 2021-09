Twitter rafforza Bitcoin permettendo i pagamenti in criptovaluta ai suoi utenti

Settembre 24, 2021 18:17

Nelle ultime settimane, abbiamo visto la volatilità tornare nel mondo delle valute digitali. Il prezzo di Bitcoin ha subito una serie di alti e bassi, dopo che è stato riconosciuto come valuta legale in El Salvador e Twitter ha confermato che sarebbe stata una delle valute accettate nella loro nuova funzione "tipping".

Dopo quello che sembrava essere un momento storico per il Bitcoin, e la rivoluzione che rappresenta, dopo il suo riconoscimento come valuta legale in El Salvador, il suo primo giorno è diventato un giorno di volatilità e incertezza che ha innescato un forte movimento generale al ribasso nel mercato delle criptovalute.

Durante le sessioni precedenti al diventare moneta legale in El Salvador, Bitcoin aveva sperimentato un forte rimbalzo che lo ha portato a negoziare di nuovo in un'area vicina ai 53.000 USD. Tuttavia, dopo i problemi tecnici sorti quando il paese centroamericano ha lanciato questo progetto, Bitcoin ha subito una pesante battuta d'arresto che ha portato ad una forte candela ribassista con un range giornaliero di oltre 10.000 USD tra il massimo e il minimo della sessione.

Questo importante movimento ha innescato forti oscillazioni al ribasso generalizzate di quasi il 20% in diverse criptovalute. Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Ripple hanno chiuso la sessione con cali dell'11,19%, 12,84%, 18,90% e 19,18%.

Dopo un paio di settimane di incertezza, il prezzo è tornato a combattere per la sua media mobile a 200 sessioni in rosso, rompendo al ribasso e raggiungendo momentaneamente il livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% e 40.000 USD per Bitcoin, dove sembra che il prezzo abbia finalmente trovato supporto per iniziare un nuovo slancio verso l'alto.

Questo slancio è sostenuto da buone notizie da Twitter. L'azienda ha recentemente confermato che Bitcoin sarà una delle valute accettate nella sua funzione "tipping", che è in prova da maggio scorso. Questa funzione permette ai creatori di contenuti di ricevere pagamenti e guadagni dai loro followers per i tweets che pubblicano sui social network.

Se guardiamo il grafico giornaliero di Bitcoin, possiamo vedere che, dopo i problemi tecnici riscontrati da El Salvador nell'implementazione di Bitcoin come moneta legale, il prezzo ha fatto un forte movimento al ribasso che lo ha portato a perdere 40.000 dollari a metà di questa settimana.

La zona tra la sua media di 200 sessioni in rosso e il livello di 40.000 dollari è attualmente il suo principale livello di supporto. Finché il prezzo sarà in grado di tenere questo livello, il sentiment generale rimarrà positivo. La perdita di questo livello di supporto aprirebbe la porta a un'ulteriore correzione il che potrebbe portarlo a cercare i suoi minimi annuali intorno al livello di 30.000 dollari nella banda rossa inferiore.

D'altra parte, il prezzo deve affrontare diversi livelli di resistenza e sembra che le sue medie mobili a breve e medio termine (bianche e arancioni) possano realizzare un crossover ribassista. Bisognerebbe stare molto attenti al comportamento del prezzo a questo importante livello, poiché una mancata rottura al rialzo potrebbe riportare il prezzo ai minimi mensili.

Una rottura rialzista di questo primo livello di resistenza potrebbe far sì che il prezzo recuperi parte del terreno perso e continui la sua ricerca del livello di 50.000 dollari. Ad ogni modo, finché il prezzo non rompe sopra la sua linea di downtrend, non si può aspettare un forte movimento verso l'alto nel breve/medio termine.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero di BTCUSD. Intervallo di date: 14 dicembre 2020 - 24 settembre 2021. Data catturata: 24 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

- 2020: 302,3%

- 2019: 94%

- 2018: -73,2%

- 2017: 1337,7%

- 2016: 124,1%

