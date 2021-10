Le azioni NIO sono aumentate di quasi il 10% dopo l'aggiornamento di Goldman! Qual è il prossimo step?

Ottobre 08, 2021 14:39

Le azioni di NIO sono state in calo negli ultimi mesi, ma questo potrà cambiare con un nuovo aggiornamento della banca d'affari Goldman Sachs. Gli analisti dell'azienda credono che i tempi peggiori siano ormai alle spalle del produttore di veicoli elettrici con sede in Cina.

Gli investitori si sono certamente entusiasmati per la notizia, dato che le azioni sono balzate di quasi il 10% negli ultimi giorni. Mentre gli analisti dell'azienda hanno aumentato il rating a 'buy' da 'neutral', il target di prezzo di 56 dollari per azione è ancora lo stesso.

Questo rappresenta un movimento di quasi il 50% al rialzo.

Agli analisti è particolarmente piaciuto il fatto che l'ultimo modello è il primo prodotto berlina della società che ha un livello di prezzo in linea con la Mercedes classe E e la BMW serie 5. Inoltre, NIO si sta espandendo in altri paesi come la Norvegia, aggiungendo altri 120 punti vendita quest'anno.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, #NIO.US, settimanale - Intervallo di dati: dal 9 settembre 2018 all'8 ottobre 2021, eseguito l'8 ottobre 2021 alle 20:30 GMT. Attenzione: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

L'enorme impennata al rialzo del prezzo delle azioni di NIO durante il 2020 è evidente. Tuttavia, il prezzo si è ritratto aggressivamente fino alla media mobile esponenziale a 50 settimane (linea rossa). Mentre i compratori hanno provato a realizzare un rally al rialzo diverse volte, il prezzo non ha avuto alcun seguito.

L'aggiornamento delle azioni da parte di Goldman Sachs potrebbe essere l'innesco per un ulteriore rialzo? È certamente da tenere d'occhio!

Sapevi che puoi trovare idee di trading in tempo reale su migliaia di mercati grazie all'indicatore Trading Central Technical Insight Lookup nella sezione di Analisi Premium dell'area clienti Admirals?

Apri un conto e usa l'indicatore per aiutarti a conoscere i mercati oggi stesso.

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: