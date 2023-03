Kaffee-Trading: Ein Blick ins Innere

März 28, 2023 12:05

Wenn Sie morgens Ihre Kaffeemaschine einschalten und der erste Duft des heißen Getränks Sie weckt, denken Sie bestimmt nicht daran, mit Kaffee zu handeln. Doch bei Kaffee geht es nicht nur ums Trinken. Der Handel mit Kaffee ist ein wichtiger Teil des Agrarrohstoffhandels. Immer mehr Menschen konsumieren Kaffee in ihrem Alltag, so dass die Nachfrage steigt.

In unserem Blog finden Sie einige interessante Informationen über Kaffee als Rohstoff, lesen Sie weiter.

Kaffee: Die zweitgrößte gehandelte Ressource der Welt

Das Kaffeegetränk, das wir täglich genießen, wird aus gerösteten Kaffeebohnen zubereitet, aber das wissen Sie wahrscheinlich schon. Was Sie wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass laut Geschichtsforschern die ersten Menschen, die Kaffee in ähnlicher Weise tranken, Jemeniten waren, irgendwann in den 1400er Jahren. Die Kaffeebohnen wurden aus Äthiopien über Somalia eingeführt. Die Gewohnheit, Kaffee zu trinken, wurde im Nahen Osten und in Afrika sehr schnell populär, bevor die ersten Europäer die Gelegenheit hatten, ihn zu probieren.

Im 20. Jahrhundert wurde Kaffee zu einem globalen Handelsgut, da die Nachfrage nach Kaffee in der ganzen Welt stieg. Erhebungen zeigen, dass jedes Jahr fast eine Billion Tassen Kaffee konsumiert werden. Arabica-Kaffee und Robusta-Kaffee sind die beiden am häufigsten angebauten Kaffeebohnensorten.

Der größte Produzent von Arabica-Kaffee ist Brasilien, während der größte Produzent von Robusta-Kaffee Vietnam ist.

Arabica-Kaffee: Was Sie wissen sollten

Arabica-Kaffee wird aus den Samen der Coffea Arabica-Pflanze gewonnen, die bis zu 9-12 Meter hoch werden kann. Die Pflanze wächst in hoch gelegenen Gebieten und braucht sowohl Zeiten mit starker Sonne als auch Zeiten mit viel Regen, um Früchte zu entwickeln. Qualitativ hochwertige Bohnen stammen von Pflanzen, die in hohen Lagen in Gebieten wie Kolumbien und einigen Regionen Mittelamerikas wachsen. In diesen Gebieten wächst der Kaffee langsamer und braucht mehr Zeit, um sich zu entwickeln, wodurch er dichter wird und ein einzigartiges Aroma erhält.

Arabica macht den größten Teil des weltweit konsumierten Kaffees aus. Arabica liefert im Durchschnitt zwischen 1.500 und 2.200 Kilogramm Kaffee pro Hektar. Arabica enthält 1-1,5 % Koffein pro Bohne.

Robusta-Kaffee: Was Sie wissen sollten

Robusta stammt aus Zentral- und Subsahara-Afrika und wurde in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts entdeckt. Robusta macht etwa 30 % des weltweit konsumierten Kaffees aus. Einige Liebhaber von Robusta-Kaffee meinen, dass er der bittere, minderwertige Verwandte des Arabica-Kaffees sei. Experten sind jedoch der Meinung, dass die Ernte, die Weiterverarbeitung und die Handhabung dieser speziellen Kaffeesorte in der Vergangenheit nicht geeignet waren.

Robusta-Pflanzen haben eine hohe Produktivität, so dass die Landwirte nur ein kleines Stück Land benötigen, um ein gutes Auskommen zu haben und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. Robusta liefert im Durchschnitt zwischen 2.300 und 4.000 Kilogramm Kaffee pro Hektar. Robusta enthält 2 bis 3 % Koffein pro Bohne und ist daher widerstandsfähig gegen Insekten- und Schädlingsbefall.

Preisschwankungen bei Arabica- und Robusta-Kaffee

Anfänger sollten wissen, dass die Preise für Arabica in US-Cents/lb angegeben werden, während die Preise für Robusta in USD/t angegeben werden. Die Wetterbedingungen in den Kaffeeanbauländern, geopolitische Ereignisse und Wechselkurse können sich auf die Kaffeepreise auswirken. Weitere Informationen zum Kaffeehandel finden Sie in unserem Blog.

Der Preis für Arabica-Kaffee erreichte in den Jahren 2019 und 2020 Mehrjahrestiefs, als der Spotpreis unter 0,95 US-Dollar lag. Im Jahr 2021 belasteten Frost in Brasilien und übermäßiger Regen in Kolumbien das Kaffeeangebot, was die Preise nach oben trieb.

Abgebildet: Admirals MetaTrader 5- Arabica Monatschart. Datumsbereich: 1. Februar 2018 - 23. März 2023. Erfasstes Datum: 23. März 2023. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Abgebildet: Admirals MetaTrader 5 - Robusta Monatschart. Datumsbereich: 1. Februar 2018 - 23. März 2023. Erfasstes Datum: 23. März 2023. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Die Preise für Arabica und Robusta fielen am 11. Januar auf ein Mehrwochentief. In den folgenden 20 Tagen legten sie jedoch wieder zu, wie die nachstehenden Tagesdiagramme zeigen. Die Preise für Arabica-Kaffee erreichten am 22. Februar dieses Jahres ein 4-Monats-Hoch.

