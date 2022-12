Le azioni asiatiche e il greggio salgono mentre l'S&P 500 e il Nasdaq perdono terreno

Novembre 30, 2022 15:32

Nonostante i dati ufficiali della Cina indichino che l'attività delle fabbriche è diminuita a novembre a un ritmo più rapido di quanto previsto, i titoli asiatici sono stati ampiamente in rialzo mercoledì, mentre continuano a circolare le speculazioni sull'intenzione della Cina di riaprire la propria economia.

L'indice Hang Seng di Hong Kong ha registrato un ulteriore guadagno del 5,24% nella seduta di ieri, chiudendo in rialzo del 2,16% e portando i guadagni di novembre a oltre il 26%. Anche il greggio continua a beneficiare delle speranze di allentamento delle restrizioni Covid, con il Brent e il WTI in rialzo mercoledì mattina.

Ieri, a Wall Street, molti titoli cinesi quotati negli Stati Uniti hanno vissuto giornate positive, con Alibaba e JD.com in rialzo rispettivamente del 5,25% e del 6,69%.

Tuttavia, l'S&P 500 e il Nasdaq composite hanno chiuso la sessione in ribasso, rispettivamente dello 0,16% e dello 0,59%, mentre il Dow Jones ha chiuso piattamente, in rialzo dello 0,01%.

TradingView - Fonte:I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Gli indici S&P 500 e Nasdaq hanno risentito delle variazioni dei prezzi delle azioni dei giganti tecnologici Alphabet, Tesla e Amazon: i loro prezzi sono diminuiti rispettivamente dello 0,90%, dell'1,14% e dell'1,63%. Tuttavia, la più colpita è stata la più grande azienda del mondo, Apple, che ha chiuso la sessione in calo del 2,11%; la perdita totale nelle ultime tre sessioni è stata del 6,55%.

Il prezzo delle azioni Apple è stato recentemente sotto pressione a causa dei problemi di approvvigionamento dovuti alle severe misure di quarantena e ai disordini sociali in Cina, dove viene prodotta la maggior parte dei prodotti Apple.

Ieri, l'analista di TFI Asset Management Ming-Chi Kuo ha espresso la sua ipotesi che le vendite totali di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max nel trimestre in corso saranno inferiori di 15-20 milioni di unità rispetto alle previsioni. Il probabile calo delle quantità è dovuto in gran parte alle proteste dei lavoratori che hanno avuto luogo il mese scorso presso l'impianto di produzione di iPhone di Xhengzou.

Se questa previsione si dovesse rivelare esatta, i guadagni di Apple per il trimestre, che tradizionalmente è il più redditizio per l'azienda, subiranno una batosta. Inoltre, Kuo ha scritto che queste vendite mancate potrebbero andare perse del tutto, anziché essere solo rinviate fino alla ripresa dell'offerta.

Questo spiega perché il prezzo delle azioni Apple è sceso nelle ultime sedute. Ma gli azionisti Apple dovrebbero farsi prendere dal panico?

Apple: prospettive a lungo termine

Le azioni Apple sono scese del 20% dall'inizio dell'anno. Pur essendo superiore al calo del 17% dell'indice S&P 500, questo dato è di gran lunga inferiore alle perdite subite da altre società tecnologiche. Le azioni di Alphabet, Amazon, Tesla e Meta, ad esempio, sono scese rispettivamente del 34%, 45%, 49% e 67% nello stesso periodo di tempo.

Uno dei motivi per cui Apple ha superato la recente tempesta economica meglio dei suoi concorrenti è la sua straordinaria solidità finanziaria, che gli investitori apprezzano molto di più in tempi di incertezza.

La gamma di prodotti del gigante tecnologico è incredibilmente popolare tra i consumatori che, una volta coinvolti nell'ecosistema Apple, tendono a diventare clienti fedeli e a considerare l'acquisto degli ultimi gadget una necessità. Di conseguenza, Apple ha una caratteristica invidiabile: la capacità di generare un robusto flusso di entrate.

Nell'ultimo trimestre Apple ha registrato un utile netto di 20 miliardi di dollari, portando il totale dei 12 mesi a quasi 100 miliardi di dollari. Alla fine di settembre 2022, la società disponeva di oltre 48 miliardi di dollari in liquidità ed equivalenti e di 121 miliardi di dollari in titoli negoziabili a lungo termine.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero rimanere cauti di fronte all'attuale incertezza delle prospettive economiche, che probabilmente continuerà ad aumentare la volatilità nel breve periodo. Inoltre, anche se è probabile che la pandemia prima o poi finisca e la produzione riprenda, gli attuali problemi di approvvigionamento sottolineano quanto Apple sia attualmente dipendente dalla Cina.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, Apple, Weekly – Intervallo di dati: 3 aprile 2016. - 29 novembre 2022 al 30 novembre 2022 Nota bene: i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

