Comment Trader les Actions de Cisco Systems Après la Performance du T4 Fiscal 2025 ?

Août 18, 2025 18:13

Fondée en 1984 et dont le siège social se trouve à San José, en Californie, Cisco Systems, Inc. (NASDAQ : CSCO) est un leader mondial dans les technologies de réseau et de communication. L'entreprise conçoit et commercialise une large gamme de produits et services couvrant le matériel de réseau, les logiciels et les solutions de cybersécurité. Cisco propose aux entreprises, gouvernements et particuliers une infrastructure évolutive, tout en développant sa présence dans des domaines tels que l'informatique en nuage et les réseaux pilotés par intelligence artificielle.

Découvrez la performance de Cisco Systems au quatrième trimestre fiscal 2025 et les prévisions des analystes concernant l'action.

Les informations dans cet article sont fournies à des fins éducatives uniquement et ne constituent pas un conseil financier. Consultez un conseiller financier avant de prendre des décisions d’investissement.

Action : Cisco Systems Inc. Symbole pour le compte Invest.MT5 : CSCO Date de l'idée : 18 août 2025 Horizon : 1 - 12 mois Niveau d'entrée : 72,10 $ Objectif de cours : 87,00 $ Taille de position pour compte Invest.MT5 : Max 5 % Risque : Élevé

Le compte Invest.MT5 vous permet d'acquérir de véritables actions et titres provenant de certaines des plus importantes places boursières mondiales.

Avertissement sur les risques : Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs ou de la performance future. Toute opération de trading présente un risque élevé, et vous pouvez perdre davantage que le montant engagé sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre car certaines opérations seront perdantes et d'autres gagnantes. Commencez avec des montants réduits pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque ou entraînez-vous d'abord sur un compte de démonstration afin de développer vos connaissances avant d'investir.

Source : TradingView - Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Résumé de la performance de Cisco Systems pour le T4 fiscal 2025

Indicateur de Performance Résultat réel Résultat attendu Objectif atteint ? Bénéfice par Action 0,99 $ 0,97 $ Dépassé ✅ Chiffre d'affaires 14,70 milliards $ 14,62 milliards $ Dépassé ✅

Points clés

Chiffre d'affaires de 14,7 milliards $, en hausse de 8 % en glissement annuel

Bénéfice par action en hausse de 31 % en glissement annuel

Revenus des activités réseaux en hausse de 12 % en glissement annuel et sécurité en hausse de 9 %

Flux de trésorerie opérationnel d'environ 4,2 milliards de dollars

2,9 milliards de dollars distribués en dividendes et 1,3 milliard de dollars en rachats d'actions

Les commandes d'infrastructure IA du T4 ont dépassé 800 millions de dollars. Le total de l'exercice complet dépasse désormais 2 milliards de dollars, doublant l'objectif de 1 milliard de dollars de Cisco

Les divisions sécurité et observabilité ont sous-performé par rapport aux attentes

La croissance est tombée à 7 % au dernier trimestre, en baisse par rapport aux 20 % précédents, suggérant un ralentissement

Pressions possibles sur les marges dues aux droits de douane et à l'incertitude

Source : Résultats trimestriels de Cisco Systems

Prévisions du cours de l'action Cisco Systems par les analystes sur 12 mois

Selon 19 analystes de Wall Street, sondés par TipRanks, établissant une prévision du cours de l'action Cisco Systems sur 12 mois au cours des 3 derniers mois :

Recommandations d'achat : 10

Recommandations de conservation : 9

Recommandations de vente : 0

Objectif de cours moyen : 75,93 $

Objectif de cours haut : 87,00 $

Objectif de cours bas : 67,00 $

Source : Admiral Markets Stock List Macroscope, Cisco Systems. 18 août 2025. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Exemple de stratégie de Trading : Cisco Systems

Les exemples de trades suivants sont fournis à des fins éducatives uniquement et ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent mener leurs propres recherches avant de prendre des décisions de trading. Un exemple d'idée de trading pour le cours de l'action Cisco Systems pourrait être le suivant :

Entrée : Franchissement à la hausse du plus haut post-résultats à 72,10 $ Objectif de cours : Juste en dessous de l'objectif de cours le plus élevé des analystes à 87,00 $ Risque : Faible, maximum 5 % du portefeuille Horizon : 1-12 mois EXEMPLE DE TRADE Achat de 10 actions Cisco Systems : 721 $ (10 * 72.10 $) Si l'objectif de cours est atteint : 149 $ de profit potentiel (87.00 $- 72.10 $* 10) Si l'Objectif de cours n'est pas atteint : Supposons qu'un trader ait décidé de clôturer la position en dessous de son prix d'entrée, au plus bas objectif de cours des analystes de 67,00 $. Cela se traduirait par une perte de 51 $ (72,10 $ - 67,00 $ * 10) Commission du Compte Invest.MT5 : 10 actions * 0,02 $ par action pour les actions américaines = 0,20 $ (Déclenche les Frais de Transaction Minimum de 1,00 $)

Gardez à l'esprit que les marchés sont volatils, et le cours de l'action Cisco fluctuera et pourrait même évoluer à la baisse. Bien que la société ait publié des résultats solides pour le T4 2025, plusieurs vents contraires persistent. Ceux-ci incluent le ralentissement de la croissance des commandes de nouveaux produits, la sous-performance dans des domaines tels que la sécurité et l'observabilité, et la faiblesse persistante de la demande du secteur fédéral américain. Cisco fait également face à des pressions potentielles sur les marges dues à des droits de douane plus élevés, tandis que l'incertitude macroéconomique générale pourrait peser sur les bénéfices futurs.

Comment Acheter des Actions Cisco Systems en 4 Étapes

Ouvrez un compte avec Admiral Markets pour accéder au Dashboard. Cliquez sur Trade ou Invest sur l'un de vos comptes réels ou de démonstration pour ouvrir la plateforme web. Recherchez votre action dans la fenêtre de recherche située en haut. Saisissez vos niveaux d'entrée, de stop-loss et de prise de bénéfice dans le ticket d'ordre.

Source : Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Cisco Systems. Mensuel. Période : janvier 2015 à août 2025, capturé le 18 août 2025. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs ou des performances futures.

Prévoyez-vous une évolution différente du cours de l'action Cisco Systems ?

Si vous estimez qu'il existe une probabilité plus élevée que le cours de l'action Cisco Systems baisse, vous pouvez également effectuer des opérations à la vente en utilisant les CFD (Contrats pour la Différence). Cependant, ces instruments présentent des risques associés plus élevés et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Apprenez-en davantage sur les CFD dans cet article Comment trader les CFD.

