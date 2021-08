Il dollaro neozelandese continua a deprezzarsi nei confronti del dollaro USA. Questa tendenza continuerà?

Agosto 03, 2021 11:41

La debolezza dell'economia statunitense aumenta la pressione sui suoi principali benchmark, come il dollaro neozelandese.

Giovedì scorso, sono stati pubblicati due report negativi che hanno deprezzato il dollaro americano. Questi report riguardavano il numero di richieste di disoccupazione, al 5% in più rispetto alle aspettative del mercato, e il PIL del secondo trimestre, che è rimasto al 6,5% rispetto a una previsione dell'8,5%.

Inoltre, l'aggravarsi della situazione del coronavirus nel paese attira un sentiment negativo verso il dollaro e toglie potenziale alla ripresa del paese.

Ciò contrasta con la situazione in Nuova Zelanda, dove, le rigide misure di sicurezza per l'ingresso di passeggeri e merci nel paese ne stanno influenzando i fondamentali, anche se il paese non è praticamente stato colpito dal coronavirus.

Nelle ultime ore, il governo ha decretato l'effettiva sospensione della "air travel bubble" con l'Australia a seguito della ripresa dei casi che si è verificata nel paese vicino.

Tutti gli occhi sono puntati sul rapporto trimestrale sull'evoluzione dell'occupazione in Nuova Zelanda che sarà pubblicato mercoledì prossimo, 4 agosto.

Questo report potrebbe aumentare la pressione sulla Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) verso un possibile aumento dei tassi di interesse che alcuni analisti si aspettavano si sarebbe verificato durante il suo ultimo annuncio a metà luglio.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, giornaliero – Intervallo dati: dal 18 dicembre 2020 al 2 agosto 2021, catturati il 2 agosto 2021 alle 9:30 am CET. Nota: Le Performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Sul grafico giornaliero NZD/USD mostrato sopra, si vede chiaramente che dalla fine di febbraio, la coppia ha formato un pattern a cuneo con una tendenza al ribasso.

Questo modello è caratterizzato dal fatto che sia il supporto che la resistenza di questa figura stanno segnando livelli sempre più bassi. Tuttavia, la caduta della resistenza è superiore a quella del supporto, con entrambi i livelli di riferimento che tendono a convergere.

Dal 18 giugno, la coppia è stata molto vicina al livello di supporto e non riesce a recuperare le posizioni. Quel giorno, l'overselling registrato nell'indicatore RSI è servito ai trader come riferimento per chiudere le loro posizioni di vendita.

Ci sono stati alcuni successivi attacchi ribassisti e sono anche riusciti a superare questo supporto in modo tempestivo, ma senza consolidare e tornando rapidamente alla figura originale.

Al momento, la coppia sta cercando una nuova direzione, quindi sarebbe interessante monitorare il supporto di questo cuneo situato vicino a 0, 691 USD per dollaro neozelandese.

Se riesce a rimanere al di sopra di questo livello per diversi giorni, è possibile che i buyer rientrino nella coppia cercando la parte superiore di questo cuneo ribassista, situato vicino a 0,715 USD per dollaro neozelandese.

