Début de l'Année Boursière, Emplois Non Agricoles US en Perspective

Janvier 03, 2023 21:10

Le début de l'année boursière est marqué par des publications importantes, notamment les chiffres de l'emploi non agricole (NFP) aux États-Unis et les données sur la productivité mondiale.

L'année dernière, la résilience du marché de l'emploi a largement contribué à protéger l'économie américaine contre les pressions exercées par les taux d'intérêt et l'inflation. À l'avenir, les craintes de récession mondiale vont-elles éclipser l'optimisme quant à la croissance du marché du travail ?

Le rapport NFP de décembre, qui sera publié vendredi, apportera des précisions sur la situation. Il est attendu au niveau de 200K par rapport au résultat de 263K de novembre, ce qui indique déjà une baisse des attentes. Si le rapport est meilleur que le consensus, cela pourrait soutenir le dollar. Dans le cas où le rapport NFP serait conforme aux attentes ou pire que prévu, cela pourrait déclencher une volatilité sur les paires de devises en USD et les actifs liés à l'or.

L'année dernière, la force du dollar a été l'un des principaux sujets de discussion et les mouvements du marché étaient principalement déterminés par le rapport NFP publié le premier vendredi du mois. La question de savoir si le dollar américain restera relativement fort à court terme dépend largement de la prochaine décision de la Réserve Fédérale sur les taux d'intérêt, ainsi que de la croissance du marché de l'emploi et d'autres facteurs tels que la croissance chinoise.

L'incertitude quant à la contribution de la Chine dans la croissance mondiale s'est accentuée après l'affaiblissement de l'indice PMI manufacturier Caixin à 49 en décembre, contre 49,4 en novembre. Les données sur la productivité chinoise pourraient avoir un effet accru sur le sentiment de confiance étant donné les anticipations d'un ralentissement mondial. Cela pourrait avoir un impact sur les actions des sociétés multinationales ayant des centres de production en Chine et sur les paires de devises en Yuan.

Productivité de l'UE

Comme de nombreuses autres économies, la productivité de l'UE est étroitement liée à celle de la Chine. Selon les derniers chiffres, l'indice PMI (Purchasing Managers Index) manufacturier pour l'Europe est resté en territoire négatif en décembre. En effet, l'indice PMI s'est établi à 47,8 au cours du dernier mois de l'année, contre 47,1 en novembre. Tout chiffre inférieur au niveau de 50 indique une contraction.

Productivité au Royaume-Uni

Le PMI manufacturier pour le Royaume-Uni sera publié plus tard aujourd'hui. Précédemment au niveau de 46,5, le consensus pour décembre est attendu à 44,7. Les principales pressions sur l'économie britannique sont l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt qui freinent l'investissement et les ventes. Si ces pressions ont pesé sur l'industrie manufacturière davantage que prévu, il pourrait y avoir une réaction sur les paires de devises en GBP.

