La BCE va-t-elle Maintenir ses Taux d'Intérêt Inchangés ?

Octobre 25, 2023 20:59

La réunion du conseil d'administration de la Banque Centrale Européenne (BCE), jeudi, attire l'attention des investisseurs et les taux d'intérêt seront le principal sujet de discussion. Les analystes de marché examineront également les données préliminaires du PIB américain pour le troisième trimestre de l'année et évalueront les performances de la plus grande économie du monde.

L'inflation globale de l'Australie pour le troisième trimestre s'est établie à 5,4%, légèrement supérieure aux prévisions des économistes, mais toujours inférieure aux 6% enregistrés au deuxième trimestre. Sur une base trimestrielle, l'IPC australien a progressé de 1,2%, soit davantage que prévu. Le dollar australien (AUD) s'est renforcé, certains analystes ayant évoqué la possibilité d'une nouvelle hausse des taux par la Reserve Bank of Australia (RBA).

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BCE

L'heure de vérité a sonné pour la BCE, qui doit annoncer sa décision sur les taux d'intérêt demain. Les économistes suggèrent que la banque centrale de la zone euro n'augmentera pas ses coûts d'emprunt dans la mesure où l'économie du bloc semble ralentir.

Les analystes de Commerzbank ont suggéré dans un rapport que les signes de récession augmentent : "La BCE est susceptible de revoir ses perspectives économiques à la baisse. Dans ses projections de septembre, elle supposait encore que l'économie de la zone euro éviterait une récession. Une nouvelle augmentation du taux d'intérêt directeur devient donc de plus en plus improbable".

Les économistes d'ING semblent être d'accord avec cette affirmation dans leur dernier rapport : "La réunion de septembre de la BCE avait déjà donné des indications claires que la réunion d'octobre serait une réunion intermédiaire, dans l'attente de nouvelles informations provenant de l'enquête sur les prêts bancaires, de la croissance du PIB au troisième trimestre et d'une nouvelle série de projections des services de la BCE. Nous nous attendons à ce que la BCE maintienne ses taux inchangés la semaine prochaine et à ce qu'elle conserve son orientation hawkish, laissant ainsi la porte ouverte à une nouvelle hausse des taux en décembre".

Un sondage réalisé par S&P Global a révélé que la performance du secteur privé de la zone euro a chuté au niveau le plus bas enregistré au cours des 36 derniers mois, indiquant un affaiblissement de l'environnement de la demande.

Rapport Préliminaire sur le PIB US pour le T3 2023

Un peu plus tard dans la journée de jeudi, alors que les marchés digéreront la décision de la BCE sur les taux d'intérêt, le US Bureau of Economic Analysis (BEA) publiera son rapport préliminaire sur le PIB pour le troisième trimestre de l'année. Certains analystes suggèrent que le PIB américain a augmenté de 4,2% sur une base annuelle, soit près du double du chiffre du deuxième trimestre.

Les analystes de la MUFG Bank ont déclaré qu'un chiffre proche de 5% pourrait entraîner une hausse des rendements et du dollar américain. Leur rapport indique que "le PIB américain du troisième trimestre sera publié cette semaine et le taux de croissance devrait s'accélérer, passant de 2,1% QoQ SAAR (Seasonally Adjusted Annual Rate) au deuxième trimestre à 4,1 % au troisième trimestre. Avec un ralentissement notable de la croissance du PIB attendu au quatrième trimestre, un chiffre plus proche de 5,0% serait probablement nécessaire pour provoquer une hausse notable des rendements et du dollar".

Rapport sur l'IPC de Tokyo pour Octobre

Le Japanese Statistics Bureau publiera jeudi soir le rapport sur l'IPC de Tokyo pour le mois d'octobre. Le rapport de septembre avait montré une inflation de 2,8%, significativement plus élevée que l'objectif de 2% de la Banque du Japon (BoJ).

Les analystes d'ING suggèrent que le chiffre pourrait baisser à 2,6% en octobre, mais ont exprimé leurs craintes que la faiblesse du yen japonais et la hausse des prix de l'énergie puissent donner un coup de pouce aux chiffres de l'inflation.

