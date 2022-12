Trading News für Einsteiger: 3 Ansätze, Handelsnachrichten auf Social-Media-Plattformen zu verfolgen

Dezember 23, 2022 12:25

Sind soziale Medienplattformen zuverlässige Quellen für Handelsnachrichten?

Dies ist eine wichtige Frage, wenn man die Reichweite und den Einfluss von Social-Media-Plattformen im 21. Jahrhundert bedenkt. Twitter hat 400 Millionen Nutzer und Facebook zuletzt 2,9 Milliarden aktive Nutzer. Das Business-Netzwerk LinkedIn hat 756 Millionen Nutzer und YouTube hat 2,3 Milliarden Nutzer. Fast die Hälfte der Amerikaner liest Nachrichten in den sozialen Medien. Dies spricht Bände über die schiere Menge an verfügbaren Informationen und das Bedürfnis, sich zu vernetzen und informiert zu bleiben.

Die meisten der etablierten Finanznachrichtenportale sind in den sozialen Medien aktiv, und es ist nicht ungewöhnlich, dass Trader marktbewegende Nachrichten zuerst auf Twitter oder Facebook erfahren. Doch unabhängig davon, wie schnell sich die Informationen in den sozialen Medien durch Teilen und Kommentieren verbreiten, gibt es große Unterschiede zwischen einer qualifizierten Nachrichtenquelle und einer unqualifizierten Nachrichtenquelle.

Genauso wichtig wie die Nachrichten selbst ist die Reaktion des Marktes auf die Nachrichten. Die Marktreaktionen können auf Social-Media-Plattformen in Echtzeit wiedergegeben werden und bieten wichtige Informationen über den menschlichen Faktor und die Emotionen, die durch plötzliche Veränderungen ausgelöst werden.

Da die sozialen Medien zu einem festen Bestandteil der Massenmedien geworden sind und einige von ihnen, wie z. B. Meta Platforms, Mega-Cap-Aktien sind, stellen wir hier drei Möglichkeiten vor, wie man sich als Anfänger den Finanznachrichten auf diesen Plattformen nähern kann.

1. Qualität der Quelle berücksichtigen

Es ist wichtig, die Qualität der Quelle zu prüfen und sich zu fragen, ob die Informationen von einer etablierten Finanzpublikation oder einer anderen zuverlässigen Quelle stammen. Wenn die Nachricht wichtig genug ist, um sich zu verbreiten, wird sie auf Tausenden von Konten geteilt. Überprüfen Sie den Artikel, um sicherzugehen, dass es sich um eine qualifizierte Quelle handelt, da diese verpflichtet sind, ihre Berichte zu überprüfen, um die Richtigkeit der Fakten zu bestätigen.

Wenn Sie den Originalartikel gefunden haben, überprüfen Sie ihn auf die zitierten Quellen, um zu verstehen, wie fundiert diese auf den Fakten beruhen. In einem Artikel darüber, ob Elon Musk von Twitter zurücktreten wird, wäre die Hauptquelle beispielsweise ein direktes Zitat von Elon Musk über seine Entscheidung.

Derzeit ist Elon Musk CEO von Twitter und hat ein Konto, dem über 100 Millionen Nutzer folgen, was bedeutet, dass die Tweets eine Hauptinformationsquelle über den Wirtschaftsführer sind. Eines der Probleme besteht darin, sicherzustellen, dass es sich bei dem Konto, dem Sie folgen, um das echte Elon Musk-Konto handelt, da es viele Parodien und Nachahmer gibt. Dies ist ein häufiges Problem auf allen Social-Media-Plattformen und sollte beim Lesen von Finanznachrichten unbedingt überprüft werden. Immerhin leitet dieser Wirtschaftsführer auch eine andere Blue-Chip-Aktie - Tesla Motors -, weshalb es wichtig ist, dem authentischen Twitter-Feed zu folgen.

2. Vorurteile - Spiegel oder Fenster?

Es gibt zwei Seiten der Voreingenommenheit bei der Betrachtung von Informationen. Die eine Seite ist die Voreingenommenheit, die sich aus den Meinungen der Nutzer sozialer Medien ergibt, die andere Seite ist die Voreingenommenheit des Betrachters. Das Filtern der Fakten durch das Sieb des Bewusstseins über eigene und fremde Voreingenommenheit kann hilfreich sein, um die für den Markt relevanten Informationsnuggets zu entdecken.

Ein Beispiel: Zu einer aktuellen Geschichte über die Vision des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg vom Metaverse gibt es unzählige Meinungen von Beobachtern, Experten für virtuelle Realität und Publikationen, die sich mit Technologie beschäftigen. Diese Meinungen werden wahrscheinlich auf den Social-Media-Konten der Publikationen geteilt, von denen einige einflussreich sein könnten. Auch wenn die Meinungen stichhaltig sein könnten, lassen sie sich überprüfen, indem man Mark Zuckerbergs Facebook-Konto auf direkte Informationen aus der Quelle überprüft.

Mark Zuckerberg postet auch über die anderen Social-Media-Kanäle der Meta-Plattform - WhatsApp und Instagram. Die Posts sind ein Fenster in die Unternehmensstrategie und ein Spiegel seiner Ziele als CEO. Einige von Mark Zuckerbergs Beiträgen könnten den Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen, es lohnt sich also, seine Facebook-Updates im Auge zu behalten.

3. Geopolitische und gesundheitspolitische Ereignisse

Geopolitische und gesundheitspolitische Ereignisse können Märkte bewegen, und im Zeitalter der sozialen Medien stammen die Nachrichten oft von der Basis, von den Menschen, die in dem betroffenen Land leben. So wurden beispielsweise die Auswirkungen von COVID-19 auf verschiedene Gemeinschaften in den sozialen Medien breitgetreten. Es wurde auf die Lebensmittelknappheit hingewiesen, da die Versorgungsketten unterbrochen wurden. Ein weiteres Beispiel ist die Verteilung von Impfstoffen durch große Pharmaunternehmen.

Die Informationen, die Sie in den sozialen Medien finden, können Sie mit Google News überprüfen und durch die Lektüre mindestens einer anderen zuverlässigen Quelle bestätigen. Dies könnte die Original-Pressemitteilung eines Pharmaunternehmens oder ein Artikel eines etablierten Medienunternehmens sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Social-Media-Plattformen eine wichtige Quelle für Handelsnachrichten sind, vorausgesetzt, Sie gleichen sie mit anderen zuverlässigen Quellen ab und beachten die Möglichkeit von Verzerrungen und irreführenden Informationen durch gefälschte Accounts.

