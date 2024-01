U fokusu odluke o stopama Fed-a i BoE-a

Siječanj 31, 2024 14:30

Dvije najveće svjetske središnje banke, američka središnja banka (Fed) i Banka Engleske (BoE), danas će objaviti svoje odluke o kamatnim stopama, odnosno sutra. Iako će obje banke vjerojatno zadržati svoje troškove zaduživanja na čekanju, ekonomisti će se usredotočiti na izjavu nakon sastanka jer se čini da se buduća smanjenja kamata neće dogoditi tako brzo kao što se u početku očekivalo.

Stopa inflacije u Australiji u četvrtom tromjesečju 2023. usporila je na 4,1%, niže od brojke od 4,3% koju su očekivali ekonomisti. U ostalim vijestima, Alphabetove dionice pale su za 6% u trgovini nakon radnog vremena jer su prihodi od oglasa u četvrtom tromjesečju razočarali analitičare.

Odluka Fed-a o kamatnoj stopi

Nije tajna da su ulagači i trgovci usredotočeni na odluku o stopama Federalnog odbora za otvoreno tržište (FOMC) koja bi trebala biti objavljena kasnije tijekom večeri. Većina ekonomista sugerira da će FOMC ovaj put zadržati stope na čekanju jer procjenjuje učinak stroge monetarne politike provedene tijekom prošle godine. Čini se da se alat CME Fed Watch slaže jer 97% ispitanika ne predviđa smanjenje stope, iako su stvari bile drugačije u prosincu jer je jedan od pet očekivao određeno ublažavanje politike.

Analitičari ING-a očekuju da će se izjava nakon sastanka promijeniti u neutralnu, odbacujući bilo kakvo potencijalno pomicanje stope. U svom izvješću napominju da “vjerujemo da će Fed odlučiti pričekati do svibnja kako bi napravio prvi korak, s tekućim prigušenim mjerama temeljne inflacije koje mu daju povjerenje da smanji referentnu stopu na 4% do kraja ove godine u odnosu na Konsenzusna prognoza od 4,5%, a do sredine 2025. 3%. Ovo će nas samo približiti neutralnom teritoriju. Ako gospodarstvo ipak uđe u problematičnije razdoblje i Fed treba prijeći na 'stimulativno' područje, postoji prostor za mnogo dublje rezove.”

Odluka Banke Engleske o stopi

Očekuje se da će Odbor za monetarnu politiku Banke Engleske objaviti svoju odluku o kamatnim stopama u četvrtak poslijepodne. Tržišni analitičari ne očekuju da će upravni odbor BoE nastaviti s bilo kakvim promjenama u monetarnoj politici. Posljednji put kada je BoE prilagodila troškove zaduživanja bilo je u kolovozu 2023. Od tada se inflacija CPI-a činila bližom cilju banke, ali još uvijek nije dosegla ciljanu razinu.

Kreatori politike BoE-a rekli su da bi smanjenja stopa u trenutnoj fazi bila "preuranjena" jer bi mogla dovesti do oporavka cjenovnih pritisaka. Komentirajući nadolazeću odluku o kamatnim stopama , tržišni stratezi u Vanguardu rekli su: "S obzirom na veliki pad od prognoze inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci, očekujemo da će pristranost pooštravanja biti odbačena i umjesto toga očekujemo da će članovi odbora za monetarnu politiku postaviti temelje za smanjenje stopa u sredinom godine. Početak smanjenja već u proljeće čini se prerano po našem mišljenju, s obzirom na postojanost cijena osnovnih/usluga.”

Platne liste za nepoljoprivredne djelatnosti u SAD-u za siječanj 2024

Dva dana nakon Fedove odluke o monetarnoj politici, Američki ured za radnu statistiku (BLS) objavit će izvješće o platnim spiskovima za nepoljoprivredne djelatnosti za siječanj 2024. Ekonomisti očekuju da će brojka iznositi 180.000, što je niže od broja od 216.000 u prosincu.

Valja napomenuti da je prosinačko NFP izvješće iznenadilo analitičare jer je brojka bila viša od očekivane pa bi još jedno iznenađenje u siječnju moglo pojačati scenarij prema kojem bi Fed mogao odgoditi smanjenje kamata.

Trgujte na demo računu bez rizika

Jeste li zainteresirani za prakticiranje trgovanja bez rizika za svoja sredstva? Admiralsov demo račun za trgovanje omogućuje vam upravo to, dok trgujete u realnim tržišnim uvjetima. Kliknite banner ispod da otvorite demo račun danas:

Trgujte s demo računom bez rizika Vježbajte trgovanje virtualnim sredstvima OTVORI DEMO RAČUN

Ovaj materijal ne sadrži i ne smije se tumačiti kao da sadrži investicijske savjete, investicijske preporuke, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija financijskim instrumentima. Napominjemo da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj bilo koje trenutne ili buduće izvedbe, jer se okolnosti mogu s vremenom promijeniti. Prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, trebali biste potražiti savjet od neovisnih financijskih savjetnika kako biste bili sigurni da razumijete rizike.