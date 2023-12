Játékipari részvény kereskedés a Grand Theft Auto 6 hype idején

December 09, 2023 16:39

A játékipari vállalatok részvényeivel való kereskedés egyre nagyobb teret hódít, ahogy a Microsoft és a Sony egymás ellen küzdenek a nagyobb piaci részesedésért fejlett játékkonzolok kibocsátásával és stúdiók felvásárlásával. Néhány évvel ezelőtt a játékiparban való kereskedés valószínűleg az alacsonyabb prioritások listáján szerepelt, de a dolgok megváltoztak. A játékesemények, mint például a Rockstar Games által nemrégiben megjelent Grand Theft Auto VI előzetes, a címlapok élére kerültek, mivel a világjárvány hatására a játékipar soha nem látott szintre bővült.

A Grand Theft Auto VI első bepillantása által keltett közelmúltbeli felhajtás hátterében ez a cikk értékes információkat oszt meg a kereskedők számára.

A GTA 6 előzetese megmozgatja az internetet, de nem a piacokat

December 5. nagy nap volt a legtöbb videojátékos számára, hiszen sokan a Grand Theft Auto 6 előzetesének megjelenésére vártak. Míg egyesek szerint a GTA 6 az évtized legjobban várt játéka, maga a trailer rekordot döntött: 24 óra alatt megdöntötte a YouTube legnézettebb nem zenei videóinak rekordját és elérte a 85 milliós megtekintést. Az előzetesek száma már meghaladta a GTA 5 előzetesét, egy játékot, amely 2013-ban jelent meg, és még mindig a Take-Two egyik legjobban teljesítő szereplője. A Take-Two Interactive tulajdonosa a Rockstar Games, valamint a 2K, a játékipar két legfontosabb kiadója.

Meg kell jegyezni, hogy a GTA 5 Sony Playstation konzolokra, Microsoft Xbox változataira és PC-re való megjelenése a Take-Two Interactive esetében közel 8 milliárd dollár bevételt generált, több mint 185 millió eladott példány mellett. A GTA 5 továbbra is bevételt termel az éves előfizetésekből és a játékon belüli vásárlásokból.

A GTA 6 előzetesének kiadását azonban nem fogadták lelkesedéssel, amikor a kereskedési piacról volt szó. Bár egyesek azt várták, hogy a Take-Two Interactive részvényárfolyama megugorjon, ahogy megjelent a várva várt kasszasiker játék első videója, ez nem így történt. A Take-Two Interactive (TTWO) részvényeinek árfolyama csaknem 4%-ot esett, a kereskedés újraindulásakor azonban a részvényárfolyam visszaállt, és 1%-os értékvesztést könyvelhetett el.

A Grand Theft Auto 6 előzetesének utolsó képernyőképe. (Forrás: YouTube)

Mi áll a bukás hátterében? Egyes elemzők szerint a „Coming 2025” utolsó képernyője váltotta ki a visszaesést, mivel a játékosok és a befektetők is arra számítottak, hogy a GTA 6 2024 végére kerül a boltok polcaira. A közösségi médiában kiszivárogtatott információk szerint a GTA 6 elkészítésének költsége 2 milliárd dollár fölé fog emelkedni, figyelembe véve, hogy a Rockstar fejlesztői már közel 10 éve dolgoznak rajta.

Mit mondanak a piaci elemzők a Take-Two Interactive-ról és a GTA 6-ról?

Nem titok, hogy a befektetők szívesen látnák a GTA 6-ot az ünnepi szezonban 2024 karácsonyán. A játék eladási hatása várhatóan meghaladja elődjét, míg a játék megjelenése fellendítheti a játékkonzol-eladásokat azok körében, akik arra számítanak, hogy – ahogy egyesek mondják – a valaha volt legjobb videojátékkal játszhatnak.

A Take-Two Interactive részvényei 52%-ot emelkedtek idén, felülmúlva néhány népszerű indexet, például a Nasdaq-ot. A Take-Two vezetői november első hetében jelentették be a GTA 6 előzetesének megjelenését, és azóta a részvény 16%-ot emelkedett.

