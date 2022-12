Trading News für Einsteiger: Auswirkungen der Nachrichten über Rohstoffe auf die Marktstimmung

Dezember 15, 2022 17:37

Auf der ständigen Suche nach Trading-Möglichkeiten sollten sich Trader und Investoren über makroökonomische Nachrichten aus dem Rohstoffsektor auf dem Laufenden halten. In der Weltpresse wurde schon viel über die Entwicklung von Rohstoffen geschrieben, und es lohnt sich zu untersuchen, wie Nachrichten die Märkte bewegen und die Stimmung beeinflussen können.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Gibt es wirklich einen direkten Zusammenhang zwischen Rohstoffkurse und Nachrichten? Welche Beweise gibt es dafür, dass die Marktteilnehmer auf Nachrichten mit dem Kauf und Verkauf von Vermögenswerten reagieren? Vielleicht reicht es nicht aus, intuitive Beobachtungen zu machen oder sich auf Erfahrungen zu verlassen. Schließlich können die Sinne manchmal falsche Schlüsse ziehen, und selbst der erfahrenste Anleger könnte eine unbewiesene Vermutung anstellen.

Kausaler Zusammenhang zwischen Nachrichten und Rohstoffpreisen

Die Antwort lautet: Ja, es gibt einen kausalen Zusammenhang zwischen Nachrichten und den Kursen eines wichtigen Rohstoffs - des Goldes -, so die quantitativen Forscher Ankur Sinha und Tanmay Khandait. Ihre Studie wurde im Jahr 2020 veröffentlicht und untersuchte über 1000 Schlagzeilen zu Gold aus etablierten und soliden Quellen.

"...wir haben eine Kausalitätsanalyse durchgeführt, die zeigt, dass die preisbezogenen Nachrichten über Gold einen signifikanten Einfluss auf die Goldkurse haben." Ankur Sinha und Tanmay Khandait. Studie: 'Impact of News on the Commodity Market: Dataset and Results".

Die Schlagzeilen wurden hauptsächlich in die Kategorien "Preisanstieg", "Preisstabilität", "Preisrückgang", "Nachrichten über künftige Preise", "allgemeine Nachrichten" und "Vermögensvergleich" unterteilt. Die Untersuchung ergab, dass die Schlagzeilen das Kauf- und Verkaufsverhalten der Goldanleger auch noch 24 Stunden später beeinflussten.

Trendbeobachtung

Die Tatsache, dass Rohstoffpreise wie Gold von Nachrichtenmeldungen beeinflusst werden, lässt sich an den Markttrends ablesen. Ein extremes Beispiel: Am 23. Juni 2016 schossen die Spot-Goldpreise in die Höhe, was auf eine erhebliche Unsicherheit an den Finanzmärkten hindeutete. Dies war der Tag des Brexit-Referendums, an dem Trader und Investoren auf die Ungewissheit reagierten, indem sie Ressourcen in goldgebundene Vermögenswerte umschichteten.

Diese Trends stehen für Käufer und Verkäufer, die die Preise von Vermögenswerten akzeptieren oder ablehnen, und wir können bei anderen Rohstoffen Muster erkennen, die sich oft auf einflussreiche Berichte zurückführen lassen. Ein Beispiel ist der australische New South Wales Weekly Commodity Report, der die Preisentwicklung für Weizen, Gerste, Sorghum, Zucker, Baumwolle, Ölsaaten und Kichererbsen zusammenfasst, um nur einige zu nennen. Der Bericht wird aus Quellen wie dem USDA und Grain Central zusammengestellt. Neben einem Überblick über die Preise enthält der Bericht auch eine Momentaufnahme des Wetters, da dieses die landwirtschaftliche Produktion direkt beeinflusst.

Kaffee und andere Rohstoffe

Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) veröffentlicht Berichte über eine breite Palette von Rohstoffen, von Baumwolle und Kaffee bis zu Fleisch und Kartoffeln. Die Erhebungen geben Einblicke in das internationale Angebot und die Nachfrage sowie in Preisprognosen für diese wichtigen Rohstoffmärkte.

Der USDA-Bericht über Kaffee umfasst die Produktion in Brasilien, Vietnam, Kolumbien, Indonesien und anderen weltweiten Erzeugern. Der Bericht enthält faszinierende Fakten über Kaffee. Wussten Sie, dass auf die Europäische Union 40 Prozent der weltweiten Kaffeeeinfuhren entfallen, hauptsächlich aus Brasilien? Brasilien ist auch einer der Hauptlieferanten für den zweitgrößten Kaffeeimporteur - die USA. Von daher ist es nicht weit hergeholt, dass sich die im Kaffeebericht enthaltenen Informationen auf die Aktienkurse im Kaffee-Einzelhandel und im Freizeitsektor auswirken würden, wenn etwas Ungewöhnliches passiert.

Die Nachrichtenquellen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu Rohstoffen können Rohstoffhändlern und Anlegern dabei helfen, die Preisentwicklung der internationalen Rohstoffpreise und der Import-/Exportmengen von Holz bis Tee zu verfolgen. Das Rohstoffdatenportal des IWF verfolgt 68 Rohstoffpreise aus vier Rohstoffklassen: Energie, Landwirtschaft, Düngemittel und Metalle.

Zusammenfassend

Die vielleicht nützlichste Information in den Benchmarks ist das Verständnis der üblichen Preisspanne für jeden Rohstoff. Wenn ein Kurs in die Höhe schießt oder fällt, wissen Sie, dass es sich um eine unerwartete Bewegung handelt und suchen nach dem Grund dafür. Genauso wie wir instinktiv wissen, wenn wir zu viel für eine Tasse Kaffee bezahlen, werden wir instinktiv nachforschen und die Gründe für die Preisbewegungen herausfinden.

Am Beispiel der Spotpreise für Gold zeigt sich, dass die Marktstimmung Trends folgt, und da Trader und Investoren immer besser informiert sind, werden diese Trends wahrscheinlich mehr und mehr auf den Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage basieren.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.