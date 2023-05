Trading pour les Débutants – Politique Monétaire de la BCE : Inflation et Euro

Mai 19, 2023 17:38

Au cours des derniers mois, la Banque Centrale Européenne (BCE) a été confrontée à des niveaux d'inflation élevés qui l'ont obligée à revoir et à modifier radicalement sa politique monétaire. L'euro lui-même n'est pas resté insensible à l'assaut inflationniste, perdant du terrain par rapport à son principal rival, le dollar américain.

L'euro est l'une des devises les plus échangées au monde, aux côtés du dollar américain et de la livre sterling. Cet article a pour objectif d'informer au mieux les traders débutants sur le sujet de l'inflation dans la zone euro et sur la politique monétaire de la banque centrale.

J'ouvre mon compte démo !

L'Inflation dans la Zone Euro Atteint des Records

La Banque Centrale Européenne a fixé un objectif d'inflation globale de 2%. Pendant de nombreuses années, le conseil d'administration de la BCE a été en mesure de fournir des taux d'inflation mensuels proches de son objectif et parfois proches de 0. La banque centrale de la zone euro a réussi à maîtriser l'inflation au cours de la dernière décennie, bien que les taux d'intérêt aient été maintenus à des niveaux proches de leurs plus bas historiques.

La pandémie de coronavirus a contraint la BCE à réduire encore davantage les taux d'intérêt afin de soutenir l'économie du bloc euro qui a souffert des confinements et d'autres mesures mises en œuvre par les gouvernements. Les salaires ont été versés malgré la réduction de l'activité économique et un fonds spécial destiné à soutenir les économies de la zone euro a été créé.

Les conséquences de l'afflux de milliards d'euros sur le marché sont apparues en août 2021, lorsque l'inflation globale a atteint 3,0%, soit 0,8% de plus qu'en juillet. En février 2022, l'inflation a atteint 5,9% et a poursuivi sa trajectoire ascendante jusqu'en octobre 2022, date à laquelle elle a atteint 10,6% en glissement annuel. Depuis lors, le niveau d'inflation a chuté à près de 7%, ce qui est encore loin de l'objectif de 2% de la BCE.

La BCE Relève ses Taux pour Maîtriser l'Inflation

L'une des stratégies choisies par le conseil d'administration de la BCE pour réduire les niveaux d'inflation a été d'augmenter les coûts d'emprunt. En juillet 2022, le conseil a annoncé la première hausse des taux en onze ans. En mai 2023, la BCE a relevé les taux d'intérêt sept fois de suite, le taux de la facilité de dépôt s'établissant à 3,25%.

La BCE n'est pas la seule grande banque centrale à avoir resserré sa politique monétaire au cours des derniers mois : la Réserve Fédérale américaine et la Banque d'Angleterre ont considérablement augmenté les coûts d'emprunt pour freiner l'inflation.

Comment l'Euro Réagit-il ?

L'époque où l'euro s'échangeait à 1,22 dollar (mai 2021) contre le dollar américain est révolue. La valeur de la monnaie unique a chuté au cours des mois suivants, atteignant son niveau le plus bas depuis plusieurs années au début du mois de septembre 2022, lorsqu'elle s'échangeait à 0,98 USD.

Source : MetaTrader 5 Admirals, EURUSD, Graphique MN – Période : du 1 janvier 2018 au 18 mai 2023, consultée le 18 mai 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

L'euro a gagné du terrain grâce aux hausses répétées des taux d'intérêt de la BCE, franchissant la barre des 1,00 et s'échangeant à 1,08 le 18 mai.

Que Pensent les Analystes de l'Economie de la Zone Euro et de l'Euro ?

Le coût de la vie a considérablement augmenté ces derniers mois pour la plupart des citoyens de la zone euro. Les individus qui doivent rembourser leurs emprunts ont dû dépenser davantage d'argent, dans la mesure où les taux d'intérêt plus élevés ont pesé sur leur budget disponible. Bien que l'inflation globale semble diminuer de mois en mois, il n'est pas certain que la BCE continue à resserrer sa politique monétaire à l'avenir.

Christine Lagarde : Pas de Pause pour l'Instant

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré : "Nous ne faisons pas de pause, c'est très clair. Nous savons qu'il nous reste du chemin à parcourir. L'inflation est trop élevée et depuis trop longtemps, la BCE est engagée dans une lutte contre l'inflation, et cette lutte n'est pas terminée, et elle ne le sera que lorsque nous aurons suffisamment confiance dans le fait que nous atteindrons l'objectif de 2% à moyen terme".

