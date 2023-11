La BCE Devrait Réduire Son Bilan Plus Tôt Que Prévu

Novembre 29, 2023 12:16

Les commentaires des membres du conseil de la Banque centrale européenne concernant la réduction du bilan de la banque ont suscité des discussions parmi les économistes, car les taux d'intérêt "plus élevés pour une période plus longue" dans la zone euro pourraient être là pour rester.

Le dollar néo-zélandais a augmenté de 1% et a atteint un plus haut de quatre mois tôt le matin, bien que la RBNZ ait maintenu ses coûts d'emprunt inchangés, car le conseil de la banque centrale a noté que "si les pressions inflationnistes étaient plus fortes que prévu, le taux directeur pourrait probablement devoir augmenter davantage".

Plus tard dans la journée, le Bureau d'analyse économique (Bureau of Economic Analysis, BEA) des États-Unis publiera des données préliminaires sur le taux de croissance du PIB au troisième trimestre de 2023, qui devrait atteindre 5% en base annuelle.

Jeudi, Eurostat publiera son rapport préliminaire sur l'inflation des prix à la consommation pour le mois de novembre. Les analystes de marché s'attendent à ce que l'inflation globale atteigne 2,7% en base annuelle.

Les décideurs de la BCE discutent de la réduction du bilan

Le membre du conseil de la BCE, Joachim Nagel, a déclaré que la banque centrale de la zone euro devrait réduire son bilan, ce qui pourrait être fait en vendant des quantités d'obligations qui y ont été stockées ces dernières années. Les économistes suggèrent que la réduction du bilan de la BCE augmenterait l'offre sur le marché et laisserait penser que les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps, renforçant la monnaie unique par rapport au dollar américain.

La directrice de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré devant le Parlement européen (PE) que la banque pourrait envisager d'accélérer la réduction du bilan en mettant fin plus tôt que prévu à ses derniers achats d'obligations. Certains décideurs de la BCE ont plaidé en faveur d'une telle mesure, estimant que les achats d'obligations alimentent les pressions inflationnistes enregistrées dans la zone euro. Il convient de noter que la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre ont cessé d'acheter des obligations.

Deutsche Bank prévoit des baisses de taux de 175 points de base de la Fed en 2024

Les analystes de la Deutsche Bank (DB) suggèrent dans un rapport que la Fed pourrait procéder à des baisses de taux de 175 points de base au cours de l'année 2024. Plus précisément, les économistes de la DB prévoient que le conseil de la Fed réduira les taux de 50 points de base lors de sa réunion de juin 2024, avec les 125 points de base restants répartis au second semestre de l'année.

Le rapport publié par Reuters mentionne que l'économie américaine devrait connaître une légère récession au cours du premier semestre de l'année prochaine, ajoutant que "nous prévoyons que l'économie connaîtra une période difficile au cours du premier semestre de l'année, ce qui entraînera un profil de réduction plus agressif à partir de la moitié de l'année". Les analystes de la DB suggèrent que le taux de chômage aux États-Unis pourrait augmenter jusqu'à 4,6%, mais notent que si l'économie se révèle plus résiliente que prévu, la Fed pourrait procéder à moins de baisses.

La PBoC indique que l'économie chinoise s'améliore

Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, a déclaré que l'économie chinoise continue de gagner du terrain tandis que l'inflation atteint son point le plus bas. Le chef de la PBoC a suggéré que le pays devrait se concentrer sur la formation de nouveaux moteurs de croissance et a noté qu'une croissance durable en 2024 est possible.

Dans ses remarques, Pan Gongsheng a mentionné que la PBoC faciliterait la tâche des institutions financières pour faire des affaires en Chine et a souligné que la politique monétaire de la banque centrale resterait accommodante.

