Augusztus 05, 2025 14:22

Az Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) 1976-ban alakult, székhelye a kaliforniai Cupertinóban található és a világ egyik legnagyobb fogyasztói technológiai vállalata. Termékek és szolgáltatások széles skáláját tervezi, gyártja és értékesíti, beleértve az iPhone-t, iPadet, Macet, Apple Watchot, valamint olyan szolgáltatásokat, mint az App Store, Apple Music, iCloud és Apple Pay. Emellett egyre nagyobb szerepet vállal az olyan területeken, mint a mesterséges intelligencia, pénzügyi szolgáltatások és a kiterjesztett valóság.

Részvény: Apple Inc. Szimbólum az Invest.MT5 számlához: AAPL Az ötlet dátuma: 2025. augusztus 4. Időtáv: 1 - 12 hónap Belépési szint: 217,00 USD Célár: 275,00 USD Pozícióméret az Invest.MT5 számlán: Max. 5% Kockázat: Magas

A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek vagy a jövőbeni teljesítménynek. Minden kereskedés magas kockázatú, és többet veszíthetsz, mint amennyit kockáztatsz egy kereskedés során. Soha ne fektess be többet, mint amekkora összeg elvesztését megengedheted magadnak, mivel egyes ügyletek veszteségesek, mások nyereségesek. Kezdd kicsiben, hogy megértsd saját kockázatvállalási hajlandóságodat vagy gyakorolj először egy demo számlán, hogy befektetés előtt fejleszthesd tudásodat. A kereskedés nem mindenkinek megfelelő. A kereskedés erősen spekulatív, és jelentős veszteségkockázattal jár. Bár potenciális lehetőségeket kínál, nagy volatilitást is magában foglal, és a tőkeáttételes kereskedés felerősítheti a nyereséget és a veszteséget egyaránt. A lakossági befektetőknek teljes mértékben meg kell érteniük ezeket a kockázatokat a kereskedés előtt.

Forrás: TradingView - A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Az Apple 2025. pénzügyi harmadik negyedéves teljesítményének összefoglalója

Teljesítménymutató Tényleges eredmény Várt eredmény Felülteljesítés vagy alulteljesítés? Egy részvényre jutó nyereség 1,57 USD 1,43 USD Felülteljesítés ✅ Bevétel 94,04 milliárd USD 89,53 milliárd USD Felülteljesítés ✅

Főbb megállapítások

A teljes bevétel 10%-kal nőtt, ami az Apple legnagyobb negyedéves bevételnövekedése 2021 decembere óta iPhone bevétel: 44,58 milliárd USD vs 40,22 milliárd USD várt bevétel Mac bevétel: 8,05 milliárd USD vs 7,26 milliárd USD várt bevétel iPad bevétel: 6,58 milliárd USD vs 7,24 milliárd USD várt bevétel Szolgáltatások bevétele: 27,42 milliárd USD vs 26,80 milliárd USD várt bevétel

4%-os fellendülés Kínában, valamint kétszámjegyű növekedés a feltörekvő piacokon és Európában

800 millió USD vámköltség a negyedévben, ami kevesebb a becsült 900 millió USD összegnél

A 10%-os bevételnövekedés körülbelül 1%-a annak köszönhető, hogy a vásárlók előrehozottan vásároltak a lehetséges vámok miatt

Az Apple a szeptemberi negyedévre várhatóan 1,1 milliárd USD vámköltséggel számol

Idén 7 vállalatot vásároltak fel a mesterséges intelligencia fejlesztése érdekében, és további akvizíciókra is számítanak a rendelkezésre álló 133 milliárd USD készpénzből

Az eszköztelepítések rekordmagasságot értek el az iPhone, Mac és Watch kategóriákban, ami erősíti az alaptermékek értékesítését

A Siri frissített verziója 2026-ra halasztva

Néhány aggodalom az iPhone innováció hiánya miatt a versenytársak hajlítható telefonjainak megjelenésével szemben

Apple 12 hónapos elemzői részvényárfolyam-előrejelzés

A TipRanks által megkérdezett 27 Wall Street-i elemző 2025. elmúlt 3 hónapjára vonatkozó, 12 hónapos előrejelzése az Apple részvényárfolyamára:

Vételi ajánlás: 14

Tartási ajánlás: 12

Eladási ajánlás: 1

Átlagos célár: 232,33 USD

Legmagasabb célár: 275,00 USD

Legalacsonyabb célár: 173,00 USD

Kereskedési stratégia példa: Apple

Az alábbi kereskedési példák kizárólag oktatási célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. A befektetőknek önálló kutatást kell végezniük, mielőtt kereskedési döntést hoznak. Egy lehetséges kereskedési ötlet az Apple részvényárfolyamára a következő lehet:

Belépés: Az eredményközlés utáni csúcs fölött, 217,00 USD-nél Célár: Közvetlenül a legmagasabb elemzői célár alatt, 275,00 USD-nél Kockázat: Kicsi, legfeljebb a számla 5%-a Időtáv: 1–12 hónap KERESKEDÉSI PÉLDA 10 Apple részvény vásárlása: 2 170 USD (10 * 217,00 USD) Ha elérjük a célt: 580 USD potenciális nyereség (275,00 USD - 217,00 USD * 10) Ha nem érjük el a célt: Tegyük fel, hogy a kereskedő úgy dönt, hogy a legalsó elemzői célárnál (173,00 USD) zárja a pozíciót a belépési szint alatt. Ez 440 USD veszteséget eredményezne (217,00 USD - 173,00 USD * 10) Invest.MT5 számladíj: 10 részvény * 0,02 USD részvényenként az USA részvényeknél = 0,20 USD (Aktiválja a minimum tranzakciós díjat 1,00 USD összegben)

Ne feledd, hogy a piacok volatilisek és az Apple részvényárfolyama ingadozhat, akár csökkenhet is. Jelentős ellenszéllel kell számolni, például a vámköltségek növekedése, az iPhone innovációjának hiánya, a Siri frissítésének késése, valamint a mesterséges intelligencia termékek fejlesztéséhez szükséges jelentős akvizíciók hiánya miatt. Emellett aggodalmak merültek fel az Apple és a Google közötti alapértelmezett keresési megállapodással kapcsolatos esetleges peres eljárások miatt is, amelyek akár 12,5 milliárd USD költséggel is járhatnak.

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5 Web Trader – Apple havi diagram. Dátumtartomány: 2014. január –2025. augusztus. Készült: 2025. augusztus 4. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Másképp látod az Apple részvényárfolyamának mozgását?

Ha úgy gondolod, hogy nagyobb az esélye annak, hogy az Apple részvényárfolyama lejjebb mozdul el, akkor CFD-k (különbözeti szerződések) használatával is kereskedhetsz short ügyletekkel. Ezek azonban magasabb kockázattal járnak, és nem minden befektető számára alkalmasak.

