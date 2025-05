Comment Trader Disney suite aux Résultats du T2 Fiscal 2025

Mai 13, 2025 20:36

The Walt Disney Company, généralement connue simplement sous le nom de Disney, a été fondée en 1923 et est l'un des plus grands conglomérats de divertissement au monde. Elle opère dans les domaines du cinéma, des produits dérivés, des réseaux de télévision, du streaming en ligne, du sport et des parcs à thème. Découvrez la performance de Disney au deuxième trimestre 2025 et les prévisions des analystes concernant l'action.

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil financier.

Action : The Walt Disney Co. Symbole sur le compte Invest.MT5 : DIS Date du trade potentiel : 12 Mai 2025 Horizon de temps : 1 - 12 mois Niveau d'Entrée : 112 USD Niveau de Take Profit : 140 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Avertissement sur les Risques : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ou des performances futures.

Source : Cours de l'action Disney sur la plateforme TradingView - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Performance de Disney au T2 Fiscal 2025

Voici quelques-uns des points clés du rapport financier du deuxième trimestre 2025 de Disney :

Bénéfice par action : 1,45 USD contre 1,20 USD attendus

Chiffre d'affaires : 23,62 milliards contre 23,14 milliards de dollars attendus, en hausse de 7% d'une année sur l'autre

Bénéfice net : 3,28 milliards de dollars, en hausse par rapport à une perte de 20 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente

Revenus du secteur divertissement : 10,68 milliards de dollars, en hausse de 9% d'une année sur l'autre

Abonnés Disney+ : Augmentation de 1,4 million au cours du dernier trimestre

À première vue, Disney a dépassé les attentes des analystes sur la plupart des indicateurs financiers. Dans le passé, Disney avait déclaré qu'elle s'attendait à une baisse des abonnements à son service de streaming phare Disney+. L'augmentation de 1,4 million porte sa base totale de spectateurs à 126 millions dans le monde. Dans le rapport sur les résultats, Disney prévoit une hausse modeste du nombre d'abonnés au cours du trimestre actuel.

Alors que les ventes de billets ont sous-performé pour Blanche-Neige et Captain America : Brave New World, la division divertissement a été soutenue par les chiffres solides de Mufasa : Le Roi Lion et Vaiana 2. Son segment sportif, principalement constitué d'ESPN, a également connu une croissance de 5 % grâce à des revenus publicitaires plus élevés provenant de la diffusion de trois matchs des College Football Playoff et d'un match supplémentaire de la National Football League.

La division des parcs à thème et des centres de villégiature de Disney a enregistré une hausse de 9 % de son chiffre d'affaires, atteignant 6,5 milliards de dollars. Les revenus des parcs internationaux ont chuté de 5 %, mais Disney a annoncé des plans pour un nouveau complexe hôtelier et parc à thème à Abu Dhabi. Le cours de l'action Disney a gagné environ 10 % après la publication des résultats.

Malgré des résultats supérieurs aux attentes, certains analystes restent plus prudents concernant l'action car l'entreprise fait face à plusieurs vents contraires. Les revenus de Disney provenant de ses réseaux de télévision ont connu un déclin constant, conformément aux tendances générales du secteur, les téléspectateurs délaissant les chaînes de télévision traditionnelles au profit du streaming en ligne. Son segment sportif, ESPN, fait désormais face à une concurrence accrue, d'autres entreprises technologiques comme Netflix et Amazon enchérissant également pour les droits de diffusion des matchs.

Depuis son plus haut historique en mars 2021, l'action est toujours en baisse de plus de 40 %. Ces perspectives incertaines ont conduit certains analystes à adopter une recommandation de maintien sur l'action, comme souligné ci-dessous.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Disney ?

Selon 17 analystes interrogés par TipRanks ayant fourni des prévisions sur le cours de l'action Disney à 12 mois au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 13 notes d'achat, 4 de maintien et 0 de vente sur l'action. Le niveau de prix le plus élevé pour une prévision de l'action Disney est de 140 USD et le plus bas de 100 USD.

Le prix cible moyen pour une prévision de l'action Disney est de 123 USD.

Source : Liste d'actions Admiral Markets, DIS. 12 mai 2025. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Un Exemple de Trade sur l'Action Disney

Les exemples de trades suivants sont donnés à des fins pédagogiques uniquement et ne constituent pas des conseils d'investissement. Les investisseurs doivent effectuer des recherches indépendantes avant de prendre des décisions de trading.

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Disney :

Achat de l'action en cas de cassure au-dessus de son plus haut post-résultats à 112 USD, afin de tenir compte de la volatilité.

Viser juste en dessous de l'objectif de prix le plus élevé des analystes, qui est de 140 USD.

Garder le risque faible, maximum de 5% de votre compte total.

Horizon d’investissement = 1 à 12 mois

Pour 10 actions Disney achetées : Si l'objectif est atteint = 280 USD de profit potentiel ((140 USD – 112 USD) * 10 actions).



Gardez à l'esprit que les marchés connaissent des hauts et des bas. De fait, le cours de l'action pourrait même baisser davantage, notamment en raison des difficultés auxquelles font face le segment sportif de Disney et son réseau de télévision.

Il est important d'exercer une bonne gestion des risques et de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur un trade, quels sont les risques encourus et quels sont les coûts.

Comment Acheter des Actions Disney en 4 Étapes

Ouvrez un compte de trading chez Admiral Markets pour accéder au Dashboard. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez Disney en haut à droite de votre écran pour ouvrir le graphique de l'action.

Source : MetaTrader 5 Web Trader Admiral Markets, Disney, Graphique MN - Période : Janvier 2013 à Mai 2025 - Consultée le 12 Mai 2025. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Vous Avez une Approche Différente ?

Si vous pensez qu'il y a plus de chances que le cours de l'action Disney baisse, vous pouvez également effectuer des ventes à découvert à l'aide de CFDs (Contrats pour la Différence). Toutefois, ces derniers comportent des risques plus élevés et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour en savoir plus sur les CFDs, consultez l'article Comprendre le Trading des CFD et l'Impact de l'Effet de Levier.

