Les Marchés Saluent l'Accord de Réduction des Droits de Douane entre les US et la Chine

Mai 13, 2025 22:21

La nouvelle la plus importante d'hier est survenue après les discussions du week-end à Genève entre les représentants des États-Unis et de la Chine. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus à ce sujet, sur les annonces économiques importantes de la semaine à venir et sur les résultats financiers publiés la semaine dernière.

Wall Street s'envole suite à l'allègement des droits de douane

Hier, les deux plus grandes économies mondiales ont annoncé qu'elles réduiraient les droits de douane pour les 90 prochains jours. Les États-Unis abaisseront les droits sur les exportations chinoises de 145 % à 30 %, tandis que la Chine réduira ses droits de douane de 125 % à 10 %.

Cette nouvelle a propulsé Wall Street lors de la séance de lundi, suscitant l'espoir que les États-Unis désamorcent leur guerre commerciale avec la Chine.

Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont clôturé la séance avec des gains respectifs de 2,81 %, 3,26 % et 4,35 %. Ces gains ont propulsé les trois indices au-dessus du niveau où ils se trouvaient avant l'annonce des droits de douane du « Jour de la Libération » du président Trump le 2 avril.

Les valeurs technologiques à forte capitalisation figuraient parmi les principales bénéficiaires de cette nouvelle, les actions dites des Sept Magnifiques ajoutant un total de 837,5 milliards de dollars en valeur de marché durant la séance. Les gains ont été les plus importants pour celles ayant une forte exposition à la Chine, avec Meta et Amazon qui ont bondi respectivement de 7,92 % et 8,07 %.

Parallèlement, l'or a chuté de 1,22 % tandis que le franc suisse et le yen japonais ont tous deux perdu du terrain face au dollar américain, reculant respectivement de 1,45 % et 1,67 %, les investisseurs réduisant leur exposition aux valeurs refuges. L'indice du Dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises étrangères, a augmenté de 0,97 %.

Annonces économiques

Cette semaine sera marquée par plusieurs annonces économiques importantes. Aujourd'hui, suite à la décision de la Réserve fédérale la semaine dernière de maintenir les taux d'intérêt inchangés, les investisseurs attendent les dernières données sur l'inflation en provenance des États-Unis.

L'inflation globale et l'inflation de base annuelles aux États-Unis devraient toutes deux être restées stables en avril, inchangées par rapport au mois précédent, à 2,4 % et 2,8 % respectivement.

Ensuite, jeudi, l'Office des statistiques nationales du Royaume-Uni (ONS) publiera les données du Produit intérieur brut pour le premier trimestre.

Ces dernières données du PIB arrivent après la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) la semaine dernière de réduire son taux directeur pour la quatrième fois depuis l'été dernier dans une tentative de stimuler la croissance économique. Au cours des trois premiers mois de l'année, le PIB britannique devrait avoir progressé de 0,6 % par rapport au trimestre précédent et de 1,2 % en glissement annuel.

Comme toujours, tout écart par rapport aux résultats attendus de ces annonces pourrait provoquer une réaction sur le marché.

Suivi des résultats

La saison des résultats s'est poursuivie la semaine dernière, avec plusieurs entreprises des États-Unis annonçant leurs résultats trimestriels pour les trois premiers mois de l'année.

Examinons de plus près quelques-unes des annonces.

Disney

Mercredi dernier, la Walt Disney Company a annoncé des résultats pour son deuxième trimestre fiscal qui ont largement dépassé les attentes.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 7 % à 23,62 milliards de dollars, tandis que le Bénéfice par Action (BPA) ajusté a bondi de 20 % à 1,45 dollar. Les analystes s'attendaient à des chiffres de 23,14 milliards de dollars et 1,20 dollar respectivement.

Malgré l'incertitude économique et l'affaiblissement de la confiance des consommateurs aux États-Unis, les revenus des parcs et expériences nationaux ont augmenté de 9 % en glissement annuel, tandis que les abonnements à Disney+ ont progressé de 1 % par rapport au trimestre précédent, malgré les hausses de prix.

À la lumière des résultats positifs, Disney a indiqué des perspectives solides pour le reste de l'année, relevant ses prévisions de BPA pour l'exercice 2025 à 5,75 $, ce qui représenterait une augmentation de 16 % par rapport à l'année précédente. Le géant du divertissement a également dévoilé des plans pour construire un nouveau parc à thème à Abou Dabi, sa première de ce type au Moyen-Orient.

Néanmoins, Disney a précisé qu'il continuait à "surveiller les développements macroéconomiques pour leurs impacts potentiels sur nos activités et reconnaît que l'incertitude persiste dans l'environnement opérationnel".

Uber

Également mercredi, Uber a annoncé des résultats mitigés pour le T1, avec un chiffre d'affaires inférieur aux attentes.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 14 % à 11,53 milliards de dollars, tandis que le BPA est passé à 0,83 dollar contre une perte de 0,32 dollar l'année précédente. Bien que le BPA ait largement dépassé les attentes des analystes de 0,50 dollar, le chiffre d'affaires est resté en deçà des 11,62 milliards de dollars anticipés.

Malgré ce chiffre d'affaires inférieur aux attentes, Uber a fourni des prévisions optimistes pour le trimestre en cours. L'entreprise a déclaré qu'elle prévoit des réservations brutes comprises entre 45,75 milliards et 47,25 milliards de dollars ; les analystes s'attendaient à 45,85 milliards de dollars.

Le PDG Dara Khosrowshahi a déclaré que l'entreprise considère les véhicules autonomes (VA) comme « la plus grande opportunité à venir pour Uber ». Il a également précisé qu'Uber avait atteint un « rythme annuel de 1,5 million de trajets en VA pour la Mobilité et la Livraison », ayant déjà lancé des services de robotaxis sur certains marchés des États-Unis.

