La RBNZ Maintient ses Taux, Focus sur le PIB US et l'IPCH de la Zone Euro

Février 28, 2024 21:30

Les données préliminaires du PIB américain et de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de la zone euro seront au centre des préoccupations des investisseurs et des traders dans les prochains jours. Par ailleurs, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a décidé de maintenir ses taux d'intérêt et a atténué sa position "hawkish" dans sa déclaration post-réunion.

Aux États-Unis, le président de la Fed du Kansas, Jeffrey Schmid, a déclaré que la banque centrale américaine n'était pas pressée de réduire ses taux d'intérêt. Dans ses remarques, le responsable de la politique monétaire de la Fed a indiqué que "la Fed devrait être patiente, attendre des preuves convaincantes que la lutte contre l'inflation a été gagnée. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire en ce qui concerne l'inflation "trop élevée". Pour ramener l'inflation à 2%, il faudra probablement rétablir l'équilibre sur les marchés du travail et modérer la croissance des salaires".

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Les Taux de la RBNZ Restent Inchangés, le Dollar Néo-Zélandais Chute

La RBNZ a maintenu les coûts d'emprunt inchangés suite à la dernière réunion de son conseil d'administration. Le gouverneur de la RBNZ, Adrian Orr, a déclaré qu'il y avait un fort consensus parmi les décideurs politiques sur le fait que les taux étaient suffisants. Dans ses remarques post-réunion, Orr a noté que le conseil est toujours préoccupé par l'inflation sous-jacente et a ajouté que l'économie du pays est confrontée à un scénario de "soft landing".

Le changement de position de la RBNZ concernant les perspectives de mise en œuvre d'une politique monétaire stricte a fait chuter le dollar néo-zélandais par rapport au dollar américain, perdant 1% de sa valeur mercredi matin.

PIB Américain pour le T4 2023 (préliminaires)

Plus tard dans la journée, le US Bureau of Economic Analysis (BEA) publiera des données préliminaires concernant le PIB du pays au dernier trimestre 2023. Les analystes prévoient que l'économie américaine a progressé de 3,3% en rythme annuel, ce qui correspond au chiffre de croissance du PIB du troisième trimestre.

La National Association for Business Economics (NABE) prévoit que le PIB américain progressera à un rythme annuel de 2,2% en 2024, contre une prévision antérieure de 1,3%. Les analystes de marché de l'Institut Swiss Re ont écrit dans un rapport que "notre révision significative à la hausse de la croissance du PIB réel américain à 2,2% pour 2024 est largement due à des effets de rattrapage supérieurs à la moyenne en raison des surprises à la hausse de l'activité économique américaine à la fin de 2023", mais ils ont ajouté que "les perspectives économiques américaines sont moins robustes que ne le suggèrent les prévisions principales. Nous prévoyons toujours un ralentissement et quatre trimestres de croissance inférieure à la tendance".

PIB du Canada au T4 2023

Statistics Canada publiera son rapport sur le PIB jeudi. Les économistes prévoient que l'économie canadienne a progressé de 0,2% sur une base mensuelle en décembre, poursuivant ainsi sur sa lancée de novembre. Les mêmes analystes prévoient toutefois une hausse du PIB de 0,8% au quatrième trimestre sur une base annuelle, annulant une partie de la baisse de 1,1% enregistrée au troisième trimestre 2023.

Un rapport publié par RBC Economics indique que "Nous prévoyons que la croissance du PIB au quatrième trimestre restera en territoire positif avec une légère augmentation annualisée de 0,5%. Cela empêchera l'économie de connaître deux trimestres consécutifs de contraction, ce qui est souvent utilisé comme définition d'une récession "technique". Mais si l'on tient compte de la croissance démographique rapide du pays, il s'agit de la sixième baisse trimestrielle consécutive par habitant, qui s'accompagne d'une hausse du taux de chômage".

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

IPCH de la Zone Euro en Février 2024 (préliminaires)

Eurostat publiera des données préliminaires concernant l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) en février. Les économistes prévoient que l'IPCH s'établira à 2,5% sur une base annuelle, tandis que l'IPCH de base devrait s'établir à 2,9%, soit nettement moins que le chiffre de 3,3% enregistré en janvier.

Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE), a déclaré lundi au Parlement européen que "le processus actuel de désinflation devrait se poursuivre, mais le conseil des gouverneurs doit être convaincu qu'il nous mènera durablement à notre objectif de 2%. Nous nous attendons à ce que l'inflation continue à ralentir, alors que l'impact des chocs à la hausse passés s'estompe et que les conditions de financement strictes contribuent à faire baisser l'inflation".

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.