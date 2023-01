Aumento dei prezzi dell'oro: cosa c'è da sapere

Gennaio 13, 2023 10:51

Quante volte avete letto o sentito dire che l'oro è un bene rifugio per investitori e trader? Probabilmente la risposta è "numerose". Gli elevati tassi di inflazione registrati nella maggior parte delle principali economie sembrano aver fatto lievitare i prezzi dell'oro spot a causa dell'aumento della domanda.

I prezzi spot dell'oro si sono aggirati intorno ai 1.884 dollari l'oncia il 12 gennaio. I prezzi spot dell'oro sono più alti dell'8,3% rispetto a 6 mesi fa, mentre la materia prima recupera il terreno perso nell'agosto e nel settembre 2022. Si tratta ora di capire se il rally è destinato a continuare o se eventuali cambiamenti nel contesto economico globale potrebbero arrestarlo del tutto.

L'oro contro le valute nazionali: le opinioni degli analisti esperti

"L'oro rimarrà sempre in circolazione, l'oro sarà denaro quando il dollaro, l'euro, lo yuan e il ringgit saranno solo un ricordo" è una delle citazioni che potreste aver letto navigando sui siti internet, alla ricerca di informazioni sul metallo prezioso. Il responsabile della citazione è Richard Russell, autore delle "Dow Theory Letters", pubblicate nel 1958.

Richard Russell è la persona che ha definito il top del mercato toro del 1946-1966 e l'inizio del grande mercato toro, iniziato nel dicembre 1974, quindi forse la sua opinione ha un significato particolare. In questo blog condivideremo alcune importanti informazioni sull'oro che i trader principianti potrebbero trovare utili e alcuni spunti di riflessione provenienti dai migliori istituti bancari e analisti.

L'oro: Rifugio sicuro e prezioso asset di diversificazione della strategia di trading?

L'oro è stato utilizzato come moneta naturale e riserva di valore nel corso della sua lunga storia. In tempi di turbolenza dei mercati, investire o commerciare in oro può essere utile come strumento di gestione del rischio, riducendo le perdite del portafoglio. L'oro funge da copertura contro l'inflazione in molti mercati importanti come gli Stati Uniti, il Regno Unito e altri.

L'oro è una delle materie prime più importanti e più scambiate. Il mercato dell'oro è apprezzato per il suo significato storico e viene utilizzato per il commercio e lo scambio di beni. Attualmente è valutato quasi 2.400 miliardi di dollari. Il valore dell'oro fluttua costantemente perché viene scambiato in borse pubbliche con un prezzo determinato dalla domanda e dall'offerta.

Rispetto ad altri tipi di asset, l'oro tende ad avere una maggiore probabilità di mantenere il proprio valore per un periodo di tempo più lungo. Di conseguenza, può essere utilizzato come copertura contro l'inflazione, che si verifica quando il potere d'acquisto delle persone diminuisce a causa dell'aumento dei prezzi di beni e servizi. Tuttavia, i trader principianti devono tenere presente che a volte i mercati possono muoversi contro le loro aspettative. Per questo motivo, i trader principianti dovrebbero studiare i mercati, condurre ricerche approfondite e procedere con cautela, utilizzando gli strumenti di gestione del rischio a loro disposizione.

I prezzi spot dell'oro aumentano, ma manterranno lo slancio?

I prezzi spot dell'oro sembrano aver mantenuto lo slancio dell'anno scorso nel 2023. Il 5 gennaio i prezzi spot dell'oro si sono attestati a 1.839 dollari, mentre una settimana dopo (12 gennaio) si sono attestati a 1.884 dollari. Secondo alcuni analisti, i prezzi spot del metallo prezioso potrebbero superare i livelli registrati a metà del 2020.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero XAUUSD acquisito il 12 gennaio 2023. Intervallo di date: 8 settembre 2022-12 gennaio 2023. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri.

Alcune banche stimano che i prezzi spot dell'oro aumenteranno ulteriormente nel 2023.

Un rapporto pubblicato dal Credit Suisse, ad esempio, non esclude un'impennata verso i 2.300 dollari. Il rapporto della banca, pubblicato il 10 gennaio, osserva che "se il rally dovesse estendersi al di sopra dei massimi storici del 2020 e del 2022 a 2.070/2.075 dollari, questo segnerebbe una rottura significativa e a lungo termine, aprendo la strada a 2.300 dollari e probabilmente oltre".

Gli economisti di Commerzbank fanno notare che i dati sull'inflazione statunitense giocano un ruolo significativo quando si tratta di prezzi spot dell'oro. Poiché gli operatori di mercato attendono la pubblicazione dei dati sull'IPC statunitense di dicembre il 12 gennaio, gli analisti delle materie prime di Commerzbank suggeriscono che potrebbero dare un'ulteriore spinta ai prezzi spot del metallo giallo. "Il mercato si aspetta che il tasso di inflazione sia sceso dal 7,1% al 6,5% - i nostri economisti prevedono addirittura un calo al 6,4%. L'ultima volta che è stato più basso è stato più di un anno fa. I dati sull'inflazione negli Stati Uniti potrebbero dare un'ulteriore spinta al prezzo dell'oro, dato che il rallentamento dell'inflazione osservato dall'estate è probabilmente proseguito anche il mese scorso", si legge nel rapporto.

Rappresentato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico mensile XAUUSD acquisito il 12 gennaio 2023. Intervallo di date: 1 settembre 2015-12 gennaio 2023. Data di acquisizione: 12 gennaio 2023. Le performance passate non sono un indicatore dei risultati futuri.

Altri analisti non sono così ottimisti, anche se prevedono che i prezzi spot dell'oro si aggireranno intorno ai 1.890 dollari nel primo trimestre del 2023. L'ultimo rapporto di Erste Group Research, pubblicato il 9 gennaio, suggerisce che "i rendimenti reali rimarranno in territorio negativo nel primo trimestre del 2023 nonostante i rialzi dei tassi della Fed. Questo è un fattore che favorisce l'aumento del prezzo dell'oro. Il previsto rallentamento della crescita economica globale e il calo dei tassi di crescita degli utili societari favoriranno i flussi di beni rifugio nell'oro. Prevediamo un leggero aumento del prezzo fino a circa 1.890 dollari nel 1° trimestre 2023".

La gestione del rischio è essenziale nel trading

Il trading e gli investimenti comportano dei rischi. Se il prezzo di un asset si muove contro le vostre aspettative, la vostra strategia potrebbe fallire, con conseguente perdita di fondi. La costruzione di una strategia di trading deve prevedere un'accurata ricerca di mercato. Inoltre, dovete sapere come utilizzare gli strumenti di gestione del rischio forniti dal vostro broker.

Quando si gestisce efficacemente il rischio, si prende il controllo della quantità di denaro che può essere persa in un'operazione o in un gruppo di operazioni, limitando l'importo totale che può essere perso. La gestione dei rischi vi dà la possibilità di ridurli, anche nel caso in cui si verifichi lo scenario peggiore.

Il trading sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading live.