Lorsqu'on lui a demandé si la BCE suivrait la Réserve Fédérale en suspendant les hausses de taux d'intérêt, Mme Lagarde a fait remarquer que la BCE n'était pas dépendante de la Fed et a ajouté que les récents accords salariaux et les marges bénéficiaires élevées des entreprises pourraient constituer un risque pour le plan de politique monétaire de la banque centrale.

Un Sondage Reuters Laisse Présager 2 Autres Hausses des Taux

Les 62 économistes interrogés par Reuters le 16 mai tablent sur une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la BCE en juin. Quarante-deux économistes prévoient également une nouvelle hausse de 25 points de base en juillet. La majorité des économistes ont suggéré qu'après les hausses de taux prévues, les taux d'intérêt ne devraient pas changer avant avril 2024.

Prévisions des Analystes des Banques

Un rapport de Bank of America semble être en accord avec les résultats du sondage Reuters. "Le message de plusieurs intervenants de la BCE (...) est clairement du côté hawkish depuis la réunion (du 4 mai), et leur sondage sur les attentes des consommateurs vient de montrer des attentes plus élevées en matière d'inflation. À moins d'une rupture, nous ne pouvons que réitérer notre opinion selon laquelle - malgré les fissures apparaissant dans les perspectives - deux hausses supplémentaires de 25 points de base constituent la limite inférieure", peut-on lire dans le rapport de Bank of America.

Les analystes d'ING ont déclaré dans leur rapport, publié le 4 mai, que "il sera difficile pour la BCE de revenir à des hausses de taux de 50 points de base dans l'environnement macroéconomique actuel, avec l'impact décalé des hausses précédentes, les difficultés bancaires et une croissance modérée, mais une inflation encore persistante. Dans ce scénario, il sera tout aussi difficile de relever les taux plus d'une fois ou au maximum deux fois. En fait, le risque est important que chaque hausse de taux supplémentaire à partir d'aujourd'hui se révèle être une erreur de politique plus tard. Au lieu de cela, le maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps après une nouvelle hausse des taux en juin sera probablement le prochain compromis entre le camp dovish et hawkish".

Les analystes de la banque finlandaise Nordea ont suggéré que les marchés financiers prévoient trop de baisses de taux à l'avenir. Commentant les taux d'intérêt, ils ont déclaré : "Les mesures de resserrement prises précédemment ont un impact évident sur les conditions de financement, les inquiétudes bancaires aux États-Unis persistent, mais dans le même temps, les chiffres de l'inflation restent beaucoup trop élevés. Il y a clairement des risques dans les deux sens, mais nous pensons que la BCE va encore relever ses taux plusieurs fois, et nous ne pensons pas que les taux baisseront aussi rapidement que les marchés financiers l'ont prévu. Mme Lagarde a clairement indiqué que la BCE ne faisait pas de pause, et nous prévoyons deux nouvelles hausses de taux de 25 points de base, en juin et en juillet, ce qui portera le taux de dépôt à 3,75%".

Ouvrir un compte démo gratuit

Trading de l'Euro pour les Débutants et Gestion des Risques

L'euro est considéré comme l'une des principales devises échangées chaque jour sur les marchés mondiaux. La monnaie unique est échangée contre le dollar américain et la livre sterling, mais aussi contre le yen japonais ou d'autres devises provenant des marchés émergents. Les paires de devises liées à l'euro sont nombreuses, ce qui permet aux traders de diversifier leurs stratégies en fonction de leurs objectifs. La monnaie unique étant l'une des devises les plus populaires parmi les traders, les traders débutants sont susceptibles d'être exposés à une publicité accrue relative à l'euro.

Si vous débutez dans le trading, vous pouvez essayer de trouver des opportunités sur des paires en euro. Cependant, il est fort possible que vous n'ayez pas l'expérience nécessaire pour juger quelle serait la bonne ligne de conduite à adopter. En effet, de nombreux traders débutants se reposent sur leurs émotions plutôt que sur leurs connaissances lors de leurs prises de décisions.

Il existe des moyens de réduire la possibilité d'une erreur, notamment en se formant à l'utilisation des outils de gestion des risques, tels que les ordres stop loss. Les courtiers proposent une vaste gamme de contenu pédagogique, tels que des webinaires et des articles rédigés par des professionnels expérimentés. Le savoir, c'est le pouvoir, et c'est pourquoi il est essentiel d'être préparé si les marchés évoluent en votre défaveur. En améliorant vos compétences en matière de trading et en apprenant à utiliser ces outils, vous pouvez limiter votre risque, bénéficier d'une certaine tranquillité d'esprit et de moins d'anxiété, tout en profitant pleinement de votre expérience de trader et en ayant une plus grande clarté d'esprit pour ajuster votre stratégie de trading comme vous le souhaitez.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.