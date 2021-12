Salgono le azioni di Beyond Meat mentre McDonald's punta all'espansione del McPlant

Dicembre 15, 2021 15:09

Nel 2020, il produttore di carne a base vegetale Beyond Meat ha annunciato una collaborazione con McDonald's per la realizzazione di una nuova offerta per i consumatori.

I test sull'hamburger "McPlant" sono iniziati in otto località di McDonald's negli Stati Uniti questo novembre e, a seguito dei risultati positivi, l'analista di Piper Sandler Michael Lavery ha riferito che il gigante del fast-food è pronto a rendere il McPlant disponibile a livello nazionale all'inizio del 2022.

Come risultato di questa notizia, ieri, il prezzo delle azioni di Beyond Meat è salito di oltre il 9% durante la sessione.

Tuttavia, nonostante la sua performance positiva di martedì, le azioni di Beyond Meat rimangono in calo di oltre il 40% dall' inizio dell'anno. Questo declino del mercato azionario è dovuto principalmente a un calo della richiesta dei loro prodotti, poiché meno restrizioni Covid-19 significano che più persone escono a mangiare fuori rispetto al 2020. Inoltre, l'azienda ha anche combattuto con problemi di catena di distribuzione, che hanno influenzato la sua capacità di portare i propri prodotti sul mercato. Di conseguenza, i rapporti di ieri sono arrivati come una notizia gradita agli investitori.

McDonald's ha più di 13.600 ristoranti in tutti gli Stati Uniti; se il McPlant dovesse diventare disponibile in tutti questi luoghi, è probabile che non solo fornisca una spinta tanto necessaria a Beyond Meat in particolare, ma anche alla più ampia industria della carne a base vegetale.

Vale la pena notare che il McPlant ha già iniziato a vivere ben al di fuori degli Stati Uniti ed è attualmente disponibile in Svezia, Danimarca, Austria, Paesi Bassi e Regno Unito. Se la popolarità dovesse continuare a crescere, il prezzo delle azioni di Beyond Meat potrebbe essere predisposto per ulteriori rialzi.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Beyond Meat Inc. Grafico giornaliero. Intervallo di date: 14 aprile 2021 - 14 dicembre 2021. Data di acquisizione: 15 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Beyond Meat Inc. Grafico giornaliero. Intervallo di date: 9 maggio 2019 - 14 dicembre 2021. Data di acquisizione: 15 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



Investi con Admirals

Con un conto Invest.MT5 di Admirals, puoi acquistare azioni di Beyond Meat, McDonald's e oltre 4.300 altre azioni di 15 delle maggiori borse mondiali! I titolari di un conto Invest.MT5 potranno inoltre beneficiare di:

La possibilità di aprire un conto con un deposito minimo di solo €1

Uso gratuito della piattaforma di trading multi-asset numero uno al mondo, MetaTrader 5!

Accesso esclusivo al nostro portale Premium Analytics, dove troverai le ultime notizie di mercato e approfondimenti tecnici!

Clicca il banner qui sotto per aprire un conto oggi stesso:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: