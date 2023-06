Trading pour les Débutants – Quelle est la Prochaine Étape pour la Livre Sterling et la Banque d'Angleterre ?

Juin 09, 2023 15:52

En 2023, l'économie britannique devrait enregistrer la troisième inflation la plus élevée parmi les économies avancées, après l'Argentine et la Turquie. Si cette information a retenu votre attention, nous pouvons vous assurer qu'elle ne repose pas sur une hypothèse arbitraire. À deux semaines de la prochaine réunion du conseil d'administration de la BoE sur les taux d'intérêt, de telles informations confortent les décideurs politiques dans leur souhait de voir les taux d'intérêt augmenter au cours des prochains mois.

Selon l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), l'inflation britannique devrait s'élever à 6,3% cette année. Ce chiffre pourrait placer le Royaume-Uni juste derrière l'Argentine et la Turquie, deux pays connus pour leurs problèmes d'inflation et l'affaiblissement de leurs devises, à savoir la livre turque et le peso argentin.

La livre sterling s'est renforcée par rapport à l'euro et au dollar américain en 2023, mais certains analystes ne sont pas sûrs qu'elle puisse progresser davantage, compte tenu de la faiblesse des données financières relatives à l'économie britannique. Continuez votre lecture si vous souhaitez en savoir davantage sur l'état de l'économie britannique, sur la façon dont la livre sterling a été affectée et sur ce que pensent les analystes.

La BoE décidera de ses taux le 22 juin

Le 22 juin, le conseil d'administration de la Banque d'Angleterre (BoE) devrait se réunir et décider des taux d'intérêt. Depuis décembre 2021, la BoE a relevé les coûts d'emprunt à 12 reprises consécutives, ce qui représente la plus forte augmentation des taux au cours des 34 dernières années.

Un sondage Reuters publié le 31 mai a montré que 48 des 50 économistes interrogés s'attendaient à une hausse de 25 points de base après la réunion de juin, et deux d'entre eux à une augmentation plus importante de 50 points de base. Par ailleurs, 27 économistes sur 47 prévoyaient que le taux directeur atteindrait 5,00% ou plus d'ici à la fin du mois de septembre.

Les résultats du sondage indiquent que les économistes ne s'attendent plus à une pause dans le resserrement de la politique monétaire de la BoE, comme ils l'avaient prévu au début du mois de mai. Ce n'est pas une surprise, dans la mesure où le dernier rapport de l'Office for National Statistics (ONS) a révélé que l'inflation britannique est tombée à 8,7% sur une base annualisée, mais que ce chiffre était encore supérieur de 0,5% aux prévisions.

En revanche, les prix de base (excluant les prix volatils de l'énergie, de l'alimentation, de l'alcool et du tabac) ont progressé de 6,8% en avril, contre 6,2% en mars. Il convient de noter que le gouvernement britannique s'est engagé à réduire l'inflation de moitié cette année, alors que l'objectif à long terme de la BoE est de ramener l'inflation globale à 2%.

La livre sterling progresse au premier semestre 2023, mais certains analystes appellent à la prudence

Les économistes du Credit Suisse ont indiqué dans un rapport que "nous nous attendons à ce que l'inflation globale continue de baisser et à ce qu'une partie de la solidité de l'inflation sous-jacente s'inverse au cours des prochains mois. Nous prévoyons également une légère récession qui devrait permettre à la BoE de faire une pause en août". Les analystes de la banque suisse ont également souligné que "nous avons augmenté notre prévision de taux terminal de la BoE de 4,75% à 5,0%. Nous prévoyons désormais deux hausses supplémentaires de 25 points de base de la part de la BoE (en juin et en août), contre une seule auparavant, et aucune baisse de taux en 2023. Ceci est dû à la surprise à la hausse de l'inflation au Royaume-Uni".

Les économistes de Commerzbank ont souligné que la position hésitante de la BoE pourrait être négative pour la livre sterling. Dans une note publiée le 2 juin, ils ont déclaré : "Le marché devra probablement revoir à la baisse ses attentes en matière de taux d'intérêt, c'est pourquoi nous maintenons notre prévision d'un affaiblissement de la livre par rapport à l'euro dans les mois à venir. En effet, contrairement à la BoE, la BCE semble beaucoup plus déterminée dans ses déclarations, ce qui devrait soutenir l'euro. La faiblesse de la livre sterling se poursuivra probablement l'année prochaine, car la BoE devrait réduire son taux directeur en raison de la faiblesse de l'économie et d'une inflation un peu plus faible".

Les spécialistes des devises de JP Morgan ont déclaré qu'un repli plus prolongé pourrait être en cours en réponse à la détérioration des fondamentaux de la croissance économique, ajoutant que "l'absence d'appréciation de la livre sterling à la suite de l'inflation scandaleusement élevée au Royaume-Uni a signalé que la fonction de réaction de la livre sterling pourrait être en train de changer compte tenu des implications de la croissance".

Les experts de Goldman Sachs (GS) affirment que la BoE semble réticente en ce qui concerne les hausses de taux, mais la forte hausse de l'inflation et la solidité du marché du travail semblent susceptibles de l'obliger à poursuivre le resserrement de sa politique. Les économistes de GS ont revu à la hausse leurs prévisions concernant le taux directeur, suggérant qu'il pourrait atteindre 5,25% d'ici septembre (prévision précédente : 5% en août), ce qui signifierait que trois autres hausses de 25 points de base pourraient avoir lieu.

Trading de la livre sterling et gestion des risques

La livre sterling fait souvent les gros titres des médias financiers et est l'une des devises les plus échangées sur les marchés financiers mondiaux. Étant donné l'abondance d'informations concernant la GBP, certains traders débutants estiment qu'il est nécessaire d'inclure cet instrument de trading dans leur portefeuille.

Toutefois, il est important de garder à l'esprit que le trading comporte des risques. L'ouverture d'un compte de trading est certes facile, mais il est tout aussi aisé de perdre des fonds si l'on n'est pas bien préparé. La gestion du risque doit donc être la priorité des traders débutants. L'un des moyens de limiter les risques est d'améliorer vos connaissances en la matière et d'apprendre à utiliser les outils de gestion des risques qui sont à votre disposition.

Comment apprendre à les utiliser ? Les courtiers proposent une vaste gamme de contenu pédagogique, tels que des webinaires et des articles rédigés par des professionnels expérimentés. En améliorant vos compétences en matière de trading et en apprenant à utiliser ces outils, vous pouvez limiter votre risque, bénéficier d'une certaine tranquillité d'esprit et de moins d'anxiété, tout en profitant pleinement de votre expérience de trader et en ayant une plus grande clarté d'esprit pour ajuster votre stratégie de trading comme vous le souhaitez.

