Trading News für Einsteiger: Platin: Wird es im Jahr 2023 glänzen?

März 02, 2023 18:45

Der Handel mit Platin und die Preisschwankungen des Metalls sorgen häufig für Schlagzeilen in den Finanznachrichten. Platin ist einer der beliebtesten Rohstoffe unter Händlern. Platin gehört zur Gruppe der Edelmetalle. Einsteiger fragen sich vielleicht, warum Platin in letzter Zeit in aller Munde ist. Dieser Blog soll Ihnen aussagekräftige Informationen über Platin liefern und so Ihren Handelshorizont erweitern.

Grundlagen von Platin

Platin ist ein seltenes, stabiles Metall, das aufgrund seiner vielfältigen und besonderen chemischen und physikalischen Eigenschaften häufig in der Schmuckherstellung sowie in medizinischen, elektrischen und chemischen Anwendungen eingesetzt wird.

Platin ist eines der selteneren Elemente in der Erdkruste. Es kommt in einigen Nickel- und Kupfererzen sowie in einigen einheimischen Vorkommen vor, von denen sich die meisten in Südafrika befinden, wo etwa 80 % der weltweiten Produktion gewonnen werden. Aufgrund seiner Seltenheit in der Erdkruste werden jedes Jahr nur einige hundert Tonnen produziert. Aufgrund seiner zahlreichen bedeutenden Verwendungsmöglichkeiten ist sein Wert sehr hoch, und es ist eines der wichtigsten Edelmetalle.

Mehr als die Hälfte des geförderten Platins wird in Katalysatoren verwendet, d. h. in Teilen von Kraftfahrzeugen, die gefährliche Gase in weniger giftige Emissionen umwandeln. Nach Angaben des United States Geological Survey (USGS) stammen über 30 % der jährlich weltweit produzierten 8,53 Millionen Unzen Platin aus recycelten Quellen.

Handeln mit Platin: Preisschwankungen

Der Platinpreis stürzte am 16. März 2020 um fast 27 % ab und erreichte ein 18-Jahres-Tief, da die Anleger Edelmetalle gegen Bargeld eintauschten, nachdem die zweite Notzinssenkung der US-Notenbank die Ängste der Märkte vor dem Coronavirus nicht zerstreuen konnte.

Abgebildet: Admirals MetaTrader 5- Platin (100 oz) gegen USD Monatschart, aufgenommen am 2. März 2023. Datumsbereich: 1. Januar 2018 - 2. März 2023. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Platin auf dem Spotmarkt lag zu Beginn des Jahres 2022 bei etwa $ 957 je Unze. Der Krieg in der Ukraine beflügelte die Platinpreise, die am 27. Februar $ 1.121 pro Unze erreichten, als die Länder Sanktionen gegen Russland verhängten, den zweitgrößten Lieferanten der Welt nach Südafrika.



Abgebildet: Admirals MetaTrader 5 - Platin (100 oz) gegen USD Tages-Chart, aufgenommen am 2. März 2023. Datumsbereich: 7. Oktober 2022 - 2. März 2023. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

In den folgenden Monaten fielen die Platinpreise jedoch und erreichten am 28. August mit $ 837 pro Unze einen Tiefststand für 2022. In den letzten Monaten des Jahres 2022 erholten sich die Platinpreise wieder etwas und beendeten das Jahr bei etwa $ 1.068 je Unze.

Commerzbank: Kurzfristig begrenztes Aufwärtspotenzial

Die Analysten der Commerzbank schreiben in einem Bericht: "Kurzfristig sehen wir nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial. Platin dürfte bis Mitte nächsten Jahres bei 1.050 $ notieren. Bei steigendem Goldpreis dürfte Platin in der zweiten Jahreshälfte weiter zulegen und zum Jahresende bei 1.150 $ notieren. Der Preisunterschied zu Gold würde dann 700 $ betragen, was bedeuten würde, dass Platin bis zu einem gewissen Grad zu Gold aufschließen würde."

Mitsubishi Corporation: Platin ist entscheidend für die grüne Energiewende

Platin ist ein wichtiges Metall für die Elektrolyse, bei der Wasserstoff von Wassermolekülen getrennt wird. Einigen Energieanalysten zufolge könnte die Wasserstoffnachfrage im Rahmen der grünen Energiewende Platin langfristig stützen. Die Edelmetallanalysten der Mitsubishi Corporation schrieben in ihrer Prognose für das Jahr 2023: "Platin wird weiterhin neue Käufe und möglicherweise auch ein Investitionsinteresse aufgrund des Wasserstoffsektors anziehen."

Angebotsdefizit bei Platin im Jahr 2023?

Die Marktanalysten der Standard ICBC Bank stellten in einem Bericht, der in die LBMA-Umfrage für 2023 aufgenommen wurde, fest, dass "auf der Angebotsseite die Produktion der Platinminen im Jahr 2023 aufgrund von Stromausfällen und Wartungsarbeiten in den Minen in Südafrika eingeschränkt bleiben wird. Der globale Platinmarkt wird in diesem Jahr ein Defizit aufweisen".

Laut der Platinpreisprognose von TD Securities für 2023 könnte der Platinpreis im ersten Quartal 2023 auf 875 $ fallen, dann aber bis zum Ende des vierten Quartals auf 1.100 $ steigen.

Bildung und Handelsanfänger

Die Teilnahme am Handel ist mit einem Risiko verbunden. Anfänger sollten wissen, dass die Finanzmärkte sehr volatil sein können und die Kurse manchmal schneller schwanken als erwartet. Eine solche Volatilität kann Chancen eröffnen, aber auch ein erhöhtes Risiko mit sich bringen. Da Anfänger noch unerfahren sind, steigt die Wahrscheinlichkeit von Fehlern drastisch an. Fehler können zum Verlust von hart verdienten Geldern führen.

Der Aufbau einer umfassenden Handelsstrategie sollte ein Risikomanagement beinhalten. Doch wie können Sie die richtige Handelsstrategie entwickeln, wenn Sie gerade erst anfangen, die Welt des Handels zu erkunden? Am besten ist es, die Grundlagen zu studieren. Sie sollten sich mit den grundlegenden Handelsbegriffen vertraut machen und lernen, wie die Handelsbedingungen Ihre Strategie beeinflussen können.

Im Internet steht Ihnen eine breite Palette von Ressourcen zur Verfügung. Einige Broker stellen Ihnen Ressourcen wie Webinare, Seminare, E-Books und Artikel von Branchenexperten zur Verfügung. Ihr Hauptziel sollte es sein, zu lesen und zu verstehen, wie der Handel funktioniert und wie Sie mit Hilfe modernster Risikomanagement-Tools Risiken mindern können. Konzentrieren Sie sich darauf, Ihr Wissen über den Handel zu verbessern. Dann wird es Ihnen leichter fallen, eine Strategie zu entwickeln und Risikomanagement-Tools einzusetzen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Ihr Budget und Ihre finanziellen Ziele in Gefahr geraten.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

