Focus sui beni durevoli degli Stati Uniti tra alta inflazione e forza del dollaro

Aprile 26, 2022 11:55

Un indicatore chiave della produttività industriale negli Stati Uniti è il principale evento di rilascio di notizie di trading di oggi. I dati relativi ai beni durevoli USA per marzo sono in primo piano in mezzo agli alti tassi d'inflazione e alla forza del dollaro.

I beni durevoli sono articoli che durano tre mesi o più, come attrezzature informatiche o veicoli. L'indagine è un importante indicatore della salute dell'economia statunitense e comprende i settori dei macchinari, della tecnologia, della produzione e dei trasporti.

Le cifre mese per mese dovrebbero essere scese dal 2,2% di febbraio all'1% di marzo, appesantite da prezzi più alti nelle catene di approvvigionamento di materie prime e prodotti base.

Al momento della scrittura, il sentiment del mercato è diffidente nei confronti dell'inflazione e sensibile a qualsiasi segnale di recessione negli Stati Uniti. Se l'attività industriale dovesse rallentare e i risultati sui beni durevoli fossero inferiori al previsto, i trader potrebbero reagire vendendo il dollaro e rifugiandosi in un altro rifugio sicuro: l'oro. Se i dati risultassero migliori del previsto, l'USD potrebbe guadagnare supporto per la sua attuale forza, alleviando le preoccupazioni a breve termine su una recessione negli Stati Uniti.

Ci sono argomenti su entrambi i lati per i punti di forza e di debolezza dei beni durevoli. Nel mese di marzo i beni durevoli potrebbero essere stati influenzati negativamente dagli alti prezzi del greggio che rendono i beni più costosi. Le catene di distribuzione delle materie prime rimangono sotto pressione a causa dei timori di scarsità dell'offerta innescati dal conflitto in corso in Ucraina, che ora sta entrando nel terzo mese.

Dato che il settore occupazionale statunitense è resistente, è possibile che questa forza possa alimentare il sentiment di investimento verso i beni durevoli, anche se sono più costosi a causa dell'inflazione.

I prezzi spot globali del greggio hanno iniziato ad essere sotto pressione a causa dei blocchi COVID-19 in Cina, basati sulle aspettative che la domanda di carburante crolli quando il settore manifatturiero rallenta o si ferma per settimane, anche mesi, alla volta. I blocchi in Cina non avrebbero influenzato i dati sui beni durevoli di marzo, dato che sono iniziati questo mese, ma è un fattore da tenere a mente per i risultati di aprile.

News ed eventi d'investimento

Nelle news sugli investimenti, i rapporti sui guadagni sono attesi oggi dalle società a grande capitalizzazione Microsoft Corp, Alphabet A e Alphabet C, Visa Inc, Pepsico Inc e Novartis AG.