Abgebildet: Admirals MetaTrader 5 - Arabica Daily Chart. Datumsbereich: 26. Oktober 2022 - 23. März 2023. Erfasstes Datum: 23. März 2023. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Abgebildet: Admirals MetaTrader 5 - Robusta Daily Chart. Datumsbereich: 28. Oktober 2022 - 23. März 2023. Erfasstes Datum: 23. März 2023. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Brasilianische Kaffeeexporte sind im Februar drastisch gesunken

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sind die brasilianischen Kaffeeverkäufe im Februar um 44,3 % gesunken. Medienberichten zufolge halten die Landwirte ihre Lieferungen zurück, um höhere Preise zu erzielen, da die Kosten für den Anbau, insbesondere für Düngemittel, gestiegen sind. Der Broker HedgePoint hat seine Prognose für die brasilianische Arabica-Kaffeeproduktion 2023/24 von 45,4 Mio. auf 42,3 Mio. Säcke gesenkt.

Der brasilianische Rat der Kaffeeexporteure (Cecafé) stellte in einer Erklärung fest, dass trotz der jüngsten Erholung der Preise für Arabica-Kaffee im New Yorker KCc2 die aktuellen internationalen Preise niedriger sind als die brasilianischen, was die Kaffeeanbauer dazu veranlasst, lokal oder überhaupt nicht zu verkaufen. Der Rat wies außerdem darauf hin, dass die Exportmengen auch durch die steigende Nachfrage nach Robusta-Kaffee auf dem Inlandsmarkt beeinträchtigt wurden, und fügte hinzu, dass "diese Situation wahrscheinlich bis etwa Juni oder Juli anhalten wird, wenn die neue (brasilianische) Ernte auf den Markt kommt."

Kolumbianische Kaffeeproduktion steigt im Februar, Exporte sinken

Der Nationale Verband der kolumbianischen Kaffeeerzeuger gab bekannt, dass die registrierte Kaffeeproduktion im Februar nach dem lang anhaltenden La Nina-Ereignis im Jahresvergleich um 10 % gestiegen ist. Im selben Bericht wurde jedoch festgestellt, dass die Kaffeeausfuhren im zweiten Monat des Jahres auf Jahresbasis um 6 % zurückgingen.

Vietnams Kaffeeexporte sind im Februar gesunken

Das General Department of Vietnam Customs berichtete im März, dass die Kaffeeausfuhren des Landes im Februar auf Jahresbasis um 34,2 % auf 122.833 MT gesunken sind. Demselben Bericht zufolge gingen die Kaffeeausfuhren im Zeitraum Januar-Februar im Jahresvergleich um 14,7 % auf 283.339 Tonnen zurück.

Kenia führt neue Vorschriften für den Kaffeehandel ein

Kenia ist eines der größten Kaffeeerzeugerländer der Welt. Im vergangenen Jahr produzierte Kenia 34.500 Tonnen Kaffee, wobei die Genossenschaften 15.000 Tonnen und die Plantagen 11.000 Tonnen erzeugten.

Nach den neuen Vorschriften ist die Kapitalmarktbehörde (Capital Markets Authority - CMA) nun die Regierungsbehörde, die gesetzlich beauftragt ist, den Kaffeehandel an der Nairobi Coffee Exchange zu beaufsichtigen und zu regulieren.

Dies geschieht jedoch zu einer Zeit, in der die lokale Kaffeeproduktion aufgrund hoher Kosten, verspäteter Zahlungen und niedriger Marktpreise von 129.000 Tonnen im Jahr 1990 auf einen Tiefstand von 34.000 Tonnen im Jahr 2022 zurückgeht. Vertreter der National Coffee Cooperative Union (NACCU) sind der Meinung, dass dieser Schritt zu mehr Vernunft und fairen Handelspraktiken führen und Absprachen bei den Auktionen verhindern wird.

Managen Sie Ihr Risiko beim Kaffeehandel

Wie jedes Handelsinstrument ist auch der Handel mit Kaffee mit Risiken verbunden. Bei Anfängern ist das Risiko sogar noch größer, da sie nicht über die nötige Erfahrung verfügen, um die richtige Vorgehensweise zur Verringerung der Fondsverluste zu bestimmen. Der Verlust Ihres hart verdienten Geldes kann Stress verursachen und Ihre Finanzplanung beeinträchtigen. Trader, die erst am Anfang ihrer Reise stehen, sollten nach Möglichkeiten suchen, das Risiko zu verringern und ihre finanziellen Ziele nicht zu gefährden.

Risikomanagement ist für Handelsanfänger unerlässlich. Das Erlernen der richtigen Risikomanagementinstrumente sollte für jeden Trader eine Priorität sein. Wie können Anfänger dies erreichen? Die Antwort liegt in der Suche nach den notwendigen Bildungsressourcen. Bevor sie in die Welt des Handels eintauchen, sollten Anfänger ihre eigenen Nachforschungen anstellen und online nach Lehrmaterial suchen. Es gibt eine Fülle von Seminaren, E-Books, Webinaren und von Experten verfassten Artikeln, die Aufschluss darüber geben können, wie der Handel funktioniert und wie man unnötige Risiken vermeidet.

Anfänger, die wissen, wie man mit Risikomanagement-Tools umgeht, sind gegenüber Händlern, die damit nicht vertraut sind, im Vorteil. Stellen Sie sicher, dass Sie zur ersten Gruppe gehören.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

Kostenlose Trading-Webinare Nehmen Sie an Live Webinaren mit Trading-Experten teil KOSTENLOSE ANMELDUNG

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.