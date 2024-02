Rapport sur l'IPC en Chine : Davantage de Déflation à Venir ?

Février 07, 2024 21:43

Le rapport sur l'inflation chinoise pour le mois de janvier est probablement la donnée financière la plus importante pour le reste de la semaine. Alors que les autorités chinoises semblent intervenir de temps à autre pour soutenir les marchés boursiers, les économistes examineront attentivement le rapport, dans la mesure où l'économie du pays est entrée dans une spirale déflationniste.

IPC de la Chine pour Janvier 2024

Le National Bureau of Statistics (NBS) publiera son rapport sur l'inflation de janvier jeudi. Les analystes de marché estiment que l'inflation a chuté de 0,5%, sur une base annuelle, au cours du premier mois de l'année.

Les responsables politiques chinois se sont engagés à renforcer le soutien fiscal et monétaire pour stimuler l'économie, qui est confrontée à une crise immobilière, à un taux de chômage élevé chez les jeunes et à une baisse de la confiance des consommateurs. Les marchés boursiers chinois sont proches de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années, tandis que les autorités financières semblent intervenir pour soutenir le yuan par rapport au dollar américain, comme l'ont indiqué les économistes à plusieurs reprises au cours du mois dernier.

Schnabel de la BCE : La Patience, un Facteur Clé pour les Taux de la BCE

Isabel Schnabel, membre du conseil de la BCE, a déclaré aux journalistes du Financial Times que le conseil d'administration devrait être prudent en ce qui concerne les ajustements de politique, en mettant l'accent sur la patience qui pourrait atténuer le risque d'une flambée potentielle de l'inflation. Dans ses remarques, elle a indiqué que la BCE avait réalisé des progrès substantiels en matière d'inflation, mais qu'elle n'avait toujours pas atteint l'objectif qu'elle s'était fixé.

Mme Schnabel, qui est considérée comme "hawkish", a souligné que des chiffres d'inflation stables ont été enregistrés dans le secteur des services et que le marché du travail de la zone euro a bien résisté malgré le resserrement de la politique monétaire. Commentant les prévisions économiques, elle a déclaré qu'elle avait observé un assouplissement des conditions financières, car les marchés ont évalué de manière agressive les réductions de taux.

Un Sondage Reuters Prévoit un Faible Rebond des Devises des Marchés Émergents

La majorité des économistes interrogés par Reuters prévoient que "presque toutes les devises des marchés émergents devraient à peine récupérer les pertes subies depuis le début de l'année dans les six mois à venir". Alors que la plupart des devises des marchés émergents ont terminé l'année dernière en hausse, le dollar américain s'est à nouveau renforcé en raison des attentes de réduction des taux d'intérêt.

Les spécialistes des devises de la Société Générale ont déclaré aux journalistes de Reuters que "le rallye que nous avions anticipé, en particulier sur les devises et les taux, s'est déjà concrétisé. Les devises des marchés émergents sont relativement bien évaluées... et nous ne nous attendons pas à ce qu'elles s'apprécient beaucoup. Les baisses de taux de la Fed sont déjà bien intégrées et les conséquences de l'exceptionnalisme américain se font toujours sentir, ce qui aura des répercussions positives sur l'indice du dollar et négatives sur les devises des marchés émergents".

Les Analystes de Commerzbank Soulignent la Force Actuelle du Dollar Américain

Les économistes de Commerzbank ont écrit dans un rapport que l'euro n'a pas grand-chose à offrir face au dollar américain alors que la devise américaine consolide ses gains de ces dernières semaines. Toutefois, ils suggèrent que l'envolée du dollar pourrait être proche de son apogée.

Dans leur note, ils mentionnent que "la question est de savoir quand le dollar s'essoufflera. Il ne faudra probablement pas attendre trop longtemps avant qu'un point bas ne se forme. Une chose est également claire : les taux mensuels de variation de l'inflation se situent depuis plusieurs mois à des niveaux compatibles avec l'objectif de 2%. Il ne devrait donc pas falloir trop de mois supplémentaires de bonnes données pour que la Fed commence à réduire ses taux, quelle que soit la prudence actuelle de ses responsables. Cela ne signifie pas que nous verrons des niveaux EUR/USD significativement plus élevés dans un avenir proche".