A Forbes riportereinek nyilatkozva az Oppenheimer & Co. Inc. elemzői azt mondták, hogy a kiadott előzetes „a várakozáson felüli minőséget mutat a korábbi kiszivárogtatások és a bármire fenntartott magas elvárások ellenére”, hozzátéve, hogy a 2025 elejére nyúló késés is elképzelhető.

Ugyanebben a Forbes jelentésben a Deutsche Bank közgazdászai azt sugallták, hogy „a GTA VI több mint 1 milliárd dollárnyi nettó foglalást fog eredményezni első évében, ami potenciálisan hatalmas hajtóerő az eladások növekedéséhez, ha figyelembe vesszük, hogy a Take-Two összes nettó foglalása 5,3 milliárd dollárt tett ki a tavalyi pénzügyi évben.”

A Bank of America (BofA) közgazdászai a jelek szerint nem osztoztak az optimizmusban társaikkal. A BofA a Take-Two Interactive részvényt vételről semlegesre minősítette, mivel „nem minden befektető hajlandó 15 hónapnál tovább hosszabbítani a futamidőt”, ami arra utal, hogy a GTA 6 az év első negyedéve helyett 2025 őszén kerülhet forgalomba.

A jelentésben olvasható továbbá, hogy „a befektetői érdeklődési minták alapján a részvétel jelentősen bővült, mióta a részvény egy évvel ezelőtt elérte a mélypontját. A bevezetésben a részvétel további bővülésére számítunk, ami mérsékelheti a lefelé mutató árkockázatot, de egyelőre nem látunk további jelentős növekedési potenciált.”

Sony vs Microsoft – PS5 vs Xbox: Dúl a háború

Az olyan videojátékok, mint a GTA 6, általában növelik a játékkonzolok eladásait. A játék Sony PS5-re és Microsoft Xboxra fog megjelenni, de még mindig nincs frissítés a PC-s kiadással kapcsolatban. A Sony jelentése szerint a cég 4,9 millió PS5 egységet adott el a második pénzügyi negyedévében, amely szeptember 30-án zárult. A 2020 óta eladott konzolok száma összesen 46,6 millió. A Sony egy hónapja mutatta be a PS5 konzol vékony verzióját, amely vonzóbbá teszi ezt az eszközt a helyhiányban szenvedők számára, mivel az első változat meglehetősen nagy volt. Egyes játékelemzők szerint a frissített PS5 Pro verzió 2024 novemberében jelenik meg.

A Microsoft az Xbox Series X|S-ből 23,90 millió darabot adott el. Az Xbox eladásai 5%-kal estek éves alapon tavaly. A Microsoft megfogadta, hogy megfordítja a helyzetet olyan fontos stúdiók felvásárlásával, mint az Activision Blizzard.

Kockázatkezelési eszközök és kereskedési stratégiák

A videojátékokkal ellentétben a játékipari vállalatok részvényeivel való kereskedés kockázattal jár. A kezdő kereskedők még jobban ki vannak téve a kockázatoknak, mivel kevesebb tapasztalattal rendelkeznek. A tudás vagy a tapasztalat hiánya hibákhoz vezethet, ezért a kezdő kereskedőknek érdemes a tapasztalt kereskedők által készített oktatási anyagokat, például cikkeket és útmutatókat tanulmányozniuk, hogy ki tudják alakítani kereskedési stratégiájukat.

A kezdő kereskedőknek érdemes elsajátítaniuk olyan kockázatkezelési eszközök használatát, mint például a stop loss megbízás, amelyek minimalizálhatják a tőke elvesztésének kockázatát. Az ilyen eszközök biztosítják, hogy a kereskedők kezelni tudják veszteségeiket abban az esetben, ha a piaci trendek a várttal ellentétes irányba mozdulnak el. A kockázatkezelési eszközök lehetővé teszik, hogy kevesebb stressz mellett élvezhessük a kereskedési élményt.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről és teszteld kereskedési stratégiáidat ingyenes demo számlán!

